Daniel y Renzo Cocchia, padre e hijo al frente de la hamburguesería más premiada del mundo: “Quizá España ha abusado de las competiciones”

Daniel y Renzo Cocchia, al frente de La Birra Bar (Cedida)

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‘And the winner is... ¡La Birra Bar!’ Es una frase que Daniel y Renzo Cacchio, padre e hijo fundadores de La Birra Bar, han celebrado en muchas ocasiones. La más reciente fue en el Dubai Burger Championship 2026, donde consiguieron superar a las mejores hamburgueserías del mundo para convertirse en la Overall Winner. Es solo el último galardón de un palmarés que sitúa a esta marca argentina entre las hamburgueserías más premiadas del mundo.

En un contexto en el que la hamburguesa ha pasado de comida rápida a objeto de culto, crear una receta que deje huella es más difícil que nunca. En esta búsqueda constante se instala esta dupla de padre e hijo, cabezas al frente de un negocio internacional que cuenta ya con casi 2.000 trabajadores en todo el mundo.

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La historia de La Birra Bar empezó en 1992 con Rotisería Dani, un pequeño negocio familiar de comida casera en Boedo, en el sur de Buenos Aires. En el año 2001, abrieron un café contiguo de solo seis mesas para ofrecer a sus clientes un espacio donde comer sus productos, dando origen a La Birra Bar. Con el tiempo, la hamburguesa se convirtió en la estrella y Daniel Cacchio decidió transformar radicalmente el concepto y centrarse por completo en este plato.

Al no encontrar proveedores que cumplieran con sus exigencias, decidió tomar el control total de la producción y desarrollar de manera 100% artesanal su propio pan, mezclas de carnes y salsas. Hacia 2015, el éxito del producto formaba colas de varias horas en su puerta, un fenómeno que se repetía día tras día. “Los clientes se enfadaban porque no podíamos dar de comer a más gente”, recuerda Dani con cariño, rememorando épocas de mucho trabajo que hoy dan sus frutos.

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A partir de 2018, la marca comenzó su expansión mediante franquicias en Buenos Aires para satisfacer la alta demanda. Posteriormente, dieron el salto internacional con la apertura de su primer local en Miami. Hoy son ya 30 los establecimientos que lideran en todo el mundo, con especial presencia en Argentina, su país de origen.

La mejor hamburguesa del mundo, otra vez

A los pocos meses de aterrizar en Estados Unidos, Dani y Renzo recibieron la invitación al Burger Bash, el campeonato más importante del país hamburguesero por excelencia. “Fuimos a divertirnos y aprender, y nos dieron el premio a la mejor hamburguesa de Estados Unidos a solo seis meses de haber abierto el primer local”. Este hito impulsó su consolidación global, su extensión por las Américas y su posterior desembarco en España.

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No fue el primer premio, y tampoco el último. En 2020 fue distinguida con el Tripadvisor Travelers’ Choice Best of the Best; en 2021 y 2023 fue elegida Mejor Hamburguesería de Argentina en los Premios Cucinare; en 2022 entró en el Top 5 Best Burgers in the World de Big 7 Travel; entre 2023 y 2025 recibió el distintivo People Love Us de Yelp. También ha sido seleccionada durante cuatro años en World’s 101 Best Steak Restaurants y obtuvo el Readers’ Choice Best Burger concedido por Miami New Times en 2023 y 2025.

La Birra Bar fue distinguida en Dubái como la mejor hamburguesería del mundo, consolidando su trayectoria internacional (Instagram / @labirrabar)

Un auténtico chaparrón de premios que explica el autodenominado calificativo de “la hamburguesería más premiada del mundo”. A pesar de llevarlo por bandera, los fundadores de La Birra Bar relativizan su palmarés. “Creo que España quizás abusó del modelo de premios y competiciones; se ha saturado el mercado. Eso le ha bajado mucho el precio a ganar un premio”, critica el patriarca de los Cocchia.

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Porque no todos los premios son iguales, y hay algunos que resultan especialmente importantes, ya sea por su alcance, su prestigio o la antigüedad del campeonato. “Creo que todos coincidimos en que el 101 Best es una placa que todo el mundo quiere tener en su escaparate y nosotros llevamos cuatro años dentro. Para mí es el más respetado del mundo”. Señalan la importancia de mantener un nivel alto más allá de certámenes y champions. “Si el premio después no se valida en el local, pierde todo el sentido”.

Dos toppings y un ‘pan volador’

Una de las últimas en incorporarse a su carta es la Crispy Dubai, precisamente la hamburguesa que les convirtió en campeones del mundo en el Dubai Burger Championship 2026. Desarrollada específicamente para la competición, combina doble carne premium, cheddar blanco americano, cebolla crispy y, como toque especial, una sabrosa salsa de mayonesa con trufa y chimichurri, preparado este último con una antigua receta de la familia.

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Hamburguesa Crispy Dubai, la ganadora en el Dubai Burger Championship 2026 (Cedida)

“Desde que validamos esa receta en el mundial, me cuesta elegir otra hamburguesa”, reconoce Renzo sobre su más preciada creación. “Cuando la creamos, queríamos mantenerla simple, porque no deja de ser una hamburguesa y gran parte de su atractivo es que sea sencilla de comer”. Esta misma filosofía se aplica al resto de sus creaciones: la mayoría de hamburguesas de su carta llevan pan, carne y queso y, por lo general, dos o tres toppings más. Nada de burgers inmensas con descripciones bíblicas.

Como los ingredientes son pocos, deben ser perfectos. Para la familia Cocchia, el pan representa prácticamente el 50% de la experiencia de una hamburguesa. Por eso desarrollaron una receta propia que les caracteriza, un brioche ligero y extremadamente esponjoso que parece que está a punto de echar a volar -un pan con alas, representada en su logo-. Elaborado diariamente en su propia panificadora, destaca por su suavidad, su sabor a mantequilla y su capacidad para soportar los jugos de la carne sin romperse ni perder textura.

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La segunda clave es la carne. Todas las hamburguesas de La Birra Bar incorporan dos medallones elaborados a partir de un blend de tres cortes de ternera seleccionados por ellos mismos. En España, la compañía trabaja con Grupo Norteños, una de las empresas de referencia del sector cárnico nacional. El tercer elemento diferencial son las salsas, todas ellas elaboradas por la propia compañía a partir de recetas desarrolladas por la familia Cocchia.

La Birra Bar crece en España y prevé alcanzar 15 locales en 2030 (Cedida)

Madrid, una puerta a Europa

Dani y Renzo han llegado a España igual que avanzaron por las Américas. Con cabeza y calma, sin pausa pero sin prisa. Eligieron la capital por ser uno de los mercados gastronómicos más exigentes del continente y un escenario competitivo perfecto para seguir creciendo. Actualmente, La Birra Bar cuenta con tres restaurantes en la ciudad: el primero abrió en Carrera de San Jerónimo, en pleno Barrio de las Letras; posteriormente llegó el establecimiento de Ortega y Gasset, en el barrio de Salamanca; y ahora incorpora un tercer local en Cea Bermúdez 54, en Chamberí.

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“No tiene sentido crecer por crecer”, afirma Daniel, repasando algunas de las muchas dificultades que se han encontrado al exportar su producto fuera de Argentina. Proveedores, leyes, locales, trabajadores... De momento, esperan nuevas aperturas fuera de nuestras fronteras, aunque no descartan seguir avanzando en España. “Este año vamos a cocinar más de 5 millones de hamburguesas en nuestros locales. Y te puedo decir que el 100% de las decisiones siguen pasando por nosotros dos”.