España

El juez Calama rechaza la petición de Zapatero de apartar a la joyería Yanes de la tasación de sus joyas por una supuesta “falta de imparcialidad”

El magistrado considera que las declaraciones en televisión del director de la joyería sobre las alhajas no pueden trasladarse automáticamente a los expertos que finalmente realicen la pericial

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y las joyas incautadas en su despacho (Montaje Infobae)
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y las joyas incautadas en su despacho (Montaje Infobae)
Guardar

El juez José Luis Calama ha rechazado la petición de José Luis Rodríguez Zapatero para apartar a la joyería Yanes de la nueva valoración de las joyas intervenidas en la oficina del expresidente. El magistrado considera que la petición es prematura porque todavía no se ha determinado qué profesionales concretos de la firma realizarán el examen y señala que las declaraciones en televisión de su director general, Juan Yanes López, no permiten trasladar automáticamente una supuesta falta de imparcialidad a los expertos que finalmente sean designados.

La decisión se produce después de que la defensa de Zapatero presentara el pasado 24 de septiembre un escrito para intentar apartar a Yanes de la pericial. La firma había sido elegida por el juez cuatro días antes para realizar un nuevo estudio sobre las joyas encontradas en la oficina del expresidente, una prueba que debe determinar, entre otras cuestiones, las características de cada pieza, los metales y piedras preciosas que contiene, su posible procedencia y antigüedad y, especialmente, cuánto vale cada joya y cuánto suma el conjunto.

PUBLICIDAD

La defensa puso el foco en unas declaraciones que Juan Yanes realizó el 26 de mayo en el programa ‘Más Vale Tarde’, de La Sexta. El director general de la joyería examinó entonces fotografías de las piezas que aparecían en el sumario y diferenció dos grupos. Sobre uno señaló que las joyas podían ser familiares y sobre otro habló de “cuatro o seis piezas de un valor aparentemente incalculable”. Su estimación fue que el conjunto podía alcanzar “un par de millones” de euros. También dijo que, a su juicio, las piezas eran auténticas, aunque admitió que alguna podía ser una imitación.

Aquellas palabras son precisamente las que llevaron a la defensa de Zapatero a cuestionar que la misma firma se encargase ahora de valorar las joyas. En su escrito, sus abogados sostuvieron que Juan Yanes ya había dado públicamente su opinión sobre dos de las cuestiones que tendrá que resolver la nueva tasación: la autenticidad de las piezas y, sobre todo, su valor.

PUBLICIDAD

La defensa puso además sobre la mesa que la anterior valoración realizada por Ansorena situó el conjunto en 1.323.915 euros, una cantidad inferior a los cerca de dos millones de euros apuntados por Yanes en televisión. Para los abogados del expresidente, esa diferencia demostraba la importancia de la valoración y justificaba las dudas sobre la objetividad de la nueva pericial.

Una nueva tasación para conocer el valor de las joyas

El origen de todo este enfrentamiento está en el auto que el juez Calama dictó el 21 de septiembre. El magistrado decidió entonces encargar a gemólogos y tasadores de Yanes un nuevo examen de las piezas, con la posibilidad de contar con el apoyo técnico del Instituto Gemológico Español. La firma tendrá también acceso a los informes que este organismo elaboró el pasado mes de junio.

El juez quiere que el nuevo informe vaya más allá de una simple tasación económica. Entre otras cosas, deberá describir individualmente las piezas, identificar los metales preciosos y las gemas que contienen, determinar el peso, la pureza, la talla y la calidad de las piedras, comprobar si existen marcas, números o contrastes oficiales y calcular, cuando sea posible, su antigüedad y procedencia. Al final, tendrá que establecer el valor de reposición de cada joya y el valor total del lote.

Para la defensa de Zapatero, la elección de Yanes resultaba problemática porque su director ya había hablado públicamente del valor de las piezas. Los abogados llegaron a sostener que la firma podía tener interés en que la nueva tasación se aproximase a los dos millones de euros mencionados por Juan Yanes. También alegaron que los profesionales que finalmente realizaran el examen podrían tener dificultades para desvincularse de las palabras pronunciadas previamente por el máximo responsable de la empresa.

Las joyas podrán volver a examinarse durante el juicio

La defensa sostenía que una vez examinadas las joyas durante la investigación, en un futuro juicio los expertos se limitarían a ratificar lo que hubieran hecho durante la instrucción. El juez Calama rechaza esa idea. El magistrado considera que las joyas pueden volver a ser examinadas porque siguen disponibles y no van a desaparecer ni a sufrir una modificación que impida repetir el análisis. Esto significa que, si el procedimiento llega a juicio, las piezas podrán ser examinadas de nuevo y las conclusiones de la nueva valoración podrán ser discutidas delante del tribunal.

La diferencia es importante porque la ley permite apartar a un perito en determinados casos cuando la prueba no puede repetirse posteriormente. El juez explica que no ocurre eso con estas joyas. Pueden volver a medirse, analizarse, clasificarse y valorarse y las partes podrán cuestionar el trabajo realizado por los expertos.

