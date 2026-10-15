España

El Gobierno prevé aprobar la subida de las pensiones en diciembre aunque esté en funciones

El ministro afirma que el decreto podrá aprobarse tras los comicios porque y ve viable convalidar la subida del SMI antes de que se celebren las elecciones

Las pensiones se cuelan en la campaña tras sugerir Vox o PP que van a "cambiar el modelo" o pedir un "esfuerzo" a los españoles.
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El Gobierno podría actualizar las pensiones mediante un Real Decreto-ley en diciembre aun si se encuentra en funciones tras las elecciones del 29 de noviembre y los más de nueve millones de pensionistas españoles tienen garantizada la revalorización según el IPC de sus prestaciones. Así lo ha asegurado el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en una entrevista con TVE recogida por Europa Press, en la que ha sostenido que la medida respondería a una situación de urgente necesidad e interés general.

El responsable económico ha reconocido que la publicación del dato adelantado de inflación de noviembre, prevista para el viernes 27 de ese mismo mes y clave para fijar el incremento, deja poco margen para que el Consejo de Ministros apruebe el incremento antes de los comicios. Según explica, las fechas dificultan que el Ejecutivo adopte la decisión antes de la votación, que se celebrará apenas dos días después de conocerse ese indicador.

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Ante esa situación, Cuerpo ha trasladado un mensaje de calma a los pensionistas. La actualización, señala, se aplicará aunque la norma se tramite después de la cita electoral. “Esa actualización se va a hacer”, ha manifestado el ministro, que precisa que el Real Decreto-ley podría aprobarse pocos días después de los comicios y pasar después por la Diputación Permanente del Congreso.

Cuerpo plantea aprobar la subida del SMI antes del 29 de noviembre

El Gobierno también confía en anunciar y acordar el incremento del Salario Mínimo Interprofesional antes de las elecciones, aunque la fecha dependerá de las conclusiones de la comisión de expertos.

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El titular de Economía ha recordado ante TVE que el SMI acumula un aumento del 66% en los últimos años. Según indica, ese avance lo ha situado en torno al 60% del salario medio, en línea con las recomendaciones europeas. El ministro ha añadido que los próximos incrementos deberán preservar el poder adquisitivo de quienes cobran esta renta. La definición de la cuantía, no obstante, continúa pendiente de los trabajos del comité de expertos.

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El ministro rechaza las críticas del PP al sistema de pensiones

Durante la entrevista, Cuerpo ha respondido a las declaraciones de la portavoz parlamentaria del Partido Popular, Ester Muñoz, quien afirmó que el sistema público de pensiones “no funciona y va a petar”. El vicepresidente primero califica esas palabras de “alarmistas e infundadas”.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado que el Gobierno "está rellenando la hucha de las pensiones" (Europa Press)

“Estamos acostumbrándonos a este tipo de mensajes alarmistas que pretenden generar una sensación de incertidumbre en la población y que luego los datos se empeñan en negar”, afirma Cuerpo, citando críticas similares sobre el crecimiento económico, la reforma laboral y la solución ibérica por parte de los populares.

Cuerpo ha defendido la sostenibilidad del sistema a partir de las medidas incorporadas en la reforma de 2021, como el acercamiento de la edad efectiva de jubilación a los 65 años y el aumento de los ingresos procedentes de las cotizaciones a la Seguridad Social. Al mismo tiempo, el ministro ah acusado al PP de no lanzar propuestas concretas para garantizar la sostenibilidad del modelo.

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