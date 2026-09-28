España

Moncloa cesa al delegado del Gobierno en Ceuta la misma semana que su exjefe de Gabinete declara ante la jueza por el aviso del CNI que anticipó la entrada masiva

El Ejecutivo prepara el relevo de Miguel Ángel Pérez Triano, que dejará el puesto tras ocho meses al frente de la Delegación, y sitúa al socialista David de la Encina, exalcalde de El Puerto de Santa María y nacido en Ceuta, como su posible sustituto

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. (Marcos Moreno / Europa Press)
El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. (Marcos Moreno / Europa Press)
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Miguel Ángel Pérez Triano dejará la Delegación del Gobierno en Ceuta apenas ocho meses después de asumir el cargo y mientras la Justicia trata de esclarecer qué ocurrió en las horas previas a la entrada masiva de migrantes de los días 30 y 31 de julio. El Ejecutivo prepara su relevo y el nombre que suena para sustituirle es el de David de la Encina, exalcalde socialista de El Puerto de Santa María y nacido en Ceuta. Su salida llega, además, en una semana señalada en el calendario judicial: este jueves declarará ante la Audiencia Nacional su exjefe de Gabinete, Gonzalo Sanz, quien sostiene que trasladó a Pérez Triano un aviso que había recibido de un agente del CNI antes de que comenzara la crisis.

(Noticia en ampliación)

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