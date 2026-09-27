Receta de garroticos, el dulce típico de Pamplona desconocido en el resto de España que se hace con hojaldre y chocolate

Cómo hacer garroticos navarros en casa (Wikimedia Commons)

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Crujientes por fuera y con un corazón irresistible de chocolate cremoso. Así son los garroticos, una delicia que nació en los años 60 en la Pastelería Beatriz, en pleno centro de Pamplona, y que hoy es todo un icono de la ciudad navarra. A simple vista similares a una napolitana, estos bocados de hojaldre tienen el tamaño y forma perfectos para una merienda dulce y muy tradicional.

Esta historia comienza en el número 22 de la calle Estafeta, donde José Larrea ya trabajaba y comercializaba chocolate antes de que el local adoptara su denominación actual. No fue hasta 1969 que Pablo Saraldi adquirió el negocio y lo bautizó con el nombre de su esposa, Beatriz, convirtiendo el local en una tienda de ultramarinos llena de delicias. Su pastelería empezó entonces a ganar presencia en la ciudad, convirtiendo esta parada en plena calle Estafeta en una parada obligatoria.

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Las hermanas Lourdes y Asunción tomaron el relevo del obrador en 1991 y mantuvieron las enseñanzas de Saraldi, incorporando también nuevas técnicas y recetas. La receta de garroticos fue una de las cosas que se ha mantenido intacta al paso del tiempo, un auténtico icono dulce que ha protagonizado las meriendas de varias generaciones de pamplonicas. Debido al éxito y a las constantes colas que se formaban en su puerta, Lourdes y Asunción decidieron ampliar el negocio en 2019, con un segundo local en la calle Curia, a los pies de la catedral.

Con el tiempo han aparecido versiones de este clásico, con rellenos como crema, chocolate blanco, frutos secos o incluso cabello de ángel, pero el garrotico clásico de chocolate negro sigue siendo el más popular. Su sencillez hace que recrear este dulce en casa sea de lo más fácil: solo necesitamos tres ingredientes y unos 20 minutos de horno para preparar esta delicia en su formato casero, una riquísima merienda para disfrutar estés donde estés.

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Receta de garroticos de chocolate

Para preparar estos garroticos, haremos piezas individuales de hojaldre rellenas de una crema elaborada con chocolate negro. Se sellan, se pintan con huevo y se hornean hasta que quedan dorados y crujientes.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos. Preparación: 25 minutos. Cocción: 15-20 minutos.



Ingredientes

1 lámina de hojaldre

200 gramos de chocolate negro o chocolate con leche

50 mililitros de nata líquida

1 huevo batido

Cómo hacer garroticos de chocolate, paso a paso

Pica el chocolate en trozos pequeños y colócalo en un bol. Calienta la nata líquida en un cazo hasta que empiece a hervir. Retírala del fuego. Vierte la nata caliente sobre el chocolate. Deja reposar la mezcla durante 1 minuto. Remueve hasta obtener una crema lisa y homogénea. Deja que se enfríe hasta que espese, pero sin que llegue a endurecerse. Precalienta el horno a 200 ºC, con calor arriba y abajo. Extiende la lámina de hojaldre frío sobre una superficie ligeramente enharinada. Corta la masa en rectángulos largos que abarquen todo el largo del hojaldre. Coloca una línea gruesa de crema de chocolate en el centro de cada rectángulo. No pongas demasiado relleno para evitar que se salga durante la cocción. Dobla cada rectángulo sobre el chocolate formando un churro y presiona el hojaldre para sellarlo. Una vez formado el cilindro, corta trozos pequeños para formar pequeños rollos de hojaldre y chocolate. Coloca los garroticos en una bandeja cubierta con papel de horno, con el cierre hacia abajo. Pinta la superficie con el huevo batido. El huevo debe cubrir toda la parte superior para conseguir un acabado dorado. Hornea durante 15-20 minutos, hasta que el hojaldre esté inflado, dorado y crujiente. Retira la bandeja y deja enfriar los garroticos sobre una rejilla antes de servir. No los tapes mientras estén calientes, porque el vapor ablandaría el hojaldre.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta cantidad rinde aproximadamente 6-8 garroticos, según el tamaño de los rectángulos de hojaldre.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación para 8 unidades:

Calorías: aproximadamente 280 kcal.

Hidratos de carbono: 28-32 gramos.

Grasas: 16-18 gramos.

Proteínas: 4-5 gramos.

Azúcares: 10-13 gramos.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda los garroticos en un recipiente hermético a temperatura ambiente durante 1 día para conservar mejor su textura crujiente. También pueden mantenerse en la nevera durante 2-3 días, aunque el hojaldre perderá parte de su consistencia. Para recuperar parte del crujiente, caliéntalos durante 5 minutos a 160 ºC. Evita el microondas, porque puede dejar la masa blanda.

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