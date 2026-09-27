España

Receta de garroticos, el dulce típico de Pamplona desconocido en el resto de España que se hace con hojaldre y chocolate

Nacidos en la Pastelería Beatriz allá por los años 60, estos bollos de hojaldre se han consolidado como el dulce más icónico del casco viejo de la ciudad

Cómo hacer garroticos navarros en casa (Wikimedia Commons)
Cómo hacer garroticos navarros en casa (Wikimedia Commons)
Guardar

Crujientes por fuera y con un corazón irresistible de chocolate cremoso. Así son los garroticos, una delicia que nació en los años 60 en la Pastelería Beatriz, en pleno centro de Pamplona, y que hoy es todo un icono de la ciudad navarra. A simple vista similares a una napolitana, estos bocados de hojaldre tienen el tamaño y forma perfectos para una merienda dulce y muy tradicional.

Esta historia comienza en el número 22 de la calle Estafeta, donde José Larrea ya trabajaba y comercializaba chocolate antes de que el local adoptara su denominación actual. No fue hasta 1969 que Pablo Saraldi adquirió el negocio y lo bautizó con el nombre de su esposa, Beatriz, convirtiendo el local en una tienda de ultramarinos llena de delicias. Su pastelería empezó entonces a ganar presencia en la ciudad, convirtiendo esta parada en plena calle Estafeta en una parada obligatoria.

PUBLICIDAD

Las hermanas Lourdes y Asunción tomaron el relevo del obrador en 1991 y mantuvieron las enseñanzas de Saraldi, incorporando también nuevas técnicas y recetas. La receta de garroticos fue una de las cosas que se ha mantenido intacta al paso del tiempo, un auténtico icono dulce que ha protagonizado las meriendas de varias generaciones de pamplonicas. Debido al éxito y a las constantes colas que se formaban en su puerta, Lourdes y Asunción decidieron ampliar el negocio en 2019, con un segundo local en la calle Curia, a los pies de la catedral.

Con el tiempo han aparecido versiones de este clásico, con rellenos como crema, chocolate blanco, frutos secos o incluso cabello de ángel, pero el garrotico clásico de chocolate negro sigue siendo el más popular. Su sencillez hace que recrear este dulce en casa sea de lo más fácil: solo necesitamos tres ingredientes y unos 20 minutos de horno para preparar esta delicia en su formato casero, una riquísima merienda para disfrutar estés donde estés.

PUBLICIDAD

Receta de garroticos de chocolate

Para preparar estos garroticos, haremos piezas individuales de hojaldre rellenas de una crema elaborada con chocolate negro. Se sellan, se pintan con huevo y se hornean hasta que quedan dorados y crujientes.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 45 minutos.
    • Preparación: 25 minutos.
    • Cocción: 15-20 minutos.

Ingredientes

  • 1 lámina de hojaldre
  • 200 gramos de chocolate negro o chocolate con leche
  • 50 mililitros de nata líquida
  • 1 huevo batido

Cómo hacer garroticos de chocolate, paso a paso

  1. Pica el chocolate en trozos pequeños y colócalo en un bol.
  2. Calienta la nata líquida en un cazo hasta que empiece a hervir. Retírala del fuego.
  3. Vierte la nata caliente sobre el chocolate. Deja reposar la mezcla durante 1 minuto.
  4. Remueve hasta obtener una crema lisa y homogénea. Deja que se enfríe hasta que espese, pero sin que llegue a endurecerse.
  5. Precalienta el horno a 200 ºC, con calor arriba y abajo.
  6. Extiende la lámina de hojaldre frío sobre una superficie ligeramente enharinada.
  7. Corta la masa en rectángulos largos que abarquen todo el largo del hojaldre.
  8. Coloca una línea gruesa de crema de chocolate en el centro de cada rectángulo. No pongas demasiado relleno para evitar que se salga durante la cocción.
  9. Dobla cada rectángulo sobre el chocolate formando un churro y presiona el hojaldre para sellarlo.
  10. Una vez formado el cilindro, corta trozos pequeños para formar pequeños rollos de hojaldre y chocolate.
  11. Coloca los garroticos en una bandeja cubierta con papel de horno, con el cierre hacia abajo.
  12. Pinta la superficie con el huevo batido. El huevo debe cubrir toda la parte superior para conseguir un acabado dorado.
  13. Hornea durante 15-20 minutos, hasta que el hojaldre esté inflado, dorado y crujiente.
  14. Retira la bandeja y deja enfriar los garroticos sobre una rejilla antes de servir. No los tapes mientras estén calientes, porque el vapor ablandaría el hojaldre.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta cantidad rinde aproximadamente 6-8 garroticos, según el tamaño de los rectángulos de hojaldre.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación para 8 unidades:

