La Guía Michelin de las burgers vuelve a premiar a una start-up de Valencia por tener la mejor hamburguesa del mundo

Hundred Burgers, fundada en febrero de 2020 por Alex González-Urbón y Ezequiel Maldjian (Cedida)

The World’s Best Burgers, la Guía Michelin de las hamburguesas, ha publicado su ranking de 2026, una lista que este año vuelve a incluir una gran noticia para la escena gastronómica española. La valenciana Hundred Burgers ha sido elegida mejor hamburguesería del mundo de acuerdo con las valoraciones del jurado en este certamen, organizado por la entidad Burger Dudes, tras 1.346 visitas a hamburgueserías de 65 países.

Se trata de la primera vez en la historia del galardón en la que una hamburguesería se mantiene durante tres años consecutivos en lo más alto del ranking. Tanto en 2024 como en 2025, Hundred se situaba como la primera en esta lista, gracias a una elaboración que llevan perfeccionando desde su apertura en 2020.

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Hundred Burgers, fundada por Alex González-Urbón y Ezequiel Maldjian, cuenta con cuatro restaurantes en Valencia y tres en Madrid y ha sido premiada por “su fuerte énfasis en la artesanía y su constante disposición a evolucionar, convirtiéndoles en el punto de referencia del resto de restaurantes de hamburguesas del mundo”, según palabras del propio jurado.

La hamburguesa 'Singular', un clásico de Hundred (Cedida)

La empresa de origen valenciano se caracteriza por elaborar de forma casera y diaria todos los ingredientes de sus hamburguesas, horneando cada mañana el panecillo japonés de leche que envuelve a su carne, una carne dry-aged de vaca rubia gallega picada y madurada durante 60 días. Todo ello se completa con sus salsas caseras, elementos elaborados en sus dark kitchen propias y que se terminan de elaborar y preparar en cada local.

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La ‘Singular’, la primera que sus socios inventaron, es la hamburguesa “signature” de Hundred Burgers, una carne acompañada de salsa barbacoa casera, bacon, cebolla caramelizada, crema camembert y pan demi-brioche. Pero, para el jurado internacional, hay otras tres hamburguesas elaboradas en este local que brillan por encima del resto. Son las llamadas ‘Loser’, con cebolla caramelizada y salsa coreana gochujang; la ‘Satisfaction’, con bacon crujiente y smokey mayo, y la ‘Paul Finch’, con chuleta madurada en seco durante 120 días, cheddar ahumado, cecina de wagyu, mantequilla ahumada y salsa de yema de huevo.

Entrevista a Ezequiel Maldjian, cofundador de Hundred Burgers, la tercera mejor hamburguesería del mundo según el ranking de The World's Best Burgers por su hamburguesa 'Singular'

Esta startup valenciana nació con el apoyo financiero del programa Lanzadera desarrollado por Juan Roig, y hoy suma un equipo de más de 200 personas repartidas en sus locales y obradores. Hace solo unos meses, Hundred cambiaba su propiedad tras la compra por parte del grupo de capital privado Buenavista Equity Partners.

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Las mejores burgers del mundo (y otras tres españolas)

El podio de honor en este concurso internacional lo completan, junto a Hundred Burgers, una hamburguesería brasileña, la Holy Burger de São Paulo y otra norteamericana, Au Cheval, en Chicago.

En la lista de las veinticinco mejores hamburgueserías del mundo se cuelan otras tres enseñas españolas más: Soul Coffee, otra hamburguesería valenciana acostumbrada a la zona noble de los rankings mundiales, se mete en el número 10; mientras que la madrileña BDP entra en el puesto 21, y Briochef, también en Madrid, escala hasta la posición 15. Estos premios sitúan a España como el segundo país, solo por detrás de Estados Unidos, con más hamburguesas entre las veinticinco mejores del planeta.

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