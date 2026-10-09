España

Receta de gyeran-jjim: cómo hacer huevos al vapor coreanos en pocos minutos

Entre el flan salado japonés y el huevo al vapor chino, el gyeranjjim coreano tiene su propio sello: una textura ligera y esponjosa que se consigue removiendo el huevo mientras cuaja. Así se prepara en apenas 25 minutos

Un cuenco negro con huevo al vapor decorado con cebollín, una cuchara que sostiene una porción, un tazón de arroz y platos con kimchi.
Los huevos al vapor coreanos, más conocidos como gyeran-jjim, son cremosos y muy ligeros. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El gyeranjjim esconde una textura imposible de replicar con un simple revuelto: aireada, ligeramente vibrante y suave como una nube salada. Basta probar una cucharada humeante para entender por qué este plato triunfa en cualquier mesa coreana.

Su origen está ligado a la cocina doméstica de Corea, donde se prepara casi a diario como acompañamiento. También es protagonista en las barbacoas coreanas, donde llega a la mesa todavía burbujeando y se sirve junto al kimchi, el arroz blanco o el bulgogi a la parrilla. Pero para mezclar no hace falta seguir la etiqueta, se puede incorporar en cualquier menú independientemente del origen del plato. Es una preparación sencilla y versátil que combina con muchísimos platos, como tostadas, verduras o pescados.

PUBLICIDAD

Receta de Gyeranjjim

El gyeranjjim es un flan salado de huevo cocinado al vapor, pero con un matiz que lo diferencia de sus primos japonés y chino. Aquí el huevo se bate y se remueve mientras cuaja, lo que atrapa aire y genera esa textura esponjosa tan característica. Se cocina y se sirve en el mismo cuenco, idealmente de barro o cerámica resistente al calor.

Dos huevos en un tazón, una jarra con caldo, una cuchara con sal, una botella de aceite y cebolleta troceada sobre una tabla de madera.
Para la receta de gyeranjjim, se necesitan pocos ingredientes y el aceite de sésamo es opcional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

El tiempo total ronda los 25 minutos. Todo el proceso es, en realidad, tiempo de cocción al vapor: entre 10 y 12 minutos a fuego fuerte removiendo, más otros 8 minutos a fuego medio-bajo con la olla tapada, y un breve reposo final de 2 minutos.

PUBLICIDAD

Ingredientes

Para 2 personas:

  • 2 huevos
  • 120 ml de caldo (dashima, pollo, verduras o agua)
  • Sal, una pizca
  • 1 cebolleta china
  • 7 ml de aceite de sésamo (opcional)

Cómo hacer Gyeranjjim, paso a paso

  • Si usas inducción, coloca un cuenco de cerámica resistente al calor dentro de una olla más grande. Esta es la clave para lograr el vapor sin cocina de gas.
  • Añade agua en la olla hasta cubrir entre un tercio y la mitad del cuenco. Cuida que no entre agua dentro del recipiente.
  • Bate los huevos con el caldo y una pizca de sal en un bol aparte.
  • Vierte la mezcla dentro del cuenco de cerámica.
  • Pon la olla a fuego fuerte, sin tapar, durante 10 a 12 minutos.
  • Remueve de vez en cuando. Este movimiento es el truco técnico que incorpora aire y da la textura esponjosa típica del gyeranjjim.
  • Cuando el huevo esté casi cuajado, tapa la olla. Coloca un trapo limpio bajo la tapa para que el vapor no gotee sobre el huevo.
  • Baja el fuego a medio-bajo y deja cocinar 8 minutos más.
  • Apaga el fuego y deja reposar tapado 2 minutos.
  • Si tienes cocina de gas o vitrocerámica, salta el baño María: cocina directamente en un ttukbaegi, dolsot o cuenco de cerámica sobre el fuego, removiendo mientras cuaja y tapando después.
  • Termina con un chorrito de aceite de sésamo, semillas de sésamo tostado y cebolleta picada por encima.
  • Sirve de inmediato y bien caliente. El gyeranjjim pierde toda su gracia una vez se enfría.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 2 porciones, pensadas como acompañamiento dentro de una comida coreana completa.

