Receta de gyeran-jjim: cómo hacer huevos al vapor coreanos en pocos minutos

Los huevos al vapor coreanos, más conocidos como gyeran-jjim, son cremosos y muy ligeros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El gyeranjjim esconde una textura imposible de replicar con un simple revuelto: aireada, ligeramente vibrante y suave como una nube salada. Basta probar una cucharada humeante para entender por qué este plato triunfa en cualquier mesa coreana.

Su origen está ligado a la cocina doméstica de Corea, donde se prepara casi a diario como acompañamiento. También es protagonista en las barbacoas coreanas, donde llega a la mesa todavía burbujeando y se sirve junto al kimchi, el arroz blanco o el bulgogi a la parrilla. Pero para mezclar no hace falta seguir la etiqueta, se puede incorporar en cualquier menú independientemente del origen del plato. Es una preparación sencilla y versátil que combina con muchísimos platos, como tostadas, verduras o pescados.

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Receta de Gyeranjjim

El gyeranjjim es un flan salado de huevo cocinado al vapor, pero con un matiz que lo diferencia de sus primos japonés y chino. Aquí el huevo se bate y se remueve mientras cuaja, lo que atrapa aire y genera esa textura esponjosa tan característica. Se cocina y se sirve en el mismo cuenco, idealmente de barro o cerámica resistente al calor.

Para la receta de gyeranjjim, se necesitan pocos ingredientes y el aceite de sésamo es opcional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

El tiempo total ronda los 25 minutos. Todo el proceso es, en realidad, tiempo de cocción al vapor: entre 10 y 12 minutos a fuego fuerte removiendo, más otros 8 minutos a fuego medio-bajo con la olla tapada, y un breve reposo final de 2 minutos.

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Ingredientes

Para 2 personas:

2 huevos

120 ml de caldo (dashima, pollo, verduras o agua)

Sal , una pizca

1 cebolleta china

7 ml de aceite de sésamo (opcional)

Cómo hacer Gyeranjjim, paso a paso

Si usas inducción, coloca un cuenco de cerámica resistente al calor dentro de una olla más grande. Esta es la clave para lograr el vapor sin cocina de gas.

Añade agua en la olla hasta cubrir entre un tercio y la mitad del cuenco. Cuida que no entre agua dentro del recipiente.

Bate los huevos con el caldo y una pizca de sal en un bol aparte.

Vierte la mezcla dentro del cuenco de cerámica.

Pon la olla a fuego fuerte, sin tapar, durante 10 a 12 minutos.

Remueve de vez en cuando. Este movimiento es el truco técnico que incorpora aire y da la textura esponjosa típica del gyeranjjim.

Cuando el huevo esté casi cuajado, tapa la olla. Coloca un trapo limpio bajo la tapa para que el vapor no gotee sobre el huevo.

Baja el fuego a medio-bajo y deja cocinar 8 minutos más.

Apaga el fuego y deja reposar tapado 2 minutos.

Si tienes cocina de gas o vitrocerámica, salta el baño María: cocina directamente en un ttukbaegi, dolsot o cuenco de cerámica sobre el fuego, removiendo mientras cuaja y tapando después.

Termina con un chorrito de aceite de sésamo, semillas de sésamo tostado y cebolleta picada por encima.

Sirve de inmediato y bien caliente. El gyeranjjim pierde toda su gracia una vez se enfría.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 2 porciones, pensadas como acompañamiento dentro de una comida coreana completa.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: aproximadamente 90-110 kcal

Proteínas: 7-8 g

Grasas: 6-7 g

Carbohidratos: 1 g

Sodio: variable según el caldo y la sal añadida

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El gyeranjjim se disfruta mejor recién hecho y caliente, ya que pierde su textura aireada al enfriarse. Si sobra, se puede guardar en la nevera dentro de un recipiente hermético hasta 1-2 días. Para recalentarlo, lo ideal es un breve golpe de vapor en lugar del microondas, para intentar recuperar algo de esponjosidad.