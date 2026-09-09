Pedro Sánchez vuelve a respaldar a Zapatero mientras se estrecha el cerco judicial sobre el expresidente en el ‘caso Plus Ultra’: “Voy a contar con él en la campaña electoral”

Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero en la campaña de las elecciones en Castilla y León. (EFE)

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Pedro Sánchez ha vuelto a respaldar públicamente a José Luis Rodríguez Zapatero después de que la investigación judicial sobre el rescate de Plus Ultra haya entrado en una semana clave y ha confirmado que contará con el expresidente en la próxima campaña electoral del PSOE. “Yo voy a contar con José Luis, como he contado siempre en las campañas electorales”, ha asegurado este miércoles durante una entrevista en ‘Mañaneros 360’ de TVE, después de que el expresidente y el ex consejero delegado de la aerolínea declarasen ante el juez José Luis Calama que se pactó el pago de una comisión equivalente al 1% de los 53 millones de euros concedidos por el Estado a la compañía.

El expresidente de la aerolínea Julio Martínez Sola declaró el lunes que “daba por hecho” que la comisión iba destinada al denominado “grupo Zapatero”, mientras que el exconsejero delegado Roberto Roselli confirmó este martes que se abonaron 530.000 euros a Julio Martínez Martínez, amigo y socio del exdirigente socialista. Ninguno de los dos, sin embargo, ha podido precisar qué gestiones realizó personalmente Zapatero para conseguir el rescate.

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Sánchez reivindica el legado de Zapatero

Preguntado por si considera que Zapatero continúa siendo un “faro moral” para la izquierda y si tiene previsto contar con él en las próximas elecciones, Sánchez ha evitado inicialmente avanzar detalles sobre la campaña de 2027. “La campaña electoral será en 2027. Ya se hablará, se hablará de ello”, ha respondido. Ante la insistencia del entrevistador, el presidente ha terminado confirmando su intención de incorporar al expresidente a la campaña socialista.

Antes de llegar a ese punto, Sánchez ha reivindicado la trayectoria política de Zapatero y su legado dentro del PSOE. “Yo creo que tanto la trayectoria como el legado de José Luis Rodríguez Zapatero es muy importante para el Partido Socialista, también creo que para España”, ha señalado. El presidente ha destacado especialmente las políticas desarrolladas durante su etapa al frente del Gobierno en materia de igualdad entre hombres y mujeres.

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Sánchez ha utilizado además ese argumento para reclamar que se respete la presunción de inocencia de su antecesor. “Creo a José Luis Rodríguez Zapatero”, ha afirmado, antes de defender que el expresidente tiene derecho a ejercer su defensa en el procedimiento judicial abierto en la Audiencia Nacional.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, entrevistado en 'Mañaneros 360' en TVE.

La declaración se produce apenas unos días después de que el propio Sánchez ya defendiera públicamente a Zapatero y asegurara que seguía creyendo “más que nunca” en su presunción de inocencia. En aquella intervención, el presidente afirmó también que el exdirigente socialista nunca le habló del rescate de Plus Ultra y que le había trasladado que las joyas objeto de otra investigación judicial tenían un origen legal.

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La cúpula de Plus Ultra confirman el pago del 1%

El respaldo de Sánchez coincide con un momento especialmente relevante de la investigación que dirige el juez Calama. El expresidente de Plus Ultra declaró el lunes que la compañía había acordado pagar una comisión del 1% en caso de que prosperara el rescate público de 53 millones de euros concedido en 2021. Según su versión, Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero y señalado como intermediario, habría reclamado ese porcentaje por labores de “acompañamiento” para conseguir la financiación. Martínez Sola reconoció que no podía concretar qué actuaciones realizó Zapatero para obtener la ayuda.

Un día después, Roberto Roselli ratificó ante el juez el contenido del escrito que había presentado previamente y confirmó el pago de 530.000 euros, equivalente al 1% del rescate, a Martínez Martínez. Según su declaración, los informes elaborados por la consultora vinculada al entorno del expresidente eran “irrelevantes” y los pagos respondían a gestiones dirigidas a conseguir la financiación pública. Tampoco pudo concretar qué intervención tuvo personalmente Zapatero en la operación.

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La investigación trata de determinar si el entorno del expresidente utilizó su capacidad de influencia para favorecer la concesión de la ayuda estatal a Plus Ultra. El préstamo, concedido durante la pandemia con cargo al fondo gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ascendió a 53 millones de euros. Zapatero ha negado reiteradamente haber realizado gestiones ante el Gobierno o la SEPI para conseguir el rescate y sostiene que los pagos recibidos de Plus Ultra estuvieron vinculados a su actividad como consultor.

En la entrevista de este miércoles, Sánchez ha insistido en que las declaraciones realizadas ante un juez forman parte de las estrategias de defensa de los investigados y ha comparado el tratamiento recibido por Zapatero con el de otros implicados en investigaciones judiciales. En concreto, ha mencionado a Víctor de Aldama, al que se ha referido como “un delincuente”, para cuestionar que algunos medios y partidos hayan dado credibilidad a sus declaraciones mientras se pone en duda la versión de un “representante público” como Zapatero.

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Julio Martínez Martínez acusa al expresidente por ahora sin pruebas.

“Hay medios de comunicación y partidos políticos que creen incluso a un delincuente, como Aldama”, ha afirmado Sánchez, antes de recordar que el empresario llegó a asegurar que había ejercido como su chófer. El presidente ha utilizado ese ejemplo para defender que Zapatero merece, en su opinión, el mismo respeto a la presunción de inocencia que cualquier otra persona investigada judicialmente.

“Yo creo en la presunción de inocencia de José Luis. Esperemos que se pueda aclarar todo y esa es mi convicción”, ha señalado Sánchez, que ha terminado confirmando que el expresidente tendrá presencia en la campaña electoral socialista de 2027.

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