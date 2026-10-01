España

El juez Pedraz enfría la vía europea del ‘caso Leire Díez’: no aprecia indicios de que los pagos investigados afecten a los fondos de la Unión Europea

El magistrado contesta al requerimiento de la Fiscalía Europea tras las pesquisas de la UCO sobre los pagos realizados durante la campaña europea del PSOE y señala que “hasta la fecha” no consta una afectación a los intereses financieros de la UE

La exmilitante socialista Leire Díez. (Europa Press)
La exmilitante socialista Leire Díez. (Europa Press)
Guardar

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha respondido a la Fiscalía Europea que “hasta la fecha” no existen indicios de que los hechos que investiga en el ‘caso Leire’ hayan afectado a los intereses financieros de la Unión Europea. El magistrado contesta así al organismo comunitario, que la semana pasada pidió información sobre la causa después de que un particular planteara si fondos relacionados con la campaña del PSOE para las elecciones europeas de 2024 pudieron acabar destinados a actividades vinculadas a la presunta trama investigada por el juez. En su escrito, al que ha tenido acceso Infobae, el juez Pedraz ordena además poner esta circunstancia en conocimiento de la Fiscalía Europea “a los efectos oportunos”.

La precisión temporal que utiliza Pedraz —“hasta la fecha”— resulta relevante porque su escrito no supone un pronunciamiento general sobre todas las operaciones económicas que aparecen en la investigación ni sobre el conjunto de las pesquisas. Su respuesta se limita a la cuestión concreta planteada por la Fiscalía Europea: si en las diligencias que dirige existen indicios de que hayan resultado afectados los intereses financieros de la Unión.

PUBLICIDAD

El movimiento del organismo europeo se produjo después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporase a la investigación documentación sobre determinados pagos efectuados durante la campaña de las elecciones europeas de junio de 2024. Entre ellos figura el abono realizado por el PSOE a Crónica Libre, medio vinculado a Leire Díez, que inicialmente había sido incluido en el plan de medios de aquella campaña con una cantidad de 20.000 euros. La cantidad finalmente facturada fue de 18.125,80 euros, IVA incluido, según la documentación analizada por la UCO a la que tuvo acceso este diario.

La Fiscalía Europea vuelve sobre el pago a ‘Crónica Libre’

El origen de esta derivada se encuentra en un oficio de la Fiscalía Europea. El fiscal europeo delegado Luis Miguel Jiménez Crespo pidió al juez Pedraz que informara sobre si en las diligencias previas existían “indicios de afectación a los intereses financieros de la UE” y, en caso afirmativo, que facilitara la información disponible sobre este extremo. El documento advertía además de que, si la información solicitada estuviera afectada por el secreto de las actuaciones, se adoptarían las medidas necesarias para garantizarlo.

PUBLICIDAD

La exmilitante socialista Leire Díez. (Carlos Luján / Europa Press)
La exmilitante socialista Leire Díez. (Carlos Luján / Europa Press)

No era la primera comunicación de la Fiscalía Europea sobre este asunto. El organismo había acudido inicialmente a la UCO para preguntar si en la investigación existían fondos europeos que pudieran haberse visto perjudicados. La Guardia Civil trasladó entonces la documentación al juez instructor para que valorase el contenido de la petición y decidiera lo procedente.

El rastro de los 18.125 euros

La operación que había puesto el foco sobre Crónica Libre aparece en un informe de la UCO incorporado a la causa. Según la documentación a la que tuvo acceso Infobae, el plan de medios de la campaña europea situaba la publicidad entre el 24 de mayo y el 7 de junio de 2024 y recogía una propuesta del digital por 14.980 euros antes de impuestos. Con el IVA, la factura ascendió a 18.125,80 euros.

La compra de espacios publicitarios del PSOE se gestionaba a través de IKI Media Solutions. La documentación analizada por los investigadores recoge, sin embargo, que en el caso de Crónica Libre el partido habría pactado directamente con el medio tanto el precio como el formato de la campaña. El presupuesto que inicialmente se había reservado ascendía a 20.000 euros, aunque finalmente se ejecutó por una cantidad inferior.

La UCO interrogó a responsables de la agencia que intervenía en la contratación de publicidad. Una de las testigos cuestionó durante su declaración que la inversión en Crónica Libre estuviera justificada atendiendo a la repercusión del medio y explicó que no recibió el informe detallado de resultados que habitualmente se reclamaba a los soportes publicitarios. Otro responsable confirmó que los anuncios habían aparecido publicados en la página web.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este viernes que nunca tuvo información sobre las actividades o "andanzas" de la exmilitante Leire Díez y asegura que no "las hubiera tolerado". (Fuente: Moncloa)

La documentación recopilada por los agentes incluye además intercambios de correos electrónicos sobre la contratación. En ellos se refleja que se llegó a plantear una ampliación de otros 5.000 euros para el medio, aunque finalmente esa cantidad adicional no se habría abonado y el pago quedó en los 18.125,80 euros incluidos en la factura.

