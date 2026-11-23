Los concursantes de 'GH VIP 9' (Mediaset España).

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La convivencia en GH VIP 9 empieza a mostrar sus primeras grietas cuando apenas han transcurrido unos días desde la apertura de sus puertas. El reality de Telecinco ha celebrado este domingo 22 de noviembre su primera gala dominical, con Ion Aramendi como presentador, y lo ha hecho con una noche cargada de sorpresas, estrategias y enfrentamientos. La falsa expulsión ideada por la organización ha permitido descubrir qué concursantes cuentan con más apoyos dentro de la casa, mientras que Cristina Porta se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la velada por sus continuos enfrentamientos con varios compañeros.

Uno de los momentos más esperados de la noche ha sido la ceremonia de posicionamientos. Los 14 participantes han tenido que colocarse detrás de uno de los cuatro concursantes que Belén Esteban, en su papel de infiltrada, había señalado como nominados durante la gala de estreno. Aunque los habitantes de la casa desconocían que todo formaba parte de una estrategia y que no había ninguna expulsión real en juego, sus decisiones han dejado al descubierto algunas de las primeras diferencias en la convivencia.

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Los elegidos inicialmente fueron la propia Belén Esteban, Karmele Marchante, Pipi Estrada y Raquel Bollo. Sin embargo, la distribución de los apoyos ha dejado una imagen bastante reveladora. Karmele ha sido quien más compañeros ha reunido a sus espaldas, convirtiéndose en la participante que más personas quieren ver fuera. Náyades se ha situado detrás de Pipi Estrada, mientras que Carlos Corbacho ha apostado por la salida de Raquel Bollo. La gran beneficiada de esta primera ronda ha sido Belén, que no ha recibido ningún señalamiento y ha celebrado quedarse sin compañeros detrás.

Los concursantes de 'GH VIP 9' (Mediaset España).

Karmele Marchante y Pipi Estrada, los dos primeros salvados

La organización todavía tenía preparada otra sorpresa. Una vez reunidos los cuatro falsos nominados en la sala de expulsiones, Ion Aramendi les ha mostrado unos porcentajes de votación que también formaban parte del engaño: 48%, 46%, 8% y 1%. Las cifras han generado una enorme expectación entre los participantes, que no sabían qué nombre iba a pronunciar el presentador.

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La primera persona que ha conseguido librarse de la supuesta expulsión ha sido Karmele Marchante. La periodista no podía ocultar su sorpresa, especialmente después de comprobar que había sido la concursante más señalada durante los posicionamientos. Su regreso al salón ha estado acompañado de aplausos y felicitaciones por parte de sus compañeros, que no parecían dar crédito al resultado. A partir de ese instante, Karmele se ha mostrado mucho más animada y confiada.

El segundo nombre anunciado ha sido el de Pipi Estrada. El periodista tampoco esperaba recibir esta noticia y ha llegado a preguntar en varias ocasiones si alguien le estaba gastando una broma. “¿No es el día de los Santos Inocentes?“, ha comentado, sorprendido por haber conseguido salvarse incluso antes que Belén Esteban.

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De esta manera, la colaboradora y Raquel Bollo se han quedado como las dos supuestas candidatas a abandonar el concurso. La resolución de esta falsa expulsión tendrá lugar el próximo miércoles, durante una gala presentada por Jorge Javier Vázquez, en la que también se celebrarán las primeras nominaciones oficiales de la edición.

Los concursantes de 'GH VIP 9' (Mediaset España).

Cristina Porta protagoniza varios enfrentamientos

Más allá de las estrategias, la noche ha estado marcada por los desencuentros de Cristina Porta con varios habitantes de la casa. La periodista deportiva ha protagonizado diferentes discusiones que han terminado convirtiéndola en uno de los principales focos de atención del debate.

Uno de los momentos más tensos ha llegado a raíz de su relación con Gianmarco Onestini, hermano de su expareja Luca. Ambos han vuelto a sacar a relucir sus diferencias y han protagonizado un intercambio de reproches. El italiano ha acusado a Cristina de interpretar un papel delante de las cámaras, mientras que ella ha defendido su versión de lo sucedido durante su relación sentimental. “A España no se la engaña dos veces”, ha afirmado, dejando claro que no piensa cambiar su discurso.

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Tampoco ha conseguido entenderse con Belén Esteban. La colaboradora le ha reprochado que utilice motes para referirse a otros participantes, mencionando especialmente a Corbacho. Además, ha recordado que Cristina solamente se había puesto en contacto con ella anteriormente para preguntarle por Juls Janeiro. La periodista ha justificado aquel mensaje por motivos profesionales y ha asegurado que también le había enviado otros para felicitarla y desearle suerte.

Cristina Porta en 'GH VIP 9' (Mediaset España).

A este enfrentamiento se ha sumado el de Raquel Mosquera, que se ha mostrado especialmente decepcionada con su compañera. Después de ver algunas imágenes de sus comentarios dentro de la casa, la peluquera ha cuestionado su comportamiento y la ha tachado de maleducada y falsa. Cristina, por su parte, ha insistido en que se siente provocada por varios concursantes.

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El momento más complicado ha llegado durante su discusión con Raquel Bollo. Cristina se ha posicionado detrás de ella en la ceremonia y ha explicado que no comparte algunas de sus actitudes. La respuesta de la diseñadora ha sido contundente y ambas han terminado intercambiando graves descalificaciones. “Hay algo peor en un reality que ser mala gente, que es ser aburrida y que tú lo eres”, le ha espetado Porta. Bollo ha contestado con otra frase igualmente dura: “El tigre no discute con mono”.

La tensión ha terminado pasando factura a Cristina, que ha acudido al confesionario entre lágrimas. A su regreso, ha intentado explicar su malestar ante Ion Aramendi y ha denunciado que varios compañeros la habían insultado y provocado durante la noche.

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