Cuándo será el partido entre España y Francia de cuartos de final de la Nations League. (REUTERS/Lee Smith)

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España - Francia. Clásico de Europa. Ese es el enfrentamiento que nos espera para el próximo parón de selecciones: los cuartos de final de la Nations League. La puerta a la Final Four. La revalidación del título. España defiende su corona tras perder el invicto de 43 partidos ante Inglaterra. No fue posible consumar la remontada a pesar de los esfuerzos. Las manos, pies y reflejos de James Trafford evitaron el milagro. Cierto es que España ya se vio obligada a reaccionar en Wembley y que Inglaterra fue mejor. Así, el empate a puntos sonríe a los ingleses por la diferencia de goles.

Los enfrentamientos de cuartos son los siguientes: España-Inglaterra; Países Bajos-Portugal; y en el otro lado del cuadro, Bélgica-Alemania y Noruega-Inglaterra. La Roja ya sabe lo que es ganar a los franceses. Lo ha hecho recientemente en tres grandes escenarios. No obstante, Les Bleus cuentan con un nuevo integrante en el banquillo: Zinedine Zidane, que conoce bien España.

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La ida se jugará entre el 25 y el 27 de marzo en España, y la vuelta en Francia entre el 28 y el 30. Pero hay algo más en juego: España y Francia, junto con Inglaterra, aspiran a organizar la Final Four, del 9 al 13 de junio; y la UEFA prefiere que sea en un país que dispute dicha fase, por lo que uno de los dos se puede quedar fuera de la ecuación ya en cuartos.

El seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, ofrece una rueda de prensa en el marco de la UEFA Nations League.

La Francia de Zidane, una vieja conocida

La selección española se mira otra vez en el espejo de un viejo conocido. Sin embargo, el balance es más que alentador para los intereses de los héroes de la segunda estrella. La Roja ha ganado a Les Blues en las últimas tres grandes citas: semifinales de la Eurocopa 2024, de la Nations 2025 y del Mundial 2026. La única espinita clavada data de 2021, cuando Francia ganó a España en la final de la Nations League (2-1).

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Lamine Yamal y Theo Hernandez. (REUTERS/Albert Gea)

Una Francia nueva, pero con grietas

Zinedine Zidane recogió el testigo de Didier Deschamps tras 14 años en el banquillo bleu. La primera lista ya incluyó a cinco debutantes que anunciaban un cambio de ciclo, pero las sensaciones eran buenas con hasta cuatro victorias seguidas en los primeros cuatro partidos. Sin embargo, la fisura llegaría en el quinto, contra Italia en San Siro, y sin Kylian Mbappé. La selección francesa cayó 3-1. Según los medios del país vecino, la relación entre ambos no es tan fluida como con la del antiguo seleccionador; todo debido a desplazar a ‘Kiki’ a la banda para dejar el frente de ataque a Dembélé.

Zidane. (Europa Press)

España, a recuperar la senda de la victoria

Como hemos mencionado, la derrota ante Inglaterra puso fin a la racha de 43 partidos invictos. España se vio 0-3 antes de la hora y, aun jugando casi media hora con uno más, se quedó a un gol de la remontada con los tantos de Oyarzabal y Nico Williams. Ahora sí, toca ganar la ida en casa para, por un lado, encaminar la eliminatoria y, por otro, volver al camino de la victoria.

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