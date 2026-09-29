España

El precio de los carburantes empuja al IPC hasta el 4,9%, su mayor nivel desde febrero de 2023

El Instituto Nacional de Estadística señaló que la inflación encadena tres meses consecutivos de ascensos y se ubica por encima del 4% por segunda vez desde abril de 2023

Un hombre reposta combustible en una gasolinera. (REUTERS/Ken Cedeno)
Un hombre reposta combustible en una gasolinera. (REUTERS/Ken Cedeno)
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El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió seis décimas en septiembre y alcanzó una tasa interanual del 4,9%, su nivel más alto desde febrero de 2023, cuando llegó al 6%, según los datos avanzados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El organismo atribuyó el repunte al encarecimiento de los combustibles y a la evolución del precio de los paquetes turísticos. Con este dato, la inflación acumula tres meses consecutivos de ascensos y supera el 4% por segunda vez desde abril de 2023.

El organismo estadístico explicó que los combustibles y lubricantes para vehículos personales tiraron al alza de los precios en septiembre, en contraste con el descenso que registraron en el mismo mes de 2025. Desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, a cargo de Carlos Cuerpo, atribuyeron la causa principal del encarecimiento a la continuidad del choque energético derivado de la guerra en Irán.

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El INE apuntó además que en el aumento del IPC influyeron, aunque en menor medida, los paquetes turísticos, cuyos precios bajaron menos este septiembre que en igual mes del año anterior. Estadística publicará los datos definitivos del IPC de septiembre el próximo 14 de octubre, cuando se podrán conocer con mayor detalle los productos de la cesta de la compra que más incidieron en la subida.

La inflación subyacente también repunta

El avance de datos del INE incluye una estimación de la inflación subyacente, que excluye alimentos no elaborados y productos energéticos. Ese indicador aumentó dos décimas en septiembre, hasta el 3,1%, y se sitúa 1,8 puntos por debajo del índice general.

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Evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC). (Europa Press.
Evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC). (Europa Press.

En términos mensuales, el IPC de septiembre sobre agosto subió un 0,3%, cuatro décimas menos que en el mes previo. Con este incremento, la inflación mensual acumula ocho meses consecutivos de alzas. Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) aumentó cuatro décimas su tasa interanual en septiembre, hasta el 5%, con una variación mensual del 0,6%. La inflación subyacente del IPCA se estima en un 3,2% para el noveno mes del año.

El Gobierno prepara un nuevo escudo anticrisis

En este contexto, el Consejo de Ministros aprobará este martes un nuevo escudo anticrisis tras el recrudecimiento del conflicto bélico en Oriente Próximo, con el objetivo de paliar la escalada de precios y la pérdida de poder adquisitivo de cara al otoño y el invierno. La medida llega antes de que decaigan en octubre algunas de las ayudas a los sectores productivos incluidas en paquetes anteriores.

El Ejecutivo todavía no detalló el contenido concreto de la norma, aunque adelantó que prorrogará las ayudas al sector agroalimentario, incluida la compensación por los sobrecostes del gasóleo agrícola, previsiblemente hasta el 31 de diciembre. El Gobierno también busca mantener una perspectiva de medio y largo plazo, con medidas orientadas a reducir la dependencia energética de España e impulsar la electrificación y la descarbonización de la economía.

“Desde el inicio de la guerra, el Gobierno ha aprobado ya dos paquetes de medidas del Plan de Respuesta, el primero llegó apenas 20 días después del estallido del conflicto, y en junio se prorrogó y se rediseñó. Gracias a estas medidas, la inflación ha llegado a moderarse hasta un punto en algunos meses y los hogares han visto compensada en torno a la mitad de la subida de la gasolina y el diésel”, insistió el Ministerio de Economía.

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