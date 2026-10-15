España

La llegada de una DANA provocará un cambio brusco del tiempo en España: la Aemet prevé lluvias intensas y una bajada acusada de los termómetros

El ambiente pasará este fin de semana a ser plenamente otoñal, con valores incluso fríos para la época del año

Turistas protegiéndose de la lluvia en el centro de Oviedo. (Paco Paredes/EFE)
Turistas protegiéndose de la lluvia en el centro de Oviedo. (Paco Paredes/EFE)
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Estamos a punto de vivir en España un cambio brusco del tiempo. Después de días en los que los protagonistas han sido la estabilidad y las temperaturas anómalamente altas para la época del año, la llegada de una nueva DANA obligará a sacar el paraguas y la chaqueta. Esto será a partir del fin de semana, pero ya este jueves el tiempo en zonas como Murcia o Almería estará marcado por chubascos que pueden ser localmente fuertes.

Al paso de la DANA se sumará el alargamiento de una vaguada sobre la península y la disposición de las altas presiones en el entorno de las islas Británicas y el mar del Norte, lo que propiciará la entrada de una masa de aire más frío.

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Con todo ello, es posible que se produzcan precipitaciones intensas y persistentes en zonas de Baleares y en la vertiente mediterránea peninsular, al igual que en otros puntos del interior peninsular y en el Cantábrico. “Existe una importante incertidumbre respecto a la posición de la DANA y la vaguada, así como de los flujos en superficie y, por tanto, en la distribución y cantidad de las precipitaciones”, ha explicado la Agencia Estatal de Meteorología.

Hasta 32 grados este jueves

Este jueves todavía el tiempo estará marcado por la estabilidad atmosférica, aunque es posible que se produzcan chubascos localmente fuertes en litorales del sureste peninsular, especialmente en zonas costeras de la Región de Murcia y de Almería, pudiendo extenderse a las islas Baleares. También se darán algunas precipitaciones ocasionales en otras zonas del Mediterráneo, siendo más probables en el área del Estrecho.

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La Aemet pronostica un cambio brusco del tiempo este fin de semana. (Europa Press)
La Aemet pronostica un cambio brusco del tiempo este fin de semana. (Europa Press)

Con respecto a las temperaturas, esta jornada todavía rondarán los 30 grados en Galicia y el Cantábrico, aunque ya mañana se producirán descensos en estas zonas. En el resto, tanto este jueves como el viernes el ambiente será cálido para la época y se superarán los 30 grados en el sur, incluso los 32 grados en ciudades como Huelva y Sevilla.

Cambio brusco del tiempo este fin de semana

El cambio del tiempo se dará a partir del sábado, cuando se espera que comience el episodio de precipitaciones intensas. “Un sistema frontal afectará al Cantábrico, mientras que se desarrollarían chubascos y tormentas en puntos del interior”, ha señalado la Aemet.

Durante la segunda mitad del día, estas precipitaciones tenderán a intensificarse y se extenderá a las islas Baleares y al área mediterránea. “Durante esta jornada el descenso de temperaturas sería generalizado, siendo incluso notable en el cuadrante noroeste peninsular”.

El domingo se espera que las precipitaciones más significativas se produzcan en litorales y prelitorales mediterráneos y Baleares, con intensidad e incluso persistencia, por lo que los acumulados pueden ser relevantes. “Las temperaturas volverían a descender en la mayor parte de la península, de forma más acusada en la mitad oriental”.

Un conductor queda atrapado en su vehículo por las lluvias en Granollers (Barcelona)

Tendremos así un ambiente plenamente otoñal, con valores en el mercurio que serán incluso fríos para la época del año, frente a las temperaturas elevadas que se han experimentado en España en los últimos días.

Sin embargo, la Aemet ha alertado de que todavía existe cierta incertidumbre con respecto a las áreas afectadas por las precipitaciones, por lo que será recomendable estar atento a las actualizaciones de los pronósticos del organismo público.

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