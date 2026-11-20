Hombre recogiendo una seta. (Pexels)

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La llegada de la temporada micológica multiplica las salidas al campo en busca de níscalos, boletus y otras especies. La recolección de setas combina ocio, gastronomía y contacto con la naturaleza, pero exige conocer tanto las normas de acceso a los montes como los riesgos asociados al consumo de ejemplares mal identificados. La Guardia Civil ha puesto el foco en uno de los hábitos cada vez más extendidos entre los aficionados: consultar aplicaciones móviles para determinar si un hongo es comestible.

El cuerpo ha advertido de que una aplicación no debe utilizarse como única herramienta para identificar setas, ya que una clasificación errónea puede tener consecuencias graves. El mensaje, difundido en redes sociales, recuerda que algunas especies pueden resultar mortales y aconseja acudir a personas expertas cuando existan dudas.

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La recogida de hongos requiere distinguir ejemplares que, en ocasiones, presentan rasgos similares pese a tener propiedades muy diferentes. El color, el tamaño o la forma pueden variar por factores como la edad de la seta, las condiciones meteorológicas o el lugar donde ha crecido. Por eso, la Guardia Civil pide no basar una decisión de consumo en esos elementos aislados ni en el resultado que ofrezca una fotografía analizada por una herramienta digital.

Consumir solo especies reconocidas con certeza

La instrucción principal de la institución es recoger únicamente las variedades que se conozcan con absoluta seguridad. Si no es posible identificarlas de forma concluyente, la recomendación es no llevarlas a casa y consultar a una persona especializada.

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La Guardia Civil también aconseja dejar en el monte los ejemplares demasiado jóvenes o deteriorados. En ambos casos, pueden faltar o resultar difíciles de apreciar características que permiten diferenciar una especie de otra. Esta precaución se suma a la necesidad de respetar el entorno y emplear recipientes que permitan la aireación de las setas y la dispersión de sus esporas.

🍄⚠️ NO TODAS LAS SETAS SON COMESTIBLES. ¡ALGUNAS PUEDEN SER MORTALES!



La recogida de setas es una actividad muy popular, pero una identificación incorrecta puede tener consecuencias graves.



👮‍♂️ Recuerda:



🔹 Recoge únicamente especies que conozcas con absoluta seguridad.



🔹 No… pic.twitter.com/MtooDX3Isk — Guardia Civil (@guardiacivil) November 19, 2026

La advertencia llega en un periodo de mayor actividad en varias zonas de España. En la Sierra de los Filabres, en Almería, los agentes reforzaron recientemente los controles sobre la recogida de setas y níscalos.

Las patrullas verifican que cada persona no supere el límite de cinco kilos diarios para autoconsumo, sin perjuicio de las reglas específicas de cada espacio natural, y vigilan el uso de herramientas que puedan dañar el suelo y el micelio.

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Los controles también buscan frenar la recogida irregular

La vigilancia se extiende a otros territorios con tradición micológica. A finales de octubre, la Guardia Civil de Navarra intervino 88 kilos de setas recolectadas de forma irregular en los valles de Erro y Ultzama.

En una de las actuaciones, los agentes localizaron 42,9 kilos en un vehículo y comprobaron que procedían del entorno del Parque Micológico Erro-Roncesvalles sin la autorización exigida.

Agentes de SEPRONA inspeccionan las dependencias donde se encuentran animales exóticos en cautiverio en Sevilla. Dos personas han sido detenidas y otras ocho investigadas por su presunta participación en diversos delitos contra la flora y fauna. (Guardia Civil)

En la provincia de Ávila, otro dispositivo desarrollado en noviembre permitió intervenir cerca de 130 kilos de boletus. La actuación derivó en seis denuncias por recoger setas sin permiso en un acotado micológico y una más por trasladarlas en recipientes inadecuados.

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Más allá de los permisos, los cupos o los métodos de extracción, la Guardia Civil insiste en que la seguridad alimentaria debe ser prioritaria. Ante una posible intoxicación tras comer setas, recomienda llamar al 112 o acudir de inmediato a urgencias. También pide conservar los restos de los ejemplares consumidos, ya que pueden ayudar a los profesionales sanitarios a identificar la especie y orientar la atención médica.