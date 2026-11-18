El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, saluda al portavoz nacional y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper. (Gabriel Luengas/Europa Press)

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Génova 13 no oculta que tiene a tiro de piedra la presidencia tras el 29N. La mayoría de sondeos avalan el optimismo en las filas del PP porque apuntan a que los de Alberto Núñez Feijóo superarán holgadamente los 176 escaños que marcan la mayoría absoluta con la ayuda de Vox: el consenso sitúa la cifra alrededor de los 190 diputados.

Pero aunque tengan todo de cara, en las filas populares todavía sigue el trauma con la pesadilla de 2023: llegar a ganar las elecciones y perder la presidencia por un puñado de votos y cuatro escaños. Con todo a favor, sigue habiendo una cierta inquietud con el éxito en la estrategia del PSOE, que habrá tirado hasta en cinco ocasiones de la Diputación Permanente en la campaña para aprobar una batería de medidas sociales cada martes. Esta última, medidas para Ceuta, las víctimas ferroviarias y familias monoparentales. Los sondeos reflejan que, desde el primer día de campaña, los socialistas han emprendido una lenta remontada, aunque todavía muy insuficiente.

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Y aunque las encuestas todavía no ven peligrar la mayoría, el PP insiste en llamar a la movilización de la derecha. El portavoz del PP y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, llegó a tirar de exageración este miércoles afirmando que “estaba muy complicado” ganar las elecciones del día 29. “Todas las encuestas dicen que somos la formación aparentemente favorita para ganar las elecciones y que va a tener mayor respaldo por parte de los españoles, pero yo tengo una ambición y es que en esta semana y media consigamos convencer cada vez a más gente”, afirmó el portavoz popular.

La número 2 del PP por Madrid ha protagonizado este miércoles el Nueva Economía Fórum.

Desde un mitin en Ourense, el secretario general de los populares y director de campaña, Miguel Tellado, criticó enérgicamente la estrategia electoral del PSOE y calificó “cuestionable democráticamente” el uso de este organismo para hacer propaganda electoral. Cabe recordar que la aprobación de decretos-ley en la Diputación Permanente es un proceso totalmente constitucional que se ha usado en casi todas las legislaturas.

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El PP empuja en territorios estratégicos

El PP ha diseñado una gira “quirúrgica” en la que las apariciones de Feijóo están seleccionadas allá donde el PP cree que tiene mayores posibilidades o donde se necesita un empujón para decantar la balanza. Una encuesta de ABC publicada este lunes menciona que la pugna electoral seguiría abierta en hasta 12 circunscripciones.

Además de Madrid, que ha sido el bastión histórico del PP, Cataluña se ha convertido en el santo grial de la campaña, a sabiendas de que Feijóo perdió en este territorio los cuatro escaños que le hubiesen permitido gobernar en 2023. El fichaje estrella en su renovación de listas fue Xavier García Albiol, el alcalde de Badalona, que maneja a la perfección la línea dura con la que juega Vox trata de pescar en el gran caladero de votos que es Barcelona.

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Feijóo quiere atar su victoria empujando también en otros territorios donde el PP tiene margen de mejora, como es el País Vasco. En Guipúzcoa, donde el PP quedó quinto en 2023, ha apostado por el tirón mediático de un candidato de la Generación Z, Jon Echeverría, para tratar de arañar el escaño que se le lleva resistiendo desde 2011.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, carga contra el PSOE y Bildu por la agresión a Jon Echevarría en Hernani

La agresión sufrida por el candidato en uno de sus mítines ha dado munición al PP para elevar la condena a la izquierda abertzale, a quien todavía vincula con el terrorismo y aprovecha para atacar al Gobierno de Pedro Sánchez. Bildu fue uno de los socios más fiables de la legislatura. “Sánchez no puede condenar la violencia a las juventudes de Bildu porque sabe que sus únicas opciones de seguir siendo presidente del Gobierno pasan por el apoyo del señor Arnaldo Otegi”, afirmó Tellado.

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En esta línea, el PP aprovechó el tirón mediático sobre la agresión a Echeverría lanzando una de las medidas con las que pretende captar votos entre el descontento del PNV y el PSOE en este territorio: una especie de ley de nietos vasca, que permitirá votar en País Vasco y Navarra a los exiliados por el terrorismo de ETA. A todo esto se le suma la estrategia fijada desde el día uno, que no es otra que atacar al Gobierno por la corrupción, la gestión de la red ferroviaria o la avalancha migratoria en Ceuta. El reloj sigue corriendo y el margen es cada vez más estrecho: queda una semana y media de campaña.