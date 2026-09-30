Vivas cuenta a la jueza que intentó contactar hasta diez veces con Sánchez antes de la entrada masiva de migrantes y que solo le cogió el teléfono en tres ocasiones

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha ratificado que solicitó ayuda al Gobierno central días antes de la entrada masiva a Ceuta de migrantes procedentes de Marruecos a finales de julio, pero que el Ejecutivo no tomó las "medidas preventivas" que, a su juicio, eran necesarias para contener lo que ha calificado como una "invasión".

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El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha trasladado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón que intentó contactar hasta diez veces con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en los días previos a la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma y que solo obtuvo respuesta en tres de esas ocasiones. Según fuentes presentes en la declaración, las comunicaciones se produjeron principalmente con el gabinete de Moncloa, desde donde, en una de las últimas conversaciones, se le indicó que el cauce para trasladar sus peticiones debía ser la Delegación del Gobierno.

Vivas ha comparecido este miércoles durante más de dos horas como testigo ante la magistrada, que investiga las circunstancias que rodearon la entrada de unas 80.000 personas desde Marruecos los días 30 y 31 de julio. A su salida de la Audiencia Nacional, el presidente ceutí ha confirmado que hubo diez intentos de contactar con Sánchez y que en tres ocasiones obtuvo respuesta del director de gabinete del jefe del Ejecutivo. Según ha explicado, en esas conversaciones se le trasladó que se estaba trabajando sobre la situación y que se trataba de un asunto migratorio, mientras que en la última se le indicó que el cauce de comunicación debía ser la Delegación del Gobierno y no Presidencia.

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La declaración de Vivas se ha centrado en reconstruir la cronología de los días previos, durante la entrada masiva y después de los hechos. Según fuentes conocedoras de su comparecencia, el presidente ceutí ha relatado ante la jueza Tardón las llamadas, reuniones y peticiones de auxilio que realizó desde que comenzó a advertir de un incremento extraordinario de las llegadas a la ciudad. La primera alerta que ha situado ante la magistrada se remonta al 27 de julio, tres días antes de la entrada masiva, cuando trasladó la situación a Moncloa y también mantuvo una reunión con responsables de la Delegación del Gobierno, Policía Nacional y Guardia Civil.

En ese contexto, Vivas ha explicado que reclamó al Ejecutivo central medidas preventivas ante el aumento de la presión migratoria. Entre ellas figuraban el refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el cierre de la frontera y el establecimiento de un mando único para afrontar la situación. El propio presidente de Ceuta ya había avanzado antes de su comparecencia que acudiría a la Audiencia Nacional para aportar las llamadas y comunicaciones mediante las que, según su versión, había advertido al Gobierno de la situación y solicitado medidas extraordinarias.

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Vivas asegura que trasladó sus advertencias a varios miembros del Gobierno

Según fuentes presentes en la declaración, Vivas también ha detallado sus comunicaciones con distintos responsables del Ejecutivo. En concreto, ha explicado que trasladó la situación a la Secretaría de Estado de Seguridad y que mantuvo contactos con los ministros Ángel Víctor Torres, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, además de otras autoridades. En el caso de Moncloa, las fuentes señalan que las llamadas se dirigieron al gabinete de Presidencia y que fue su director, Diego Rubio, quien respondió en las tres ocasiones en las que fructificó el contacto.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, saluda este miércoles a su llegada a la Audiencia Nacional en Madrid. (EFE / Daniel González)

Una de esas comunicaciones se produjo el 27 de julio, según la reconstrucción trasladada por fuentes conocedoras de la comparecencia. En ella, Rubio habría indicado a Vivas que estaba trasladando el asunto a los ministerios competentes y que necesitaba tiempo para gestionarlo. Posteriormente, el presidente ceutí volvió a comunicar el agravamiento de la situación a las autoridades centrales y trasladó que ya habían entrado miles de personas. En paralelo, según la información publicada sobre la cronología de aquellos días, la ciudad reclamó medidas a Interior, Defensa, Política Territorial y Exteriores.

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Vivas también ha relatado ante la jueza que durante esos días utilizó de forma reiterada el término “invasión” para describir lo que estaba ocurriendo en Ceuta. Según las fuentes presentes en la declaración, el presidente ceutí entendía que la situación había dejado de ser una crisis migratoria ordinaria y reclamaba una respuesta extraordinaria por parte del Estado.

Finalmente, el 30 de julio Vivas sí habló directamente con Sánchez. Según las fuentes, en esa conversación volvió a trasladarle las advertencias que había venido realizando durante los días anteriores y las peticiones para reforzar la seguridad y actuar sobre la frontera. Al día siguiente, el presidente del Gobierno se desplazó a Ceuta. Vivas ha explicado posteriormente que consideraba importante la presencia de Sánchez en la ciudad para transmitir a los ceutíes la confianza en el Estado.

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El propio presidente ceutí ha evitado revelar a los periodistas todos los detalles de lo declarado ante la jueza Tardón, aunque a la salida ha asegurado que ha respondido a todas las preguntas y ha pedido confianza en el trabajo de la Justicia. También ha insistido en que la información de la que disponía el Gobierno central no tenía por qué coincidir con la que manejaba la Ciudad Autónoma. “El Gobierno de la ciudad sí sabía que había un incremento notabilísimo del número de llegadas”, ha explicado, para añadir que esa circunstancia constituía, a su juicio, una señal que invitaba a adoptar medidas preventivas.

“No tuvimos ninguna información” del CNI

Otro de los puntos abordados durante la declaración ha sido la información procedente de los servicios de inteligencia. Según fuentes presentes en la comparecencia, Vivas ha asegurado que la Ciudad Autónoma no recibió información del CNI ni de los servicios de inteligencia desplegados en Ceuta sobre una posible entrada masiva.

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La afirmación adquiere especial relevancia por las diligencias que María Tardón ha ordenado para reconstruir qué información manejaban los distintos organismos del Estado antes del 30 de julio. Los documentos desclasificados por el Gobierno muestran que el CNI remitió el 29 de julio una alerta temprana a los servicios de inteligencia marroquíes sobre posibles intentos de entrada en Ceuta durante la Fiesta del Trono y que ese mismo día comunicó a la Delegación del Gobierno la existencia de llamamientos en redes sociales para intentar entrar por la valla y por mar.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, atiende a los medios a su salida de la Audiencia Nacional. (EFE / Daniel González)

La cuestión de quién recibió esos avisos y qué hizo con ellos será uno de los asuntos que previsiblemente cobre protagonismo en las siguientes declaraciones ante la magistrada Tardón. Este jueves está citado como testigo Gonzalo Sanz, quien era jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta y que mantuvo el 29 de julio una comunicación con un agente del CNI. Sanz sostiene que trasladó el aviso a sus superiores, mientras que el entonces delegado, Miguel Ángel Pérez Triano, mantuvo una versión diferente, una discrepancia que terminó desembocando en la salida de ambos de sus respectivos cargos.

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Vivas, por su parte, ya había asegurado públicamente antes de acudir a la Audiencia Nacional que el CNI no le informó directamente de la entrada masiva y había cuestionado las versiones enfrentadas surgidas en torno a los avisos recibidos por la Delegación. Durante su comparecencia, según las fuentes presentes, el presidente ceutí también ha aportado documentación de la Ciudad Autónoma, entre ella comunicados, transcripciones de intervenciones públicas y documentación relativa a reuniones de los órganos de gobierno. Las fuentes precisan que no se han aportado registros de las comunicaciones con Moncloa, sino documentación sobre las actuaciones y reuniones mantenidas por la Ciudad antes y después de la entrada masiva.