  • Calorías: aproximadamente 280 kcal.
  • Hidratos de carbono: 28-32 gramos.
  • Grasas: 16-18 gramos.
  • Proteínas: 4-5 gramos.
  • Azúcares: 10-13 gramos.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda los garroticos en un recipiente hermético a temperatura ambiente durante 1 día para conservar mejor su textura crujiente. También pueden mantenerse en la nevera durante 2-3 días, aunque el hojaldre perderá parte de su consistencia. Para recuperar parte del crujiente, caliéntalos durante 5 minutos a 160 ºC. Evita el microondas, porque puede dejar la masa blanda.

Temas Relacionados

PostresPamplonaNavarraRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de la acampada en la Puerta del Sol y la protesta por la vivienda, en directo: “En este país gobiernan los buitres y este Gobierno progresista ya no tiene ningún sentido”

Alrededor de un centenar de tiendas de campaña se ha instalado durante la noche después de la manifestación que convocó a más de 20.000 personas

Última hora de la acampada en la Puerta del Sol y la protesta por la vivienda, en directo: “En este país gobiernan los buitres y este Gobierno progresista ya no tiene ningún sentido”

Este es el detalle en el que primero se fijan los auxiliares de vuelo, y no es el número de asiento del billete (spoiler: eres tú)

Los tripulantes evalúan a cada persona para detectar posibles riesgos antes del despegue

Este es el detalle en el que primero se fijan los auxiliares de vuelo, y no es el número de asiento del billete (spoiler: eres tú)

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de Super Once

La reina Sofía conquista Nueva Orleans con sus estampados: blazer de flores por la mañana y pantalones barrocos por la tarde

La monarca mantiene su semana de actos culturales en Estados Unidos con el III Simposio America&Spain250 de Nueva Orleans

La reina Sofía conquista Nueva Orleans con sus estampados: blazer de flores por la mañana y pantalones barrocos por la tarde

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía desaloja el asentamiento de migrantes junto a la desalinizadora de Ceuta: serán llevados cerca de la playa del Trampolín

La Policía desaloja el asentamiento de migrantes junto a la desalinizadora de Ceuta: serán llevados cerca de la playa del Trampolín

El ‘chivatazo’ del “Pablo Escobar del Sáhara” que implicó al PAM en un caso de narcotráfico antes de ganar las elecciones de Marruecos

El escándalo de fraude electoral en Marruecos por el que el alcalde de Tánger se ha fugado a España: ya hay cinco detenidos

Unas 25.000 personas marchan en Madrid contra los desahucios tras el caso de Maricarmen: “Si no se aprueba este martes el decreto, este Gobierno que se dice progresista no tiene ningún sentido”

Fue detenida por error tras una denuncia por intento de secuestro y la Justicia le niega una indemnización

ECONOMÍA

La otra cara de la longevidad: las jubilaciones demoradas se triplicarán en la próxima década, según un estudio

La otra cara de la longevidad: las jubilaciones demoradas se triplicarán en la próxima década, según un estudio

China golpea a Alemania y hunde sus exportaciones de coches y maquinaria: el gigante asiático ya no vende solo productos baratos como ropa o juguetes

Los españoles quieren comprar vivienda, pero cada vez hay menos y son más caras: “No se agota la demanda, sino el stock disponible”

Alfonso Muñoz, experto en pensiones, sobre el cambio en la normativa para las prejubilaciones: “No se eliminan automáticamente los coeficientes reductores”

Mercadona y Chufi ganan el pleito de la horchata por el que un pequeño productor los llevó al Tribunal Supremo

DEPORTES

Un tumor de 10 centímetros y un 1% de supervivencia: cuando “el jarabe de Daniela” demuestra que la investigación salva vidas

Un tumor de 10 centímetros y un 1% de supervivencia: cuando “el jarabe de Daniela” demuestra que la investigación salva vidas

Inglaterra-España, en directo: Mikel Oyarzabal culmina la remontada de España en Wembley

España tira de orgullo en Wembley para estrenar las dos estrellas con victoria ante Inglaterra en un partido sufrido hasta el final

Carlos Alcaraz vence a Taylor Fritz en el super tie-break para devolver el empate al marcador de la Laver Cup e igualar el récord de Federer

Marcos Llorente, contrarreloj: el Atlético de Madrid corre para cerrar su renovación mientras FC Barcelona, Bayern y la Premier siguen de cerca su situación