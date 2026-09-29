El juez Calama rechaza la petición de Zapatero de apartar a la joyería Yanes de la tasación de sus joyas por una supuesta “falta de imparcialidad”

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y las joyas incautadas en su despacho (Montaje Infobae)

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El juez José Luis Calama ha rechazado la petición de José Luis Rodríguez Zapatero para apartar a la joyería Yanes de la nueva valoración de las joyas intervenidas en la oficina del expresidente. El magistrado considera que la petición es prematura porque todavía no se ha determinado qué profesionales concretos de la firma realizarán el examen y señala que las declaraciones en televisión de su director general, Juan Yanes López, no permiten trasladar automáticamente una supuesta falta de imparcialidad a los expertos que finalmente sean designados.

La decisión se produce después de que la defensa de Zapatero presentara el pasado 24 de septiembre un escrito para intentar apartar a Yanes de la pericial. La firma había sido elegida por el juez cuatro días antes para realizar un nuevo estudio sobre las joyas encontradas en la oficina del expresidente, una prueba que debe determinar, entre otras cuestiones, las características de cada pieza, los metales y piedras preciosas que contiene, su posible procedencia y antigüedad y, especialmente, cuánto vale cada joya y cuánto suma el conjunto.

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La defensa puso el foco en unas declaraciones que Juan Yanes realizó el 26 de mayo en el programa ‘Más Vale Tarde’, de La Sexta. El director general de la joyería examinó entonces fotografías de las piezas que aparecían en el sumario y diferenció dos grupos. Sobre uno señaló que las joyas podían ser familiares y sobre otro habló de “cuatro o seis piezas de un valor aparentemente incalculable”. Su estimación fue que el conjunto podía alcanzar “un par de millones” de euros. También dijo que, a su juicio, las piezas eran auténticas, aunque admitió que alguna podía ser una imitación.

Aquellas palabras son precisamente las que llevaron a la defensa de Zapatero a cuestionar que la misma firma se encargase ahora de valorar las joyas. En su escrito, sus abogados sostuvieron que Juan Yanes ya había dado públicamente su opinión sobre dos de las cuestiones que tendrá que resolver la nueva tasación: la autenticidad de las piezas y, sobre todo, su valor.

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La defensa puso además sobre la mesa que la anterior valoración realizada por Ansorena situó el conjunto en 1.323.915 euros, una cantidad inferior a los cerca de dos millones de euros apuntados por Yanes en televisión. Para los abogados del expresidente, esa diferencia demostraba la importancia de la valoración y justificaba las dudas sobre la objetividad de la nueva pericial.

Una nueva tasación para conocer el valor de las joyas

El origen de todo este enfrentamiento está en el auto que el juez Calama dictó el 21 de septiembre. El magistrado decidió entonces encargar a gemólogos y tasadores de Yanes un nuevo examen de las piezas, con la posibilidad de contar con el apoyo técnico del Instituto Gemológico Español. La firma tendrá también acceso a los informes que este organismo elaboró el pasado mes de junio.

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El juez quiere que el nuevo informe vaya más allá de una simple tasación económica. Entre otras cosas, deberá describir individualmente las piezas, identificar los metales preciosos y las gemas que contienen, determinar el peso, la pureza, la talla y la calidad de las piedras, comprobar si existen marcas, números o contrastes oficiales y calcular, cuando sea posible, su antigüedad y procedencia. Al final, tendrá que establecer el valor de reposición de cada joya y el valor total del lote.

Para la defensa de Zapatero, la elección de Yanes resultaba problemática porque su director ya había hablado públicamente del valor de las piezas. Los abogados llegaron a sostener que la firma podía tener interés en que la nueva tasación se aproximase a los dos millones de euros mencionados por Juan Yanes. También alegaron que los profesionales que finalmente realizaran el examen podrían tener dificultades para desvincularse de las palabras pronunciadas previamente por el máximo responsable de la empresa.

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Las joyas podrán volver a examinarse durante el juicio

La defensa sostenía que una vez examinadas las joyas durante la investigación, en un futuro juicio los expertos se limitarían a ratificar lo que hubieran hecho durante la instrucción. El juez Calama rechaza esa idea. El magistrado considera que las joyas pueden volver a ser examinadas porque siguen disponibles y no van a desaparecer ni a sufrir una modificación que impida repetir el análisis. Esto significa que, si el procedimiento llega a juicio, las piezas podrán ser examinadas de nuevo y las conclusiones de la nueva valoración podrán ser discutidas delante del tribunal.

La diferencia es importante porque la ley permite apartar a un perito en determinados casos cuando la prueba no puede repetirse posteriormente. El juez explica que no ocurre eso con estas joyas. Pueden volver a medirse, analizarse, clasificarse y valorarse y las partes podrán cuestionar el trabajo realizado por los expertos.

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El magistrado tampoco aprecia que las declaraciones de Juan Yanes encajen en ninguna de las circunstancias que la ley contempla para apartar a un perito, como tener un interés directo o indirecto en el procedimiento, mantener una relación de amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las partes. La defensa, señala el auto, no ha acreditado ninguna de esas circunstancias respecto del profesional que vaya a realizar finalmente el informe.

Por todo ello, el juez Calama inadmite la petición presentada por la representación de Zapatero y mantiene el encargo realizado a Joyería Yanes. La resolución, fechada este 29 de septiembre, puede ser recurrida: la defensa dispone de tres días para presentar un recurso ante el propio juzgado y de cinco días para recurrir en apelación.

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