Ilustración del logo de Airbnb. (REUTERS/Dado Ruvic)

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La empresa Airbnb aplica a partir de este 20 de noviembre un nuevo marco de normas que limita las tareas de limpieza que los anfitriones pueden exigir a los huéspedes antes de abandonar el alojamiento. La medida afecta a todas las reservas realizadas desde esta fecha y responde a quejas recurrentes sobre listas de tareas excesivas al momento del check-out.

Bajo la nueva política, los anfitriones ya no podrán obligar a los huéspedes a lavar y guardar los platos, quitar las sábanas de la cama, poner una lavadora en marcha o sacar la basura fuera de la vivienda. Tampoco podrán impedir el uso de comodidades anunciadas, como el aire acondicionado, sin una justificación razonable.

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La compañía explicó que estas tareas requieren “un esfuerzo o tiempo considerable” y que, por su naturaleza, corresponden habitualmente al personal de limpieza y no a quien se hospeda. Según ha informado un portavoz de la compañía a la CNN las normas del inmueble “orientan a los huéspedes sobre las expectativas de los anfitriones, pero la comunidad ha trasladado que, en ocasiones, resultan equívocas, gravosas y complejas de satisfacer”.

Francia lidera el ranking mundial de alojamientos inusuales en Airbnb.(REUTERS)

El cambio no exime a los huéspedes de toda diligencia. Los propietarios conservan la potestad de solicitar acciones básicas antes de la salida, como dejar la vajilla usada en el fregadero, reunir las toallas utilizadas, separar la basura y el reciclaje en los contenedores indicados dentro de la vivienda, y apagar el aire acondicionado al marcharse. Airbnb mantiene además las normas destinadas a la convivencia y el cuidado de la propiedad: los anfitriones podrán seguir fijando límites de ocupación, horarios de descanso y condiciones sobre mascotas o tabaco.

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Siete normas estándar y transparencia previa

La plataforma propone a los anfitriones elegir entre siete categorías de normas estándar, visibles en la página de cada alojamiento, que regulan aspectos como el aforo máximo, los intervalos de descanso, la admisión de animales y el protocolo de entrega de llaves. Entre las novedades figuran dos nuevas categorías: el número máximo de huéspedes nocturnos y el cierre del alojamiento al salir.

Los propietarios pueden añadir peticiones adicionales siempre que sean razonables y estén aprobadas por la política de la plataforma. Todas las normas y las instrucciones de salida deberán figurar en un apartado específico del anuncio, de modo que los viajeros puedan consultarlas antes de formalizar la reserva. Los anfitriones no podrán introducir obligaciones nuevas después de la reserva mediante mensajes privados o carteles dentro de la vivienda.

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Fin de las multas impuestas por los anfitriones

El nuevo marco también prohíbe a los propietarios fijar sus propias multas por incumplimiento de las normas de la casa. Los huéspedes pueden seguir siendo responsables de daños u otros costes bajo otras políticas de Airbnb, pero los anfitriones ya no podrán crear y aplicar sistemas de penalización independientes. La compañía mantiene, en cambio, la posibilidad de cobrar tarifas de limpieza como parte del precio de la estancia.

Logo de Airbnb. (REUTERS/Dado Ruvic)

Airbnb inició hoy la revisión de los anuncios publicados en la plataforma. Cuando detecte condiciones que vulneren la nueva política, notificará al anfitrión y le dará, al menos, 20 días para modificar la norma o presentar una apelación explicando por qué resulta necesaria para su propiedad. Si la infracción persiste, la compañía se reserva la facultad de incorporar una advertencia en el anuncio que informe a los futuros huéspedes de que este incluye tareas de limpieza no autorizadas.

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La empresa indicó que podrán aprobarse excepciones en circunstancias específicas, como regiones con escasez de agua y medidas de conservación vigentes. Según The Independent, el proceso de revisión de anuncios continuará hasta marzo de 2027.