El juez Calama cita como investigadas a las hijas de Zapatero el 30 de noviembre por un posible delito de blanqueo de capitales en el marco del ‘caso Plus Ultra’

Alba y Laura Rodríguez Espinosa, las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (Montaje Infobae)

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El juez José Luis Calama ha puesto fecha a las declaraciones de Laura y Alba Rodríguez Espinosa, las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, como investigadas en el ‘caso Plus Ultra’. Las dos tendrán que comparecer el próximo 30 de noviembre en la Audiencia Nacional en una causa que investiga un posible delito de blanqueo de capitales y en la que la Policía ha puesto bajo la lupa a la empresa de ambas, What The Fav, por su relación con varias sociedades del entramado investigado.

Laura Rodríguez Espinosa declarará a las 9.00 horas y Alba Rodríguez Espinosa lo hará a las 12.00 horas. Así lo acuerda el juez Calama en una providencia dictada este lunes, después de recibir un informe de la Fiscalía.

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Las comparecencias llegan después de meses de investigación sobre la actividad de What The Fav y los movimientos de dinero entre esta empresa y otras sociedades vinculadas a la causa. Los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sitúan a la mercantil de las hijas del expresidente como uno de los puntos a través de los que se habrían canalizado fondos procedentes de empresas relacionadas con el entramado investigado.

La Policía sostiene en sus informes que What The Fav habría realizado trabajos de comunicación y maquetación para sociedades vinculadas a la investigación. En particular, aparece la relación con Análisis Relevante, una consultora administrada por Julio Martínez Martínez, empresario del entorno de Zapatero y una de las personas situadas por los investigadores en el núcleo de la trama.

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Según la UDEF, los trabajos realizados por What The Fav para esa sociedad tuvieron una “escasa entidad técnica” y podrían haber servido para dar cobertura formal a determinadas contraprestaciones económicas. Esa es una valoración policial incorporada a la investigación, no una conclusión judicial firme.

La empresa de las hijas, en el foco de la UDEF

What The Fav nació en 2019 como una agencia dedicada al marketing, la comunicación y los contenidos digitales, con especial actividad en el ámbito de los eSports. Laura Rodríguez Espinosa figuró desde su constitución como administradora solidaria junto a Víctor García Díaz. En 2023, García Díaz salió de la administración y Alba Rodríguez Espinosa pasó a ocupar su puesto, de modo que las dos hermanas quedaron al frente de la sociedad.

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El interés de los investigadores por la compañía no responde, por tanto, únicamente a quiénes son sus propietarias. La UDEF ha reconstruido los pagos recibidos por What The Fav de distintas sociedades que aparecen relacionadas con la investigación. Uno de los vínculos principales es el mantenido con Análisis Relevante. Según los datos recogidos en los informes policiales, esta sociedad pagó 239.755 euros a What The Fav por trabajos vinculados a la elaboración y maquetación de informes. En el conjunto de la investigación también aparecen otros pagos procedentes de sociedades relacionadas con el entramado.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. (Europa Press)

La Policía puso además el foco en el camino que siguió posteriormente parte de ese dinero. Los informes de la UDEF recogen transferencias desde What The Fav a las cuentas personales de las dos hermanas. Laura Rodríguez Espinosa recibió 247.191 euros de la empresa entre abril de 2021 y diciembre de 2025, mientras que Alba recibió 199.904 euros entre abril de 2023 y diciembre de 2025. En esas cuentas, según la información difundida a partir de la investigación, figuraba además Zapatero como autorizado.

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El juez ha utilizado también las cifras globales de la investigación para situar económicamente a las hijas dentro de la causa. En el auto en el que acordó investigar a Zapatero, el juez Calama cifró en 423.779 euros los fondos que habrían percibido Laura y Alba a través de la estructura investigada, frente a los 1.525.078 euros atribuidos al expresidente.

La UDEF llegó a describir a What The Fav como uno de los destinatarios finales de fondos de la red y sostuvo que la sociedad podía utilizarse para generar facturación y dar apariencia formal a determinadas operaciones. El juez, por su parte, ha considerado en sus resoluciones que la empresa podía haber tenido un papel instrumental en la canalización de fondos. Son hipótesis y valoraciones incorporadas a una investigación que todavía está en fase de instrucción.

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El juez ya había acordado investigar a las dos hermanas

La citación fijada ahora por el instructor José Luis Calama no supone la entrada de las hijas de Zapatero en la causa. El magistrado ya acordó en junio que Laura y Alba Rodríguez Espinosa fueran investigadas, después de que su empresa apareciera señalada en los informes policiales y en las diligencias practicadas durante la investigación.

Precisamente, en mayo la UDEF registró la sede de What The Fav dentro de una operación que también incluyó el despacho de Zapatero. Los agentes buscaban documentación y dispositivos electrónicos relacionados con las actividades económicas que estaban siendo investigadas. Paralelamente, el juez había solicitado acceder a los correos electrónicos de Zapatero, de sus hijas y de varios trabajadores de la agencia para reconstruir las comunicaciones desde marzo de 2020.

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El rastreo económico continuó durante el verano. El juez Calama autorizó a la UDEF a investigar decenas de cuentas bancarias vinculadas a Zapatero, sus hijas, Julio Martínez y varias sociedades relacionadas con la causa. En el escrito que autorizaba esas pesquisas, el juez señalaba que los avances de la investigación apuntaban a que determinados pagos de los clientes de la organización llegaban directamente al expresidente o a What The Fav, o bien se canalizaban a través del entramado societario controlado por Martínez.

A primera hora de la mañana de este martes agentes de la UDEF y del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) de la Policía Nacional han registrado el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero después de que el juez de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama haya acordado investigar al expresidente en el 'caso Plus Ultra' por presunto delito de tráfico de influencias y otros conexos como organización criminal.

La propia actividad de What The Fav también ha sido examinada al margen de esos movimientos. La sociedad cerró 2025 con una facturación de 570.203 euros y un beneficio neto de 157.842 euros, sus cifras más altas desde su constitución, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil. La empresa mantiene como actividad el marketing y las relaciones públicas, con especial vinculación al sector de los eSports.

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Ahora, el juez Calama ha fijado finalmente las declaraciones de las dos hermanas. Laura y Alba Rodríguez Espinosa comparecerán el 30 de noviembre como investigadas, mientras que diez días antes, el 19 de noviembre, el magistrado escuchará como testigos a José Ángel Partearroyo Martín, exdirector de Participadas de SEPI, y a Félix Martín, exdirector financiero de Plus Ultra.