La jueza Biedma alerta de que un miembro del grupo criminal contactado por las ‘cloacas del PSOE’ para amedrentarla fue asesinado mientras investigaba a David Sánchez

La exmilitante socialista Leire Díez. (Carlos Luján / Europa Press)

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La jueza Beatriz Biedma ha advertido al juez Santiago Pedraz de que un miembro del clan de los Rocho, al que la investigación sitúa en el entorno de los contactos de las cloacas del PSOE para tratar de intimidarla, fue asesinado a tiros en Badajoz en plena investigación del caso David Sánchez. Así consta en un escrito remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Infobae, en el que la magistrada sitúa la muerte de Jesús Rocho el 30 de diciembre de 2024, cuando la instrucción sobre el hermano de Pedro Sánchez se encontraba, según sus palabras, “en pleno apogeo”.

Biedma, que acaba de ser admitida como perjudicada en la causa que investiga las supuestas maniobras contra ella, recuerda además que ella misma conocía el procedimiento abierto por el asesinato de Rocho. El crimen se produjo el día en que se encontraba de guardia, por lo que asumió las primeras diligencias sobre la muerte. La magistrada introduce este episodio al explicar ante Pedraz la relevancia que, a su juicio, tiene la aparición del clan de los Rocho en la investigación sobre las presuntas presiones lideradas por Leire Díez para apartarla o intimidarla.

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El documento, fechado este 30 de septiembre, forma parte de las alegaciones presentadas por la representación de Biedma después de que el juez Pedraz acordara tenerla por personada como acusación particular y fijara para el próximo 8 de octubre su declaración como perjudicada. La jueza aporta, entre otra documentación, una relación de vídeos publicados por el exmagistrado y abogado Luis Sáenz de Tejada contra ella y hace referencia a la anotación localizada en el entorno de Leire Díez: “Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano”.

El clan de los Rocho

La conexión que plantea Biedma parte de los antecedentes judiciales de la familia Rocho. En su escrito recuerda que Sáenz de Tejada se refiere reiteradamente en sus vídeos a una sentencia del Tribunal Constitucional para afirmar que la magistrada había sido “condenada por violar derechos fundamentales”. Biedma precisa que esa referencia corresponde a una sentencia dictada a raíz del recurso de amparo presentado por Jesús Sebastián Rocho Leal, hijo de Jesús Rocho. El Constitucional declaró entonces la nulidad de un auto dictado en 2019 por el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz.

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Es precisamente en este apartado donde la magistrada introduce la muerte de Jesús Rocho. Biedma señala que conoce “el procedimiento incoado como consecuencia de la muerte de Jesús Rocho ocasionada por varios disparos de arma de fuego”, padre de Jesús Sebastián Rocho Leal, y sitúa el asesinato el 30 de diciembre de 2024, cuando la investigación sobre David Sánchez estaba “en pleno apogeo”. Añade que, según su tesis sobre la causa que ahora instruye Pedraz, en ese momento ya se perseguía la finalidad del “presunto grupo criminal” de “destruir el procedimiento”.

La jueza Beatriz Biedma. (Europa Press)

El nombre de los Rocho ha cobrado relevancia en la causa de la Audiencia Nacional a raíz de una anotación atribuida a Leire Díez en la que aparece la frase “Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano”. La providencia de Pedraz a la que responde ahora Biedma señalaba que la magistrada había dicho conocer esos extremos por informaciones que posteriormente pondría a disposición de los investigadores, pero que no había explicado todavía si había sido directamente objeto de las amenazas o coacciones vinculadas a esa anotación. La representación de Biedma responde que no quiso identificar inicialmente a sus testigos para proteger sus futuras declaraciones y evitar que fueran localizados por los medios.

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Una campaña de vídeos contra la jueza

El asesinato de Rocho aparece en el escrito después de que Biedma haya aportado al juez una amplia documentación sobre la campaña desarrollada contra ella a través de YouTube. La magistrada entrega una relación de vídeos del canal ‘Magistrado Anticorrupción TV’, gestionado por Sáenz de Tejada, y recuerda que el atestado de la UCO señala que el exmagistrado llevó “una campaña activa” contra ella y que pidió a Leire Díez que difundiera sus vídeos.

Según la documentación aportada, el canal ya existía antes de agosto de 2024, pero a partir de entonces comenzó a centrarse de manera creciente en Biedma. La representación de la jueza vincula este cambio temporal con la creación del grupo denominado “Vacaciones y Viajes”, en el que, según el escrito, participaban Leire Díez, Javier Pérez Dolset, Joaquín Parra y Luis José Sáenz de Tejada.

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Los vídeos fueron aumentando en intensidad durante los meses siguientes. En uno publicado el 12 de diciembre de 2024, Sáenz de Tejada calificaba a Biedma de “cínica” y “violadora de derechos fundamentales” y aseguraba conocer el colegio al que acudían sus hijos. En febrero y marzo de 2025, cuando trataba de personarse en la causa contra David Sánchez y de recusar a la magistrada, publicó nuevos vídeos con frases como “te van a venir más sorpresitas” y “tú sigue, que haremos todo lo que tengamos que hacer”.

Miguel Tellado afirma que el entorno de Pedro Sánchez ofreció inmunidad judicial a un clan de narcotraficantes a cambio de "darle un susto" a la jueza Biedma para que cesara en sus investigaciones.

El asesinato de Jesús Rocho se produjo entre ambos momentos de esa cronología: después de los primeros ataques públicos contra Biedma y antes de que la campaña de vídeos continuara durante los primeros meses de 2025. La magistrada no afirma en su escrito que el asesinato fuera consecuencia de las maniobras contra ella ni atribuye su muerte a las personas investigadas por Pedraz. Lo que hace es situar el crimen dentro del relato de hechos que considera relevante para explicar la aparición del clan de los Rocho en la investigación sobre las presuntas presiones que denuncia.

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Jesús Rocho fue asesinado a tiros el 30 de diciembre de 2024 en Badajoz. Las informaciones publicadas entonces situaron el crimen en el contexto de los enfrentamientos entre grupos vinculados al narcotráfico en la ciudad. Su muerte se produjo diez meses después del asesinato a tiros de un hombre relacionado con su familia.