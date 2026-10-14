España

Estados Unidos propone un arancel de 200.000 dólares por cada buque con bandera de España y adelanta restricciones a productos

La Comisión Marítima Federal ha abierto una consulta pública y dará a Madrid la opción de una audiencia antes de resolver el expediente

Estados Unidos propone un arancel de 200.000 dólares por cada buque con bandera España y adelanta restricciones a productos (Europa Press)
Estados Unidos propone un arancel de 200.000 dólares por cada buque con bandera España y adelanta restricciones a productos (Europa Press)
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La Comisión Marítima Federal de Estados Unidos (FMC) ha propuesto una tasa de 200.000 dólares por viaje para todos los buques con bandera española que operen en el comercio marítimo estadounidense y ha planteado restricciones a la importación de varias categorías de productos procedentes de España.

La medida aún no está aprobada, aunque el organismo ha abierto un período de comentarios públicos para definir la respuesta que aplicará y ha anunciado que ofrecerá al Gobierno español la posibilidad de una audiencia antes de adoptar una decisión definitiva.

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La propuesta alcanza a todos los barcos bajo bandera española, con independencia de la carga que transporten. La FMC no ha detallado cuántas embarcaciones ni cuántos trayectos anuales quedarían afectados por el eventual recargo.

La investigación comenzó en diciembre de 2024

La Comisión Marítima Federal de Estados Unidos inició su investigación en diciembre de 2024, después de recibir denuncias sobre prácticas restrictivas en puertos españoles contra determinados buques estadounidenses.

El expediente se centró en barcos que trasladaban carga dentro del Programa de Seguridad Marítima de la Administración Marítima de Estados Unidos (Marad), una iniciativa que prevé la disponibilidad de naves mercantes para necesidades estratégicas y comerciales del país.

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Según la FMC, su investigación halló “pruebas concluyentes” de que España denegó el acceso a puertos a barcos de bandera estadounidense. El organismo sostiene que esas decisiones generaron condiciones desfavorables para el transporte marítimo vinculado al comercio exterior de Estados Unidos.

La comisión señala que el caso afecta a la previsibilidad de las rutas, a los costes operativos y a la cadena internacional de suministro marítimo. También vincula el expediente con su mandato de promover las exportaciones estadounidenses y mantener una flota mercante disponible para fines comerciales y de seguridad nacional.

La FMC evalúa limitar importaciones de sectores españoles

El segundo eje de la propuesta prevé limitar la importación de determinados bienes españoles. Las categorías mencionadas por la FMC incluyen perfumería y cosméticos, aceites y grasas, cerámica, artículos de piedra, azúcar y productos de confitería.

La autoridad estadounidense no ha precisado qué partidas arancelarias quedarían alcanzadas ni el mecanismo que utilizaría para restringir el ingreso de esos productos. Tampoco ha definido si las limitaciones consistirían en cupos, prohibiciones, requisitos adicionales u otra medida comercial.

La inclusión de la categoría de aceites y grasas podría afectar al aceite de oliva español, aunque la FMC no ha identificado productos específicos ni empresas involucradas. Las eventuales restricciones también tendrían impacto sobre sectores fabricantes de cerámica, cosmética, piedra natural y alimentos elaborados.

La FMC ha solicitado comentarios de empresas, organizaciones y particulares sobre el alcance de las dos medidas. El período de consulta servirá para evaluar las consecuencias que tendría la tasa sobre los buques españoles y las restricciones sobre las importaciones.

(En ampliación)

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