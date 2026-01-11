Tendencias

Una hamburguesería argentina se consagró como la mejor del mundo

La Birra Bar obtuvo el máximo galardón en el Dubai Burguer Championship, con una propuesta innovadora creada para el certamen. Los detalles

La Birra Bar fue distinguida en Dubái como la mejor hamburguesería del mundo, consolidando su trayectoria internacional (@labirrabar)

La hamburguesa argentina pisa fuerte en el mundo. Y gana premios. La Birra Bar, reconocida hamburguesería argentina fundada en el barrio de Boedo, fue distinguida como la mejor del mundo al obtener su tercera estrella en el Dubai Burger Championship 2024.

El galardón, otorgado por el certamen que reunió a veinte establecimientos de Emiratos Árabes Unidos y de diferentes países, recayó sobre la hamburguesa creada especialmente para la ocasión, la Crispy Dubai.

El Dubai Burger Championship se estrenó este año como una competencia internacional destinada a visibilizar las hamburgueserías más premiadas y referentes del sector.

La hamburguesa Crispy Dubai, desarrollada especialmente para el certamen, le otorgó a la marca argentina su tercera estrella internacional (@labirrabar)

Participaron quince representantes emiratíes y solo cinco internacionales, entre quienes figuraba la argentina, llegada con experiencia y reputación previa: la marca argentina, seleccionada recientemente como embajadora de la Marca País Argentina y doble ganadora del título a la mejor hamburguesa de los Estados Unidos, consolidó en Dubái un reconocimiento que respalda dos décadas de trabajo.

“Gracias a todos por el apoyo, por organizar un evento de semejante magnitud. Somos campeones”, escribieron en su cuenta de Instagram desde la casa de comida argentina.

Un jurado de alto nivel distinguió la labor continuada del emprendimiento, posicionándolo entre los principales referentes gastronómicos.

Tras la victoria, Daniel y Renzo Cocchia, fundadores de La Birra Bar, subrayaron el orgullo por alcanzar el máximo podio. Los responsables enfatizaron que la posibilidad de participar en una cita de tal magnitud representa una valoración especial al recorrido de su empresa familiar.

Daniel y Renzo Cocchia, fundadores de La Birra Bar, celebraron el reconocimiento obtenido con la hamburguesa Crispy Dubai (@labirrabar)

La pieza clave de la premiación fue la hamburguesa Crispy Dubai, desarrollada de modo exclusivo para la competencia. La receta incluyó pan de elaboración propia y una mezcla especial de carne Wagyu, tras meses de ensayos y colaboraciones con equipos de distintos países. El resultado presentó un producto distintivo en técnica, sabor y personalidad.

Entre las hamburgueserías internacionales rivales, esta hamburguesa argentina compitió con nombres de alto reconocimiento como Hundred Burgers (España), Holy Burger (Brasil), Rekas Burger (Suecia) y Burger & Beyond (Reino Unido).

En más de veinte años, La Birra Bar pasó de su local original en Boedo a expandirse en toda Argentina y cruzar fronteras. El nuevo reconocimiento no solo reafirma el prestigio de la firma, sino que evidencia el potencial de la gastronomía argentina en escenarios internacionales.