Cinco recetas aptas para táper y saludables para llevar a la oficina esta semana

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aproximadamente 90-110 kcal
  • Proteínas: 7-8 g
  • Grasas: 6-7 g
  • Carbohidratos: 1 g
  • Sodio: variable según el caldo y la sal añadida

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El gyeranjjim se disfruta mejor recién hecho y caliente, ya que pierde su textura aireada al enfriarse. Si sobra, se puede guardar en la nevera dentro de un recipiente hermético hasta 1-2 días. Para recalentarlo, lo ideal es un breve golpe de vapor en lugar del microondas, para intentar recuperar algo de esponjosidad.

Temas Relacionados

HuevosCocina AsiaticaEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Por qué las chinches de cama son tan peligrosas, cómo pueden llegar a nuestras casas y qué podemos hacer para prevenir su aparición

Estos pequeños insectos pueden esconderse en las costuras de los colchones, los somieres, los cabeceros o en grietas de muebles, entre otros

Por qué las chinches de cama son tan peligrosas, cómo pueden llegar a nuestras casas y qué podemos hacer para prevenir su aparición

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Con las loterías de Juegos Once no solo puedes llegar a ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Cómo elegir los neumáticos que debes poner a tu coche antes de que lleguen el frío y la lluvia

El ancho, el perfil, el índice de carga y la velocidad máxima autorizada se codifican en una secuencia alfanumérica que todo conductor debería saber leer antes de comprar

Cómo elegir los neumáticos que debes poner a tu coche antes de que lleguen el frío y la lluvia

Antes de tirar los corchos de botellas de vino que ya no usas, mira estas ideas

Los corchos de vino tienen más usos que reciclarlos para decorar una mesa acristalada

Antes de tirar los corchos de botellas de vino que ya no usas, mira estas ideas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cómo elegir los neumáticos que debes poner a tu coche antes de que lleguen el frío y la lluvia

Cómo elegir los neumáticos que debes poner a tu coche antes de que lleguen el frío y la lluvia

152 detenidos en una macrooperación contra el arsenal que alimenta el crimen en Europa: granadas de los Balcanes, miles de escopetas y lanchas para migrantes

El juez Pedraz rechaza imputar por ahora al PSOE y Anticorrupción ve necesarias las declaraciones de Cerdán, Leire Díez y el exjefe de gabinete de Sánchez

Los militares sí trabajarán solo 35 horas a la semana: el Ministerio de Defensa aprueba la reducción de su jornada laboral

Iustitia Europa pide al Tribunal Supremo que suspenda las elecciones generales: “Hay un riesgo de impugnación general” tras el escrutinio

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

El euríbor encarece las hipotecas y obliga a las familias a buscar casas 26.000 euros más baratas que hace tres meses

Compartir piso ya no es cosa de jóvenes: uno de cada cinco inquilinos supera los 35 años y aumenta la demanda de los mayores de 60

Yolanda Díaz busca aprobar una subida del SMI antes de las elecciones generales para compensar la inflación

Qué puedes hacer si hay pisos turísticos ilegales en tu edificio: así es como debe actuar la comunidad

DEPORTES

Un luchador de la UFC dice lo que necesita Topuria después de la derrota en Casa Blanca: “Necesita una pelea fácil para retomar el ritmo, su confianza está destrozada”

Un luchador de la UFC dice lo que necesita Topuria después de la derrota en Casa Blanca: “Necesita una pelea fácil para retomar el ritmo, su confianza está destrozada”

Qué fue de Joel González: del oro olímpico en taekwondo a cuidar a futbolistas y competir en golf

La reflexión del jugador Marc Cucurella sobre la vida de los futbolistas: “También tenemos nuestros problemas e inseguridades”

Carlos Alcaraz avisa de que quiere “ganar todos los torneos al menos una vez”: estos son los que le faltan

La reflexión de Borja Iglesias sobre los impuestos: “La mitad vuelve al Estado para reinvertir en cosas y me parece la hostia”