Este conjunto de datos fue el que llevó a la Fiscalía Europea a interesarse por la operación, aunque el PSOE ha rechazado que esos pagos tuvieran una finalidad distinta de la publicidad electoral.

Temas Relacionados

Leire DíezCaso Leire DíezAudiencia NacionalJusticiaTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El decreto de vivienda frena su primer desahucio en Barcelona pocas horas después de su entrada en vigor

La afectada, vecina del distrito de Sant Andreu, ya había evitado un primer intento de desalojo en julio gracias a la presión vecinal

El decreto de vivienda frena su primer desahucio en Barcelona pocas horas después de su entrada en vigor

La restauración de la Puerta de San Ildefonso de la Mezquita-Catedral de Córdoba revela secretos arqueológicos y recupera colores olvidados

La actuación ha permitido identificar restos de policromía y vestigios de una antigua construcción adosada a la fachada

La restauración de la Puerta de San Ildefonso de la Mezquita-Catedral de Córdoba revela secretos arqueológicos y recupera colores olvidados

Primera reacción desde Marruecos a la visita de los reyes a Ceuta y Melilla: “Vuelve a poner a prueba la cuestión de los enclaves ocupados”

La agencia ‘Hespress’ ha informado sobre la visita de Felipe VI y Letizia a las ciudades autónomas y ha advertido de la tensión que supondrá

Primera reacción desde Marruecos a la visita de los reyes a Ceuta y Melilla: “Vuelve a poner a prueba la cuestión de los enclaves ocupados”

Sin riesgo grave para el orden o la salud pública, la acampada en Sol puede continuar: por qué no puede ser desalojada una protesta pacífica

La acampada es una forma de ejercer el derecho de reunión pacífica, reconocido en la Constitución y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, recuerda desde Red Jurídica

Sin riesgo grave para el orden o la salud pública, la acampada en Sol puede continuar: por qué no puede ser desalojada una protesta pacífica

Ani, cocinera de recetas saludables: “Para hacer el pan sin levadura más fácil del mundo solo necesitas harinas, yogur y bicarbonato”

Estos panecillos caseros son ideales para tostadas y bocadillos y se preparan en poco más de 20 minutos

Ani, cocinera de recetas saludables: “Para hacer el pan sin levadura más fácil del mundo solo necesitas harinas, yogur y bicarbonato”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Primera reacción desde Marruecos a la visita de los reyes a Ceuta y Melilla: “Vuelve a poner a prueba la cuestión de los enclaves ocupados”

Primera reacción desde Marruecos a la visita de los reyes a Ceuta y Melilla: “Vuelve a poner a prueba la cuestión de los enclaves ocupados”

Moncloa difunde un registro de llamadas para demostrar que Vivas mintió cuando dijo que intentó hablar 10 veces con Pedro Sánchez

La DGT aplica desde este jueves la reforma del Reglamento General de Circulación: todas las multas que pueden llegar con las nuevas normas de tránsito

Un nuevo informe señala a Marruecos por espiar con Pegasus o cámaras ocultas y por campañas de difamación: “Hay leyes que nadie respeta”

Ayuso exigirá a la Justicia medidas cautelarísimas para desalojar la “acampada ilegal” en la Puerta del Sol: “Nunca se debió permitir”

ECONOMÍA

El decreto de vivienda frena su primer desahucio en Barcelona pocas horas después de su entrada en vigor

El decreto de vivienda frena su primer desahucio en Barcelona pocas horas después de su entrada en vigor

Jorge Morales de Labra, experto en energía: “Cualquiera que tenga una tarifa que no sea la TUR va a pagar muchísimo más de calefacción este invierno”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Los decretos del Gobierno “se quedan cortos” para resolver la crisis de vivienda: “Se necesitan más casas protegidas, más suelo y menos burocracia”

Los caseros piden retirar los decretos de vivienda por falta de “rigor técnico” y se ofrecen ahora a colaborar con el Gobierno: “El escudo social no puede ser el propietario”

DEPORTES

Carlos Alcaraz, un romántico del tenis de la vieja escuela: “Si quitamos los cinco sets acabamos con el legado de los Grand Slams”

Carlos Alcaraz, un romántico del tenis de la vieja escuela: “Si quitamos los cinco sets acabamos con el legado de los Grand Slams”

El ‘mal momento’ de Vinícius Jr. tiene trampa: los datos que desmontan la crisis y el espejo de 2023/24 que invita al madridismo a creer

La ‘pesadilla’ de Tadej Pogačar: Eslovenia se queda sin su rey tras un pulso a puerta cerrada y el fantasma de Alex Zülle

Hay Fernando Alonso para rato y no solo hasta 2027: “Está convencido de que no va a ser un año porque se ve con más progresión todavía”

Los orígenes de Alexia Putellas en el mundo del fútbol llegarán al cine en 2027: dos actrices interpretarán los primeros años de la doble Balón de Oro