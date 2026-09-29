Benedetta, chef italiana: “Esta parmigiana de calabacín con jamón cocido y mozzarella es la receta fácil ideal para una comida de domingo”

El calabacín es una de las verduras más consumidas en el mundo, una hortaliza suave, ligera y sabrosa que queda de maravilla cocinada en miles de formas. Salteada, al horno, frita y en tempura, en espirales... También como protagonista en platos tan reconfortantes como esta parmigiana di zucchine, un clásico italiano que pone al calabacín como gran protagonista.
PUBLICIDAD
Habitualmente, esta receta se prepara con berenjenas y se bautiza como melanzane alla parmigiana. Los calabacines a la parmesana versionan este clásico sustituyendo las berenjenas por calabacín, creando una especie de lasaña con capas de queso y, habitualmente, salsa de tomate. Todo ello se cubre de queso parmesano rallado y se acaba en el horno, logrando un plato reconfortante perfecto para cualquier momento del año.
En la versión que preparamos hoy, los calabacines se cocinan al horno y se acompañan de capas de bechamel, queso mozzarella y jamón cocido, consiguiendo una receta facilísima de preparar y con un sabor suave.
PUBLICIDAD
La autora de esta receta es Benedetta Rossi, cocinera italiana y creadora de contenido con más de 3 millones de seguidores en plataformas como YouTube. Nacida y crecida en Porto San Giorgio, en la provincia de Fermo, la cocinera explica el sencillo paso a paso para esta elaboración: “Una receta fácil para un plato único sustancioso, perfecto para servir en la comida del domingo”, asegura.
Receta de parmigiana de calabacín
La parmesana de calabacín se prepara con rodajas finas de calabacín asadas y colocadas en capas con bechamel, jamón cocido, mozzarella y queso rallado.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora y 15 minutos.
- Preparación activa: 25 minutos.
- Primera cocción del calabacín: 15 minutos.
- Horneado final: 30-35 minutos.
Ingredientes
- 4 calabacines medianos, aproximadamente 800 g
- Sal
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- 500 ml de bechamel
- 150 g de jamón cocido
- 200 g de mozzarella
- 30 g de queso parmesano rallado
- 30 g de pan rallado
Cómo hacer parmigiana de calabacín, paso a paso
- Precalienta el horno a 180 °C.
- Lava los calabacines y córtalos en rodajas de 0,5 cm de grosor.
- Coloca las rodajas en 2 bandejas con papel de horno. Procura que queden en una sola capa.
- Añade sal y un chorrito de aceite de oliva.
- Hornea los calabacines durante 15 minutos, hasta que estén tiernos, pero mantengan su forma.
- Retira las bandejas del horno y reserva los calabacines.
- Ajusta la temperatura del horno a 190 °C para el horneado final.
- Unta el fondo de una fuente de horno con 1 cucharada de bechamel.
- Espolvorea pan rallado.
- Coloca una primera capa de calabacín.
- Añade una capa fina de bechamel, parte del jamón cocido, unos trocitos de mozzarella y un poco de queso rallado.
- Espolvorea una pequeña cantidad de pan rallado.
- Repite las capas hasta terminar con todos los ingredientes.
- Cubre la última capa de calabacín con el resto de la bechamel.
- Reparte el queso rallado restante.
- Añade una capa fina de pan rallado para conseguir una superficie más crujiente.
- Hornea a 190 °C durante 30-35 minutos, hasta que la parte superior esté dorada.
- Deja reposar entre 5 y 10 minutos antes de servir. Así las capas se asientan y resulta más fácil cortar las porciones.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones como plato principal o 6 porciones como guarnición.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Estimación por porción, calculada para 4 raciones:
- Calorías: aproximadamente 445 kcal.
- Proteínas: 22 g.
- Grasas: 27 g.
- Hidratos de carbono: 27 g.
- Fibra: 4 g.
- Sal: depende de la cantidad añadida y del contenido de sodio del jamón y los quesos.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda la parmigiana en la nevera, en un recipiente hermético, durante 3 días. También puedes congelarla en porciones individuales durante un máximo de 2 meses. Descongélala en la nevera y caliéntala en el horno a 180 °C hasta que esté caliente.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD