España

Expulsan a un artesano de un mercadillo de Sevilla que tenía colgada una bandera con la Cruz de Borgoña y con águila bicéfala en su puesto

El vendedor asegura que tiene los permisos en regla y los símbolos están completamente justificados dentro de su espacio de trabajo

Plaza con puestos de madera, gente con vestimenta medieval y una bandera de la Cruz de Borgoña con un águila bicéfala.
Comerciantes y visitantes vestidos con ropa de época acuden a una feria de artesanía celebrada en la plaza de una villa histórica. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un artesano y recreador de piezas históricas se enfrenta a la expulsión del mercadillo en el que se instala cada domingo en el Paseo de la O del barrio de Triana, en Sevilla. ¿El motivo? Exhibir una bandera de los Tercios de Flandes con la Cruz de Borgoña y el águila bicéfala. Según ha narrado el artesano para SevillaInfo, tiene todos los permisos en regla y no descarta recurrir esta orden tras el altercado de este fin de semana.

La medida también ha creado un gran revuelo entre los asistentes habituales y otros expositores del mercadillo. Y es que, como indica el afectado, los dos elementos son “emblemas históricos vinculados a Sevilla y a la España de los siglos XVI y XVII”, por lo que esta sanción pone en duda “su honor y honestidad en la ejecución de su trabajo”.

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Aunque a principios del siglo XX fue adoptada por el carlismo y en los últimos años se ha observado cómo algunas personas con ideologías de ultraderecha ondean esta bandera para defender sus ideas, lo cierto es que el significado de este símbolo es mucho más antiguo y más amplio. Por eso el tendero del mercadillo medieval enfatiza que la presencia de este símbolo posee una clara justificación dentro de su espacio de trabajo. “No constituye un elemento decorativo ajeno a la actividad del expositor, sino parte esencial de su trabajo, ya que contextualiza sus productos”, expone.

Colectivos extremistas han acudido a la Puerta del Sol para intentar provocar a los acampados por el movimiento de la vivienda. El altercado ha ocurrido tras el desfile de las Fuerzas Armadas por el Día de la Fiesta Nacional.

El reglamento de 2026 no concibe ninguna prohibición sobre banderas históricas

El artesano sevillano ha matizado que su actividad se reduce “al estudio, investigación y reproducción rigurosa de la cultura material de los siglos XVI y XVII”. Concretamente, su trabajo consiste en “la elaboración completamente artesanal de piezas de cuero inspiradas en modelos históricos: talabartes, tahalíes, bolsas de viaje, apóstoles, cinturones y otros elementos utilizados por soldados y civiles de la época de los Austrias y los Tercios españoles”, lo que justifica, aún más la exposición de la bandera.

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El origen del conflicto, según ha respaldado ante el medio sevillano, “estalló después de que miembros de la organización promovieran una iniciativa para solicitar la retirada de la bandera”. Al parecer, habrían justificado la petición alegando que “han recibido quejas de algunos compañeros y le instan a no volver a colocarla porque, según afirman, esa bandera tiene otras connotaciones que pueden hacer creer que estamos politizando nuestro proyecto”.

Frente a estos argumentos, cabe señalar que la enseña a la que se refiere es, según los historiadores, la de la Cruz bicéfala de los Austrias y la histórica Cruz de Borgoña que durante siglos identificó a los Tercios de la Monarquía Hispánica y que continúa siendo utilizada en recreaciones históricas, museos y actos de carácter patrimonial. Aun así, en el encaje reglamentario se subraya que “ni los estatutos de la asociación ni la Regulación de Actividades del Paseo de la O para 2026 contemplarían prohibición alguna relativa a la exhibición de banderas históricas”, reitera el vendedor.

Una bandera blanca con una Cruz de Borgoña roja frente a personas con atuendos históricos, tiendas de campaña y una torre de piedra.
Un grupo de personas caracterizadas sostiene la bandera de la Cruz de Borgoña en un campamento de la época de los Tercios de Flandes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo nace la bandera de Borgoña?

El Aspa de Borgoña, conocida también como la Cruz de San Andrés, representa una de las piezas más importantes en la historia de la bandera en España, según matiza el Ministerio de Defensa español. Su origen e introducción se produjeron tras el matrimonio entre Juana, hija de los Reyes Católicos, y el archiduque de Austria Felipe ‘el Hermoso’. Este emblema constituía el símbolo distintivo del archiduque, dado que Austria permanecía bajo el patronazgo religioso de San Andrés.

Don Felipe traía esta divisa bordada en sus banderas cuando acudió al encuentro con el rey Fernando en El Remesal, en Sanabria (Zamora). Aunque la pieza poseía cierto uso previo en algunas milicias del norte de España, se incorporó como divisa en la vestimenta de los Arqueros de Borgoña y, posteriormente, se extendió a todo el ejército. El distintivo se pintaba directamente sobre los vestidos para distinguir a los combatientes en los combates, pues en aquella época no existían los uniformes y los soldados vestían trajes civiles militarizados con petos protectores.

Posteriormente, la pieza pasó a las banderas militares, convirtiéndose en el símbolo hispano por antonomasia. Con el reinado de Carlos I, las compañías llevaban las armas de sus capitanes sobre el Aspa de Borgoña, y Felipe II estableció que cada Tercio portara en cabeza una bandera amarilla con las aspas en rojo. Su presencia perduró a lo largo de los siglos, figurando incluso sobre la bandera bicolor unificada en 1843 durante el reinado de Isabel II.

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