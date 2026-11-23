La receta de Jordi Cruz para una hamburguesa casera (Pexels)

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Para la mayoría de nosotros, preparar una hamburguesa en casa es tan sencillo como comprar la carne en el súper, meterla en la nevera y cocinarla vuelta y vuelta en una sartén caliente. Pero, ¿cómo cocina una simple hamburguesa un chef Michelin? Por supuesto, lejos de dejar los detalles al azar, los expertos miden cada milímetro de la receta: desde la pieza de carne elegida hasta la manera de formar las burgers, cocinarlas y servirlas.

A esta pregunta responde el chef Jordi Cruz, con tres estrellas Michelin en su restaurante ABaC y otro local, Atempo, con un astro en la prestigiosa guía francesa. Aunque es común comprar o preparar hamburguesas de pollo o cerdo, las de ternera son las grandes preferidas cuando queremos darnos un homenaje carnívoro. A estas últimas ha dedicado el chef un vídeo compartido en Instagram y en YouTube donde ha explicado qué pide en la carnicería cuando va a hacer hamburguesas en casa y, además, cómo las prepara para un resultado excelente.

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El paso a paso para la hamburguesa perfecta

Para “preparar hamburguesas más jugosas y sabrosas”, explica Cruz, hay algunos detalles que marcan la diferencia, como la elección de la carne, el grosor, el prensado o la cocción. El primer paso fundamental es elegir bien qué carne introducimos en la mezcla: “Busca una proporción de entre el 18 y el 22 % de grasa intramuscular”, recomienda el cocinero. Esta grasa, distribuida entre las fibras musculares, es la que aportará jugosidad a la hamburguesa.

Cómo hacer la hamburguesa casera perfecta (Magnific)

Para conseguirla, hay dos piezas de la carne de la ternera que serán perfectas: “Una buena opción es mezclar un 70 % de culata de ternera con un 30 % de falda o vacío. Así conseguimos una combinación equilibrada de sabor y grasa”. Como alternativa, Cruz nos propone utilizar el filet de pobre, un corte de ternera que suele asociarse a la aguja, una zona situada en la parte alta de la espalda del animal. Puedes picar estas carnes en casa, o bien pedirle directamente a tu carnicero que prepare una mezcla con estas proporciones.

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Una vez lista la carne picada, llega el momento de formar las hamburguesas. El chef nos recomienda utilizar “unos 120 g de carne por pieza y un molde para darles forma”, aunque con cuidado de no presionarla demasiado. “Buscamos una hamburguesa bien formada, no compactada en exceso”, aclara el cocinero catalán. El grosor también es importante; ni tan fina como una smash burger ni tan gruesa como esas bolas de carne de tres centímetros. “Prefiero una hamburguesa de un centímetro; dorando un lado y dorando el otro, el centro estará hecho y comeremos una hamburguesa con garantía sanitaria”.

Antes de cocinar, el chef sazona la hamburguesa por el exterior, utilizando “aproximadamente 1 gramo de sal por cada hamburguesa de 120 gramos”. Así, explica Cruz, ayudaremos a sazonar la superficie y conseguiremos un resultado más uniforme. “Después la tapo y la dejaré media horita, cuarenta y cinco minutos antes de ir a la sartén”, explica; así la carne se atempera y el exterior se seca ligeramente, lo que permite que los jugos se queden en el interior cuando la carne entre en contacto con el calor de la sartén.

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Llega el momento clave: el cocinado de la hamburguesa, en una sartén bien caliente. “Dora la hamburguesa por ambos lados y comprueba que alcance los 70 ºC en el centro para garantizar una cocción segura”, nos aconseja Cruz. Evitaremos así un interior crudo o frío, que podría exponernos a potenciales peligros sanitarios derivados de la carne picada. Lista la carne, solo queda formar nuestra hamburguesa: “El pan que queráis, la salsita que queráis y el queso que queráis. Yo suelo poner un cheddar envejecido”.