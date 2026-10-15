España

La DGT confirma que la Generación Z es la que menos prioriza el carnet de conducir: la tasa baja casi en un 20% desde 2007

El encarecimiento de las autoescuelas y las alternativas urbanas de transporte explican parte del retroceso registrado entre quienes acaban de alcanzar la mayoría de edad

Un hombre conduce un coche. (Europa Press)
Un hombre conduce un coche. (Europa Press)
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Durante décadas, uno de los principales ritos de paso nada más alcanzar la mayoría de edad era sacarse el carnet de conducir. Pero eso está cambiando: las ganas de ponerse al volante han perdido fuerza entre los jóvenes en España. Según los datos difundidos por la Dirección General de Tráfico (DGT), los permisos expedidos a personas de 18 a 20 años descendieron cerca de un 20% entre 2007 y 2024, último año con datos anuales completos. La DGT contabilizó 275.437 permisos en esa franja de edad en 2024. En 2007, los registros por sexo sumaban 342.165 expediciones.

El cambio no significa que los jóvenes hayan renunciado al carnet, sino que muchos optan por sacarlo más tarde. Hace dos décadas era habitual que los alumnos comenzaran la formación apenas cumplían los 18 años, mientras que ahora una parte espera hasta pasados los 20.

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La tendencia también se observa en el peso de los conductores jóvenes dentro del total de nuevos permisos. Según los datos atribuidos a la DGT, hace tres décadas el 76% de los carnets correspondía a menores de 25 años. Esa proporción se redujo al 57% en la actualidad, lo que representa una caída de 19 puntos porcentuales.

Ambos indicadores miden variables diferentes: el primero compara el número de permisos conseguidos por jóvenes de 18 a 20 años entre 2007 y 2022; el segundo muestra qué parte del total de nuevos carnets queda en manos de menores de 25 años. En los dos casos, el resultado apunta a un acceso más tardío al permiso.

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Rubén Sánchez, secretario general de Facua-Consumidores en Acción, recuerda que numerosas tiendas venden dispositivos "fake", por lo que conviene mirar el listado de la DGT.

El coste de la autoescuela y la movilidad urbana influyen en la decisión

Entre las principales razones que explican este descenso en los datos figura el precio. La matrícula, las clases prácticas, las tasas y los exámenes conforman un gasto que puede llevar a retrasar la decisión, sobre todo entre estudiantes o jóvenes que todavía no cuentan con ingresos propios.

También está creciendo el uso de las alternativas al coche. En las grandes ciudades, el transporte público, las bicicletas, los patinetes eléctricos y los servicios de movilidad compartida reducen la necesidad inmediata de tener coche. Para una parte de los jóvenes, el permiso deja de estar vinculado a la autonomía personal que representaba para generaciones anteriores. En ese contexto, la posesión del carnet puede quedar condicionada por una necesidad concreta, como un empleo que requiera desplazamientos, el traslado a zonas con menos conexiones de transporte público o la posibilidad de comprar y mantener un vehículo.

La caída se concentra en quienes tienen entre 18 y 20 años

El dato de los 275.437 permisos expedidos en 2024 a personas de 18 a 20 años confirma que esta franja mantiene un peso relevante entre los nuevos conductores. Aun así, la caída de cerca del 20 % frente a 2007 apunta a que la obtención del carnet se retrasa hacia edades más altas.

La evolución plantea un cambio en los hábitos de movilidad de la Generación Z. Para este grupo, obtener el carnet ya no aparece necesariamente como un paso inmediato al llegar a la mayoría de edad, sino como una decisión que puede esperar hasta que las condiciones económicas, laborales o personales lo requieran.

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