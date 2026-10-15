La jueza de ‘caso David Sánchez’ denuncia ante la Policía que el exmagistrado vinculado a las cloacas del PSOE le siguió con el coche

La jueza Beatriz Biedma, que instruyó la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha denunciado que Luis José Sáenz de Tejada, el exmagistrado al que atribuye una campaña de hostigamiento y amenazas contra ella, la siguió en coche cuando regresaba del aeropuerto de Talavera la Real a su domicilio en Badajoz. Según el escrito presentado ante la Policía Nacional, al que ha tenido acceso Infobae , la magistrada reconoció al exjuez al volante de un vehículo que se colocó en paralelo al suyo el pasado 8 de octubre, cuando viajaba con sus dos hijas menores de edad.

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