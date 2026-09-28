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El juez Pedraz admite a la jueza que investigó a David Sánchez como acusación particular en la causa de las cloacas del PSOE y la cita a declarar el 8 de octubre

La magistrada Beatriz Biedma, que dirigió en Badajoz la investigación contra el hermano de Pedro Sánchez, sostiene que fue objeto de actuaciones destinadas a desacreditarla y pidió investigar su posible relación con el entorno de Leire Díez

La jueza Beatriz Biedma. (Europa Press)
La jueza Beatriz Biedma. (Europa Press)
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La magistrada Beatriz Biedma, que instruyó en Badajoz la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ya es parte de la investigación que dirige el juez Santiago Pedraz sobre las actuaciones atribuidas a Leire Díez y a otras personas de su entorno. Pedraz ha acordado este lunes que Biedma se persone como acusación particular al considerar que, según el relato de hechos de su denuncia, resulta perjudicada al menos por un posible delito de calumnias. También la ha citado a declarar el próximo 8 de octubre a las 10.15 horas.

La decisión llega después de que Biedma reclamara incorporarse al procedimiento al sostener que ella misma habría sido uno de los objetivos de las actuaciones que se investigan. La magistrada denunció que se habrían llevado a cabo maniobras para recabar información sobre ella y su entorno y para desacreditarla pública y profesionalmente, en relación con su papel al frente de la investigación sobre David Sánchez. La UCO había hecho referencia a Biedma como uno de los objetivos dentro de las pesquisas sobre el entorno de Díez.

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Pedraz, no obstante, adopta una posición más limitada respecto de los hechos denunciados. El juez reconoce a Biedma como perjudicada “al menos por el delito de calumnia”, pero deja expresamente abierta la posibilidad de que la instrucción determine qué ocurre con el resto de delitos que la magistrada atribuye en su escrito. Es decir, su incorporación al procedimiento no implica que el juez dé por acreditadas las actuaciones que Biedma denuncia.

La presencia de Biedma en esta causa tiene su origen en la investigación que dirigió en Badajoz. La magistrada estuvo al frente de las diligencias previas, centradas en la situación laboral de David Sánchez en la Diputación de Badajoz. Aquella investigación terminó llevando al hermano del presidente del Gobierno a juicio y, posteriormente, a una condena de nueve años de inhabilitación para empleo público por parte de la Audiencia Provincial de Badajoz, una resolución que ha sido recurrida.

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Es precisamente ese procedimiento el que aparece ahora conectado con las pesquisas sobre Leire Díez. Según los informes de la Guardia Civil, los investigadores han encontrado conversaciones y contactos en el entorno de Díez relacionados con la causa que dirigía Biedma. La magistrada sostiene que esas actuaciones tenían como finalidad interferir en su investigación y apartarla de ella. Es una hipótesis que forma parte de la investigación y que Pedraz tendrá que contrastar con las diligencias que se practiquen.

La exmilitante socialista Leire Díez durante una rueda de prensa. (Carlos Luján / Europa Press)
La exmilitante socialista Leire Díez durante una rueda de prensa. (Carlos Luján / Europa Press)

Los vídeos de un canal y una anotación en las agendas de Díez

En su solicitud de personación, Biedma pidió que se investigaran varias cuestiones concretas. Una de ellas era el contenido del canal “Magistrado Anticorrupción TV”, especialmente las publicaciones realizadas entre mayo de 2024 y octubre de 2025 en las que se hacía referencia a la magistrada.

El juez, sin embargo, rechaza por ahora incorporar y analizar ese material. Su argumento es que no se ha aportado ningún visionado ni descarga de documentos del canal que permita establecer una relación directa entre esas publicaciones y los hechos que se investigan en la causa. Tampoco considera acreditado en este momento que el contenido hubiera sido elaborado siguiendo indicaciones de Leire Díez para perjudicar la investigación que Biedma llevaba a cabo en Badajoz.

Pedraz sí recoge un elemento que puede tener recorrido durante la instrucción. La resolución señala que la unidad actuante ha mencionado conversaciones entre Díez y el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada relacionadas con esos vídeos. El problema, según el juez, es que todavía no se conoce el contenido de esas conversaciones ni si Díez llegó a utilizar los vídeos para los fines que se le atribuyen. Por eso, deja la cuestión vinculada al resultado de las diligencias que todavía están en marcha.

La relación entre Biedma y Sáenz de Tejada ya había tenido un episodio anterior en la propia investigación sobre David Sánchez. El exmagistrado intentó intervenir en aquella causa y Biedma rechazó su personación. Posteriormente, Sáenz de Tejada presentó una recusación contra la magistrada. Su nombre aparece ahora también en las pesquisas relacionadas con Leire Díez y en las conversaciones que la UCO ha puesto a disposición de la investigación.

La magistrada también pidió que se investigara una anotación localizada en las agendas de Leire Díez: “Jueza Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano”. Biedma considera que este apunte puede guardar relación con las actuaciones que denuncia contra ella.

Pedraz tampoco abre de momento una investigación específica sobre esta anotación. El juez explica que ninguno de los informes incorporados a la causa contiene información sobre su significado o alcance y considera que no se puede abrir una línea de investigación por cada una de las anotaciones que aparecen en las agendas de Díez sin datos adicionales que permitan establecer su relevancia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este viernes que nunca tuvo información sobre las actividades o "andanzas" de la exmilitante Leire Díez y asegura que no "las hubiera tolerado". (Fuente: Moncloa)

Además, el instructor señala que Biedma había indicado que conocía esos extremos a través de informaciones que posteriormente serían facilitadas a los investigadores. Pero esas informaciones no aparecen desarrolladas en su escrito y tampoco consta, según Pedraz, que la magistrada fuera conocedora directa o destinataria de las supuestas amenazas o coacciones en esos términos durante la instrucción de la causa de Badajoz.

La resolución no cierra la puerta al resto de las actuaciones solicitadas por Biedma. Pedraz indica que algunas de ellas podrán valorarse a la vista de lo que declare la magistrada y de las diligencias que se vayan practicando durante la investigación.

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