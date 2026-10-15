Estos son los únicos vehículos que la Policía y la Guardia Civil no pueden registrar según la ley

Una caravana plegable equipada con paneles solares permanece estacionada junto a una camioneta en un terreno árido. (Captura de video)

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Un control de carretera puede terminar en el registro de un coche si los agentes detectan indicios de armas, explosivos o sustancias peligrosas en su interior. Sin embargo, existe una excepción que pocos conductores conocen. Las caravanas, roulottes y furgonetas camperizadas quedan fuera de esta facultad policial, según explica el abogado Miguel Ángel Mejías en un video publicado en su cuenta de TikTok. El especialista en derecho penal, que acumula seguidores en la plataforma gracias a sus explicaciones sobre normativa española, detalla en la pieza los límites que la ley impone a la Policía y la Guardia Civil a la hora de inspeccionar vehículos estacionados en la vía pública.

La Ley de Seguridad Ciudadana establece que los agentes de la autoridad pueden registrar un automóvil cuando este se encuentre en la calle y hayan indicios de alguno de los riesgos mencionados. La misma norma impone además una obligación a los ciudadanos: colaborar con los agentes durante el ejercicio de sus funciones. Pero, entonces, surge la excepción que puede hacer que no puedan registrar tu vehículo.

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Imágenes difundidas por los Bomberos de la Diputación de Castellón muestran la intensidad de las lluvias desde un vehículo en la provincia, que permanece bajo alerta por tormentas y precipitaciones torrenciales. (bombersdipcas)

Las caravanas, protegidas como si fueran domicilios

Pese a este marco general, Mejías subraya que hay una categoría de vehículos que escapa a esta regla. Las caravanas, las roulottes y las furgonetas camperizadas no se pueden registrar de la misma manera que un automóvil convencional, debido a que la legislación las considera viviendas móviles. Esta condición las sitúa bajo el amparo del artículo 18 de la Constitución Española, que garantiza que “el domicilio es inviolable”, explica el abogado en su publicación.

El propio artículo constitucional establece que “ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito”. Esta protección equipara a estos vehículos con una vivienda tradicional, al margen de que se encuentren circulando, estacionados en un camping o detenidos en plena vía pública.

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El ministerio del Interior ha prorrogado por 15 días más, hasta las 24:00 horas del 22 de octubre, los controles fronterizos de viajeros procedentes de Italia en fronteras interiores aéreas y marítimas, según se recoge en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este martes.

Las excepciones que permiten el acceso al vehículo

Como adelantaba, el vídeo de Mejías también detalla los tres escenarios que permiten a los agentes acceder al interior de estos vehículos pese a la protección constitucional que los ampara. El primero se produce cuando el propietario de la caravana o la furgoneta camperizada otorga su consentimiento de forma voluntaria, lo que habilita el ingreso sin necesidad de ningún otro requisito adicional. El segundo supuesto exige una resolución judicial previa que autorice de manera expresa tanto la entrada como el registro del vehículo, un trámite que suele solicitarse cuando existen sospechas fundadas de actividad delictiva.

El tercer caso corresponde a la flagrancia, es decir, cuando los agentes constatan de forma directa e inmediata que se está cometiendo un delito dentro del vehículo en ese preciso momento, circunstancia que exime de la necesidad de autorización previa. Fuera de estos tres escenarios, cualquier intento de acceso se consideraría una vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio, lo que podría derivar en la nulidad de las pruebas obtenidas durante la intervención. Por ese motivo, el abogado insiste en que tanto los propietarios como los propios agentes deben conocer con precisión estos límites legales.

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