Miles de espectadores abandonan el concierto del rapero Don Toliver por una sustancia desconocida liberada entre el público.

Guardar

Miles de asistentes al concierto del rapero estadounidense Don Toliver en el recinto Co-op Live de Manchester fueron evacuados la noche de este domingo después de que se liberase una sustancia desconocida entre el público, un incidente que ha obligado a desplegar equipos de emergencia y a abrir una investigación para identificar el compuesto.

Más de 12.000 personas abandonaron con seguridad el pabellón, donde más de 50 asistentes tuvieron que recibir atención médica por síntomas oculares y respiratorios. Según indicaron la Policía del Gran Manchester y el servicio regional de ambulancias al diario británico The Guardian, una persona fue trasladada al hospital universitario de Manchester para una evaluación adicional.

PUBLICIDAD

Las autoridades recibieron avisos de varios espectadores que sufrieron los efectos de una sustancia sin identificar al término de la actuación. Vídeos difundidos en redes sociales mostraban a personas que abandonaban el recinto tosiendo y cubriéndose la boca.

Más de 50 personas fueron atendidas por los sanitarios

Tras realizar con éxito la evacuación, el servicio de ambulancias del noroeste de Inglaterra inició la descontaminación del lugar como medida preventiva. Para atender a los más de 50 afectados, movilizó varias dotaciones de emergencia, incluido su equipo especializado en zonas peligrosas.

La Policía del Gran Manchester precisó que la sustancia era desconocida, aunque inicialmente se consideró que podía tratarse de gas lacrimógeno. Los síntomas comunicados por parte de los atendidos fueron irritación ocular y problemas respiratorios. El recinto Co-op Live indicó que trabaja con la policía para esclarecer la causa y adoptar las medidas pertinentes. La instalación tiene programado para el jueves un concierto de la cantante estadounidense Phoebe Bridgers.

PUBLICIDAD

Don Toliver, cuyo nombre real es Caleb Zackery Toliver, actuaba en Manchester dentro de su gira Nitrous. Pese a este incidente, el rapero continúa con su agenda y tiene previstos conciertos este lunes en el O2 Arena de Londres y el martes en el OVO Arena Wembley.