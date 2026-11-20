Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, este jueves en el debate. (Reuters/Violeta Santos Moura)

Guardar

Los sondeos previos al debate cara a cara este jueves entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo mantenían una mayoría absoluta más o menos cómoda para PP y Vox, pero también reflejaban una recuperación del PSOE, en una evolución que pudiera llevarle a ser primera fuerza. Gobernar ya sería otra cosa. Además, depende del Frente Amplio, en cifras muy preocupantes. En cualquier caso, el presidente, en su papel de candidato, está protagonizando una estrategia hiperactiva y en muy distintos frentes, tirando del espíritu de 2023, cuando contra pronóstico logró salvar las elecciones generales.

Y faltan nueve días. Nos preguntamos a continuación cuáles son los momentos que le quedan a la campaña que pueden mover el voto, sin poder pasar por alto lo inesperado. No hay que olvidar que Sánchez quería agotar mandato hasta que un día desahuciaron a una anciana llamada Maricarmen, hecho que también derivó en una nueva acampada en la Puerta del Sol y una huelga general, pero sobre todo en un movimiento de protesta con músculo, que no responde a siglas y que llevó al PSOE a tomar al fin medidas que hasta esa fecha y durante años había asegurado irrealizables.

PUBLICIDAD

Entonces, se decía que la vivienda sería el tema de la campaña, circunstancia que ayudaba además a los socialistas a dejar atrás la gran polvareda por el asalto masivo a la frontera de Ceuta. Sánchez veía el terreno abonado para intentar la remontada, pero la cruda realidad volvió a imponerse sobre el relato y devenir político, también sobre la alegría que impregnaba sus actos. Era un día más de precampaña ese en el que a primera hora llegó una alerta de Adif informando del alcance entre dos trenes en la línea Madrid-Sevilla. 69 muertos en Urda, 115 sumados los de Adamuz a comienzos de año. Óscar Puente fuera. Pánico al transporte que fue orgullo.

Los debates definitivos

Ni siquiera este miércoles podía tan solo adivinarse que 24 horas después, la primera mención que haría Núñez Feijóo en el cara a cara trascendental sería Carles Puigdemont. El expresident concedió una entrevista a El Mundo presumiendo de haber “derrotado” a España gracias a la “ambición” de Sánchez. Quién le iba a decir al PSOE que la persona por la que ha sufrido un desgaste tal, externo e interno, por la que le han caído cientos de portadas y decenas de manifestaciones, iba a irrumpir en el corazón de la campaña para armar a quienes le sacaron del cargo y quisieron en prisión, para más tarde oponerse a la amnistía. La política española es vértigo y golpes de guion.

PUBLICIDAD

¿Queda alguna sorpresa más? De ser así, ¿cómo y cuánto impactará en el 29-N? Según ABC, Moncloa guarda una grabación del abogado del PP, Alberto Durán, “para reventar la campaña electoral”. Ya se publicó -eldiario.es- que el medio Okdiario pagó la defensa de Koldo García, pero el PP no estaba en la ecuación. Cuenta ABC que el exasesor de José Luis Ábalos tendría audios de Durán negociando un pago. Génova lo niega todo, si bien se ha corregido y ya no niega al menos un encuentro entre estos. Otra pista sobre qué puede venir es que el PP dejó en blanco algunos puntos de su programa electoral, guardándose anuncios para estos días. Quedan propuestas por conocer.

Mítines aparte, acciones en redes sociales aparte, entrevistas aparte, hay citas susceptibles de cambiar la voluntad de los españoles que sí están calendarizadas. La primera de ellas, el lunes: debate en RTVE de los portavoces de los ocho grupos parlamentarios, moderado por el periodista Xabier Fortes. Participan Ester Muñoz (PP), Patxi López (PSOE), Pepa Millán (Vox), Emilio Delgado (Frente Amplio), Gabriel Rufián (ERC), Míriam Nogueras (Junts), Oskar Matute (EH Bildu) y Maribel Vaquero (PNV). El encuentro, de 90 minutos, se dividirá en tres bloques: vivienda y estado del bienestar; economía, empleo e infraestructuras y por último, clima sociopolítico y pactos.

PUBLICIDAD

El candidato del PP vendió su papel de gestor en su última intervención en el debate con Pedro Sánchez.

Prohibidos los sondeos

Ese mismo lunes, 23 de noviembre, es el último día que pueden publicarse encuestas, marca la ley electoral. Se trata de un asunto muy discutido, basado en fondo en que estos trabajos no pudieran condicionar el discernimiento. Por contra, da lugar a una última semana a ciegas. En la práctica, ya son varias las fórmulas que sortean la prohibición. En la práctica también, los sondeos tienen ciencia, pero no clavan un resultado. Conviene recordar que en 2023, el sondeo que más se aproximó fue el más demonizado, nada menos que el del CIS, único que no otorgaba la absoluta a la derecha. Imposible estimar el peso de los no sondeos en la participación y/o el sentido del voto.

El jueves es la última gran cita, con los mismos protagonistas del cara a cara más sus dos principales aliados. Apenas a tres días de que abran los colegios, debate a cuatro con Sánchez, Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, en el mismo lugar, a la misma hora y con los mismos temas sobre la mesa, si bien estos solo sirven de punto de partida, ya que este jueves se habló de Puigdemont en el sector de la vivienda, de prostitución en el de medidas sociales o de trenes en el de política exterior.

PUBLICIDAD

Obliga mención sobre las entrevistas pautadas por ley que está realizando Silvia Intxaurrondo en La Hora de La 1. Esta primera semana de campaña ha hablado con representantes de los grupos minoritarios y la segunda toca con los mayoritarios. Y obliga mención porque las pasadas elecciones, Núñez Feijóo tropezó en esta entrevista, aportando un dato falso que Intxaurrondo no dudó en subrayar, con enorme repercusión. El líder del PP no ha vuelto a pasar por la televisión pública desde entonces, menos aún por este espacio. De momento, no hay confirmación de que esto vaya a cambiar, pero ya solo la negativa a someterse al mismo cuestionario que el resto de candidatos, y dado el precedente, sería noticia.

El presidente del Gobierno llama a la participación en su última intervención en el debate con Alberto Núñez Feijóo.

Reflexión y votación

Por lo demás, el miércoles 25 se cierra el tan controvertido voto por correo -el PP lo puso en tela de juicio, animando al voto presencial-, ya cerrado el período para solicitarlo. El 26 se agota el plazo para los inscritos en el CERA, otro foco caliente a cuenta de la ley de nietos, introducido como elemento de sospecha para deslegitimar a Sánchez en caso de que este ganara las elecciones. El viernes 27 acaba la campaña electoral y solo restará la jornada de reflexión, en la que no están permitidos los actos políticos ni solicitar el voto. Como con la prohibición de los sondeos, esto sobre el papel.

PUBLICIDAD

El 29, por tradición, es el día en el que todos y cada uno de los dirigentes que pasen por los colegios se pare ante los medios para desear una alta participación. Pero hasta para eso estas elecciones son distintas: el PP, en voz de su secretario general, Miguel Tellado, ha invitado a los votantes socialistas a que se queden en casa. Conviene por tanto no bajar la guardia ni en el comúnmente apacible domino electoral. Por la noche ya no habrá pugna, solo restará el escrutinio.