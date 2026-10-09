Receta de gyeran-jjim: cómo hacer huevos al vapor coreanos en pocos minutos

El gyeranjjim esconde una textura imposible de replicar con un simple revuelto: aireada, ligeramente vibrante y suave como una nube salada. Basta probar una cucharada humeante para entender por qué este plato triunfa en cualquier mesa coreana.
Su origen está ligado a la cocina doméstica de Corea, donde se prepara casi a diario como acompañamiento. También es protagonista en las barbacoas coreanas, donde llega a la mesa todavía burbujeando y se sirve junto al kimchi, el arroz blanco o el bulgogi a la parrilla. Pero para mezclar no hace falta seguir la etiqueta, se puede incorporar en cualquier menú independientemente del origen del plato. Es una preparación sencilla y versátil que combina con muchísimos platos, como tostadas, verduras o pescados.
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Receta de Gyeranjjim
El gyeranjjim es un flan salado de huevo cocinado al vapor, pero con un matiz que lo diferencia de sus primos japonés y chino. Aquí el huevo se bate y se remueve mientras cuaja, lo que atrapa aire y genera esa textura esponjosa tan característica. Se cocina y se sirve en el mismo cuenco, idealmente de barro o cerámica resistente al calor.
Tiempo de preparación
El tiempo total ronda los 25 minutos. Todo el proceso es, en realidad, tiempo de cocción al vapor: entre 10 y 12 minutos a fuego fuerte removiendo, más otros 8 minutos a fuego medio-bajo con la olla tapada, y un breve reposo final de 2 minutos.
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Ingredientes
Para 2 personas:
- 2 huevos
- 120 ml de caldo (dashima, pollo, verduras o agua)
- Sal, una pizca
- 1 cebolleta china
- 7 ml de aceite de sésamo (opcional)
Cómo hacer Gyeranjjim, paso a paso
- Si usas inducción, coloca un cuenco de cerámica resistente al calor dentro de una olla más grande. Esta es la clave para lograr el vapor sin cocina de gas.
- Añade agua en la olla hasta cubrir entre un tercio y la mitad del cuenco. Cuida que no entre agua dentro del recipiente.
- Bate los huevos con el caldo y una pizca de sal en un bol aparte.
- Vierte la mezcla dentro del cuenco de cerámica.
- Pon la olla a fuego fuerte, sin tapar, durante 10 a 12 minutos.
- Remueve de vez en cuando. Este movimiento es el truco técnico que incorpora aire y da la textura esponjosa típica del gyeranjjim.
- Cuando el huevo esté casi cuajado, tapa la olla. Coloca un trapo limpio bajo la tapa para que el vapor no gotee sobre el huevo.
- Baja el fuego a medio-bajo y deja cocinar 8 minutos más.
- Apaga el fuego y deja reposar tapado 2 minutos.
- Si tienes cocina de gas o vitrocerámica, salta el baño María: cocina directamente en un ttukbaegi, dolsot o cuenco de cerámica sobre el fuego, removiendo mientras cuaja y tapando después.
- Termina con un chorrito de aceite de sésamo, semillas de sésamo tostado y cebolleta picada por encima.
- Sirve de inmediato y bien caliente. El gyeranjjim pierde toda su gracia una vez se enfría.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 2 porciones, pensadas como acompañamiento dentro de una comida coreana completa.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: aproximadamente 90-110 kcal
- Proteínas: 7-8 g
- Grasas: 6-7 g
- Carbohidratos: 1 g
- Sodio: variable según el caldo y la sal añadida
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
El gyeranjjim se disfruta mejor recién hecho y caliente, ya que pierde su textura aireada al enfriarse. Si sobra, se puede guardar en la nevera dentro de un recipiente hermético hasta 1-2 días. Para recalentarlo, lo ideal es un breve golpe de vapor en lugar del microondas, para intentar recuperar algo de esponjosidad.
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