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La red gallega que convirtió los drones en camellos de cocaína: acaba con 10 detenidos en una operación de la Guardia Civil

Siete de los arrestados han ingresado en prisión provisional por decisión judicial tras la actuación bautizada como ‘Falcone’

La red gallega que convirtió los drones en camellos de cocaína acaba con 10 detenidos en A Coruña (Guardia Civil)
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La Guardia Civil ha desarticulado tres puntos de venta de droga en el municipio coruñés de Noia y ha detenido a 10 personas como presuntas integrantes de una red dedicada al tráfico de drogas. Lo novedoso no es la cantidad que movían o el número de detenidos, sino que es el método que instauraron para mover su mercancía. Este grupo utilizaba drones para repartir la cocaína. El uso de aeronaves no tripuladas comienza a ser más habitual en el mundo narco, pero sigue siendo llamativo.

Siete de los arrestados han ingresado en prisión provisional por decisión judicial, en el marco de una operación bautizada como ‘Falcone’. La investigación, desarrollada a lo largo de más de cinco meses por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Noia, arrancó tras detectarse un repunte de la criminalidad en la localidad y la existencia de varios puntos de venta de estupefacientes. Las indagaciones revelaron que los tres establecimientos bajo sospecha, que en apariencia funcionaban de manera independiente, estaban en realidad interconectados y operaban de forma coordinada.

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El elemento más llamativo era el uso de drones para realizar entregas de dosis a los consumidores. Con este método, los investigados pretendían dificultar la detección de su actividad por parte de los cuerpos policiales y reducir el contacto físico directo entre vendedores y compradores en la vía pública. Los agentes lograron identificar a los integrantes de la red y establecer que el abastecimiento de cocaína procedía de dos personas asentadas en Cambados, en la provincia de Pontevedra, que surtían de forma periódica a los vendedores instalados en Noia.

Operación contra red que movía cocaína con drones en Galicia
Operación contra red que movía cocaína con drones en A Coruña (Guardia Civil)

Operativo con fases para detener a 10 sospechosos

La operación se ejecutó en dos fases diferenciadas, separadas por un intervalo de apenas dos días entre ambas actuaciones. En la primera, la Guardia Civil detuvo a tres personas vinculadas al transporte de droga desde Cambados. En ese episodio se intervinieron alrededor de 200 gramos de cocaína y 1.900 euros en efectivo. Un registro domiciliario posterior permitió localizar cantidades adicionales de la sustancia ya preparadas para su distribución, junto con material relacionado con el tráfico de drogas. Entre las imágenes difundidas por los agentes, un vídeo muestra los drones intervenidos que la red empleaba para repartir las dosis entre los consumidores.

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Dos días después tuvo lugar la segunda fase del operativo, que concluyó con la detención de otras siete personas y la realización de tres registros domiciliarios en Noia. En ellos se incautaron diversas sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína, marihuana y hachís, además de material destinado a la manipulación y el fraccionamiento de la droga y numerosos dispositivos electrónicos que ahora son objeto de análisis pericial por parte de los investigadores.

En el dispositivo participaron efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) y del Servicio Cinológico de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña, junto con personal de seguridad ciudadana e investigación de la Compañía de Noia, que coordinó sobre el terreno las labores de registro y detención. La causa ha sido dirigida por el Tribunal de Instancia de Noia, Sección Civil y de Instrucción, Plaza número 1, que decretó el ingreso en prisión provisional de siete de los diez arrestados a la espera de nuevas diligencias.

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