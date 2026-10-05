El calendario judicial que acompañará al PSOE hasta las elecciones: de la posible imputación del exdelegado del Gobierno en Ceuta a la declaración de las hijas de Zapatero

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (REUTERS /Francesco Fotia)

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Las elecciones generales del 29 de noviembre tendrán también su propio calendario judicial. El PSOE afrontará la campaña con varias causas abiertas en la Audiencia Nacional y con distintas actuaciones previstas antes y después de la cita con las urnas. Algunas de estas ya tienen fecha y otras dependen todavía de las decisiones de los jueces, pero todas forman parte de una agenda judicial que seguirá avanzando mientras los partidos se adentran en la campaña electoral.

El primer frente que puede producir novedades está precisamente en Ceuta. La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón podría tener previsto citar como investigado al exdelegado del Gobierno Miguel Ángel Pérez Triano una vez reciba las actuaciones remitidas por el juzgado de Ceuta, que comenzó investigando su actuación durante la crisis y posteriormente se inhibió en favor de la Audiencia Nacional. La comparecencia todavía no tiene fecha señalada.

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La magistrada investiga las circunstancias que rodearon la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio y trata de reconstruir qué información recibieron las autoridades españolas antes de los acontecimientos y qué decisiones se adoptaron posteriormente. En esta investigación, la actuación de la Delegación del Gobierno constituye una de las líneas sobre las que se han practicado diligencias.

Los mensajes del CNI, una de las claves de la investigación

La posible declaración de Pérez Triano cobra especial relevancia después del testimonio de su antiguo jefe de gabinete, Gonzalo Sanz. Este aseguró ante Tardón que trasladó al entonces delegado las advertencias que había recibido del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) antes de la entrada masiva. La versión contradice lo sostenido por Pérez Triano, que ha afirmado que no recibió esa alerta.

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Sanz entregó documentación relacionada con aquellas comunicaciones. Entre ella figuran 19 mensajes intercambiados con un contacto del CNI y una llamada telefónica mantenida el 29 de julio, un día antes de la entrada masiva, que todavía no han sido desclasificados. Tardón quiere acceder a esa información para completar la reconstrucción de las comunicaciones mantenidas en las horas previas a la crisis.

La Fiscalía de Ceuta ya había planteado que debía determinarse si existieron decisiones u omisiones del entonces delegado que pudieran haber incidido en el desarrollo de la crisis. La investigación analiza, entre otros extremos, si las autoridades disponían de información previa suficiente y qué medidas podían adoptar ante ella. Las denuncias presentadas en el procedimiento apuntaron a posibles delitos de prevaricación, entre otros extremos que deberán concretarse durante la instrucción.

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Con la campaña electoral cada vez más cerca, una eventual citación de Pérez Triano y cualquier decisión sobre la documentación del CNI pueden convertirse en los primeros hitos de una causa cuyo recorrido todavía está lejos de terminar.

Plus Ultra deja dos citas alrededor del 29-N

El segundo procedimiento que tendrá una incidencia más clara en el calendario electoral es el ‘caso Plus Ultra’. En este caso, las fechas ya están fijadas. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado para el 19 de noviembre, durante la campaña electoral, a José Ángel Partearroyo, exdirector de Participadas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y a Félix Martín, exdirector financiero de Plus Ultra. Ambos declararán como testigos en la investigación sobre el rescate público de la aerolínea.

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El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (Ricardo Rubio / Europa Press)

Pero la fecha que queda especialmente pegada a las elecciones es la siguiente. El 30 de noviembre, apenas 24 horas después de que los ciudadanos acudan a las urnas, están citadas como investigadas Laura y Alba Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El juez Calama acordó investigar a las dos hermanas por su condición de administradoras de Whathefav, una sociedad cuya actividad aparece vinculada al entramado empresarial analizado en la causa. El magistrado las citó como investigadas para que puedan ejercer su derecho de defensa y esclarecer su papel en las operaciones que están bajo investigación.

La investigación mantiene además otras diligencias abiertas. Entre ellas figura una nueva tasación de las joyas intervenidas durante el registro del despacho de Zapatero. El juez encargó a la joyería Yanes una segunda pericial para determinar aspectos como la composición de las piezas, su posible procedencia, antigüedad y valor de reposición. El expresidente también fue requerido para aportar la documentación de la que dispusiera sobre las joyas, una información que podría llevar al magistrado a reclamarle nuevas explicaciones o incluso a citarle de nuevo si la pericial arroja elementos que considere necesario aclarar.

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La causa de Leire Díez, pendiente de nuevos movimientos judiciales

A este calendario se suma el denominado ‘caso Leire Díez’. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz mantiene abierta la investigación sobre las actuaciones de Leire Díez y otras personas relacionadas con las maniobras dirigidas presuntamente a obtener información comprometedora sobre jueces, fiscales y agentes vinculados a investigaciones judiciales.

El próximo hito señalado es el 8 de octubre. Ese día está previsto que declare como perjudicada la jueza Beatriz Biedma, que estuvo al frente de la investigación contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Biedma ha aportado a la causa documentación sobre los ataques y descalificaciones que, según sostiene, recibió durante el ejercicio de su función judicial.

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La causa trata de determinar qué actuaciones se llevaron a cabo para obtener información sobre distintos investigadores y si existió una estrategia coordinada para desacreditar o presionar a quienes participaban en procedimientos judiciales. Entre las personas sobre las que se han practicado diligencias figura también el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Por ahora, la investigación continúa en fase de instrucción y quedan por concretar nuevas diligencias. Cualquier declaración, informe policial o decisión del juez durante las próximas semanas podría incorporar nuevos elementos al procedimiento.

Los pagos del PSOE encaran la campaña aún bajo secreto

Otro de los procedimientos que habrá que seguir durante la campaña es el relativo a los pagos en efectivo del PSOE. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno mantiene abierta una investigación para determinar el origen y destino de determinados pagos realizados por el partido entre 2017 y 2024. La causa permanece bajo secreto y el magistrado continúa analizando la documentación incorporada al procedimiento.

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Pedro Sánchez convoca elecciones generales el 29 de noviembre

En esta investigación ya ha declarado Víctor de Aldama, mientras que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado incorporar al procedimiento declaraciones y documentación relacionada con las investigaciones sobre la trama de contratos de mascarillas y con las personas que aparecen vinculadas a ella. El juzgado continúa pendiente de analizar el volumen de documentación incorporado a la causa.

A diferencia de Ceuta o Plus Ultra, este procedimiento no tiene por ahora un señalamiento público que permita colocar una fecha concreta en el calendario electoral. El siguiente movimiento dependerá de las diligencias que acuerde el juez y de los informes que se incorporen a la causa.

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