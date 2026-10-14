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El partido ante la Roma abre el debate sobre la delantera del Real Madrid: Carlos Espí y Endrick reclaman minutos a base de goles

Los blancos dieron la vuelta al partido gracias a los goles de los dos jóvenes jugadores blancos y al tanto de Rüdiger

El delantero del Real Madrid Carlos Espí (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
El delantero del Real Madrid Carlos Espí (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
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El Real Madrid encontró en sus jóvenes delanteros la fórmula para escapar de una noche que amenazaba con terminar en decepción. El conjunto blanco llegó a verse dos goles por detrás de la Roma, con un 3-1 que reflejaba las dificultades que estaba teniendo para contener al equipo italiano. Sin embargo, la entrada de Carlos Espí y de Endrick cambiaron el rumbo del encuentro. Dos tantos en apenas dos minutos devolvieron la igualdad al marcador y prepararon el terreno para que Rüdiger desatara la locura y completara la remontada en el minuto 90, sellando el 3-4 definitivo. Una que abre el debate sobre la delantera con Espí y Endrick reclamando minutos a base de goles.

La victoria tuvo un protagonista colectivo, pero también dejó nombres propios que reclaman atención. Espí y Endrick aprovecharon sus oportunidades en un momento de máxima exigencia y demostraron que pueden aportar soluciones cuando el equipo necesita cambiar el guion de un partido. Sus actuaciones en el Olímpico abren una cuestión que gana peso después de esta remontada: qué espacio deben ocupar los jóvenes atacantes en los planes de Mourinho.

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El primero en aparecer fue Carlos Espí. El delantero entró en el minuto 78, sustituyendo a Diomande, cuando el Madrid todavía tenía que remontar un resultado muy adverso. Su respuesta fue inmediata. Apenas cinco minutos después de saltar al campo, aprovechó una acción dentro del área, se anticipó a sus rivales y resolvió con tranquilidad para marcar el 3-2. Un gol que devolvió la esperanza al conjunto blanco y sembró las dudas en una Roma que hasta entonces había controlado la situación.

Los jugadores del Real Madrid celebrando un gol (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
Los jugadores del Real Madrid celebrando un gol (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Su intervención fue importante no solo por el marcador, sino también por lo que ofreció al ataque madridista. Espí se convirtió en una referencia dentro del área y obligó a los defensores italianos a prestar más atención a los movimientos ofensivos del Real Madrid. El equipo encontró una nueva vía para hacer daño y comenzó a creer en una remontada que minutos antes parecía muy complicada. La reacción tuvo continuidad con Endrick. El brasileño había sustituido a Vinicius antes de cumplirse la hora de partido y terminó siendo decisivo en el tramo final. En el minuto 85, firmó un golazo que estableció el 3-3 y terminó de cambiar el ánimo de los jugadores blancos. La ventaja que la Roma había construido durante buena parte del encuentro desapareció en cuestión de minutos, mientras el Madrid recuperaba la confianza y se lanzaba en busca de la victoria.

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La actuación del brasileño volvió a poner de manifiesto el impacto que puede tener su energía cuando dispone de minutos. Junto a Espí, dio al equipo una respuesta ofensiva que no había encontrado anteriormente. Los dos delanteros aprovecharon el momento para demostrar que pueden resultar determinantes en encuentros de máxima exigencia, especialmente cuando el rival empieza a acusar el desgaste y el partido entra en una fase de incertidumbre.

Un Real Madrid abonado a la épica

El Real Madrid todavía tenía una última palabra que decir. En el minuto 90, Antonio Rüdiger culminó la remontada con un remate tras una asistencia de Arda Güler. El futbolista turco también tuvo un papel destacado en la reacción, aportando dos pases de gol y claridad en los metros finales. El 3-4 completó una noche que pasó de la preocupación a la euforia y dejó a la Roma sin una victoria que parecía tener al alcance de la mano. El desenlace convierte el encuentro en algo más que una remontada europea. La actuación de Espí y Endrick plantea una cuestión deportiva para Mourinho, que ha visto cómo dos de sus jóvenes atacantes cambiaban un partido prácticamente perdido. Ambos respondieron con goles y personalidad, aportando argumentos para reclamar más protagonismo.

El entrenador del Real Madrid culpa al árbitro de la derrota en el Metropolitano.

La victoria en Roma pertenece al conjunto del equipo, pero el rendimiento de los dos delanteros difícilmente pasará inadvertido. Espí abrió el camino de la reacción y Endrick la aceleró, mientras Güler y Rüdiger completaron la obra. Después de una noche así, el debate sobre los minutos en la delantera madridista queda abierto: los jóvenes aprovecharon su oportunidad y demostraron que pueden ser una alternativa real cuando el equipo necesita respuestas.

Los dos jóvenes jugadores hicieron todo lo que se les pidió y más. Crearon ocasiones y marcaron goles. Dos de los tantos más importantes para la victoria blanca. Han sido pacientes y esperado su momento, observando desde el banquillo partido a partido. Esperando una oportunidad y cada vez que se les presenta, la aprovechan. Ahora, el balón está sobre el tejado de José Mourinho quien ya ha visto de lo que son capaces los del banquillo. Los dos jóvenes están ávidos de minutos, de tiempo sobre el terreno de juego. Ya no llaman a la puerta para intentar rascar una oportunidad, sino que la han tirado abajo a base de goles. Y más cuando Vinicius, Diomande y Mbappé no terminan de ilusionar.

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