El magistrado tampoco aprecia que las declaraciones de Juan Yanes encajen en ninguna de las circunstancias que la ley contempla para apartar a un perito, como tener un interés directo o indirecto en el procedimiento, mantener una relación de amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las partes. La defensa, señala el auto, no ha acreditado ninguna de esas circunstancias respecto del profesional que vaya a realizar finalmente el informe.

Por todo ello, el juez Calama inadmite la petición presentada por la representación de Zapatero y mantiene el encargo realizado a Joyería Yanes. La resolución, fechada este 29 de septiembre, puede ser recurrida: la defensa dispone de tres días para presentar un recurso ante el propio juzgado y de cinco días para recurrir en apelación.

Temas Relacionados

José Luis Rodríguez ZapateroJusticiaAudiencia NacionalTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Todas las medidas de vivienda que incluyen los decretos aprobados por el Gobierno: freno a los desahucios, prórroga de alquileres y veto a los fondos buitre

El Consejo de Ministros aprueba dos reales decretos que contemplan también regulación para el alquiler de temporada y por habitaciones, así como la renovación automática de los contratos

Todas las medidas de vivienda que incluyen los decretos aprobados por el Gobierno: freno a los desahucios, prórroga de alquileres y veto a los fondos buitre

José Luis, frutero: “La mayoría de la gente guarda mal el brócoli; para que no se ponga amarillo, utiliza el ‘método florero’”

El brócoli es una hortaliza muy perecedera, ya que tiene una alta tasa de respiración, así que conservarlo correctamente es fundamental

José Luis, frutero: “La mayoría de la gente guarda mal el brócoli; para que no se ponga amarillo, utiliza el ‘método florero’”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Sheila Ebana, madre de Lamine Yamal, da un paso más como creadora de contenido: “Aunque me da mucha vergüenza, me estoy adaptando”

La madre del futbolista del FC Barcelona ya cuenta con 2,8 millones de seguidores en Instagram y ha protagonizado una portada de ‘Forbes’

Sheila Ebana, madre de Lamine Yamal, da un paso más como creadora de contenido: “Aunque me da mucha vergüenza, me estoy adaptando”

Ayuso da 48 horas al Gobierno para desmantelar Sol o irá a los tribunales: “La impunidad y la ilegalidad no pueden seguir campando a sus anchas”

Ultimátum del ejecutivo regional, que denuncia la ocupación de la plaza desde el sábado

Ayuso da 48 horas al Gobierno para desmantelar Sol o irá a los tribunales: “La impunidad y la ilegalidad no pueden seguir campando a sus anchas”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso da 48 horas al Gobierno para desmantelar Sol o irá a los tribunales: “La impunidad y la ilegalidad no pueden seguir campando a sus anchas”

Ayuso da 48 horas al Gobierno para desmantelar Sol o irá a los tribunales: “La impunidad y la ilegalidad no pueden seguir campando a sus anchas”

PSOE y Sumar aprueban dos decretos con la renovación automática de alquileres y las prohibiciones de los desahucios y las compras de fondos buitre

El Congreso abre expediente para sancionar a la diputada del PP Ana Vázquez por llevar el gas pimienta

Almeida presume del acuerdo para que Maricarmen vuelva a su casa: “Me alegro de que haya confiado en el Ayuntamiento de Madrid”

El tormento de Begoña Gómez no termina: el juez Peinado estudia abrir un bufete de abogados tras jubilarse

ECONOMÍA

Todas las medidas de vivienda que incluyen los decretos aprobados por el Gobierno: freno a los desahucios, prórroga de alquileres y veto a los fondos buitre

Todas las medidas de vivienda que incluyen los decretos aprobados por el Gobierno: freno a los desahucios, prórroga de alquileres y veto a los fondos buitre

Comprar alimentos frescos sale más caro: el precio de frutas, verduras, carne y pescado sube un 5,8% en septiembre

El Gobierno mantendrá los descuentos a los carburantes hasta diciembre y fijará un tope del 15% para la tarifa del gas

El precio de los carburantes empuja al IPC hasta el 4,9%, su mayor nivel desde febrero de 2023

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

El primer entrenador de Roberto Fernández sabía que la selección sería su destino: “Cuando fichó por el Espanyol le dije: ‘Algún día llegarás a ser el ‘9’ de España”

El primer entrenador de Roberto Fernández sabía que la selección sería su destino: “Cuando fichó por el Espanyol le dije: ‘Algún día llegarás a ser el ‘9’ de España”

España busca extender su hegemonía en la Nations League ante la Croacia de Modric que se mueve al ritmo de heavy metal de Slaven Bilic

Fernando Alonso y la fórmula secreta para salvar la F1: así deberían ser los monoplazas, según el piloto español

El día que Laporta vetó a Mourinho como posible entrenador del FC Barcelona: estaba por delante de Guardiola en las listas

De ser el portero más aclamado del Mundial 2026 a vivir un infierno por la fama: Vozinha ha perdido su “paz y tranquilidad”