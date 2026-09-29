A qué hora y dónde ver el España - Croacia: La Roja busca el liderato de la Nations League ante la selección de Luka Modrić

A qué hora y dónde ver el España - Croacia. (Reuters/Peter Cziborra)

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Vuelve España. Vuelve La Roja. Tras la victoria (remontada incluida) en Wembley frente a Inglaterra, los chicos de Luis de la Fuente vuelven a saltar al césped. Esta vez en casa. En el Ramón Sánchez-Pizjuán. Con su afición. En el primer partido de España como campeona del mundo en su estadio.

Lo hará ante la Croacia de Luka Modrić en el segundo partido de la fase de grupos de la Nations League a las 20:45 horas. Las sensaciones son las mejores. El orgullo demostrado en la ‘catedral del fútbol inglés’ ha dado un importante golpe sobre la mesa: España sabe sufrir y también responder cuando el partido está cuesta arriba.

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Croacia también empezó con buen pie. Ganó 1-2 a República Checa con goles de su capitán y Mario Pašalić. Por tanto, hoy en Sevilla hay más que un partido. España se juega el liderato en solitario para arrancar con buen pie el parón de selecciones.

Luka Modric celebra su gol ante la República Checa. (Efe/MARTIN DIVISEK

Alineación de España

Hay muy poco margen tras el viaje a Londres. Además, España juega el sábado ante República Checa en Oviedo y tres días después visita a Croacia en Split. Por eso es muy probable que Luis de la Fuente haga cambios para dar respiro a los habituales.

Las dudas están en tres puestos. En el 9, después de la gran actuación de Mikel Oyarzabal, parece que será el vasco quien ocupe la delantera en detrimento de Ferran. Lo mismo pasa con Nico Williams y Álex Baena; el jugador del Atlético de Madrid fue otro de los revulsivos y clave en la remontada.

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Por último, el centro del campo podría verse modificado entre Fabián, Pedri y Mikel Merino o en el lateral izquierdo con Cucurella y Grimaldo. Cabe destacar que Eric García abandonó la concentración con molestias y Robin Le Normand le ha sustituido de urgencia.

Robin Le Normand sustituye a Eric Garcia en la concentración de la selección española. (Europa Press)

Modric vuelve a un estadio español

El encuentro es especial para el capitán croata. Es la primera vez que pisa un campo español desde que dejó el Real Madrid en julio de 2025, tras 13 temporadas y 28 títulos. Ahora juega en Milán.

Parecía que se despediría de su selección tras la eliminación en dieciseisavos del Mundial 2026 ante Portugal. Pero anunció que seguiría, y ahora le toca medirse a la campeona del mundo.

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No viene solo. Kovacic, Perisic, Pasalic, Misic, Budimir y Livakovic, todos por encima de los 30, siguen siendo la columna vertebral de una generación que fue subcampeona en Rusia 2018 y tercera en Catar 2022.

Modric. (Reuters/Eva Korinkova)

Hora y dónde ver

El España - Croacia podrá seguirse en directo a través de Infobae. Además, en televisión, se retransmitirá de forma gratuita por La 1 y en streaming en RTVE Play. De pago, también se podrá ver en DAZN.

Cortes de tráfico y transporte

El Ayuntamiento ha preparado un dispositivo especial que empieza a instalarse a las 17:00 horas. Los cortes de tráfico se activarán según la afluencia de público, con un límite previsto de las 17:45.

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Las restricciones afectarán sobre todo a Luis Montoto, Luis de Morales y Eduardo Dato, en Nervión. La Policía Local regulará la circulación para no obstruir las zonas de evacuación del estadio. El dispositivo seguirá activo durante el partido y hasta una hora después del pitido final.

Tussam refuerza siete líneas antes y después del partido: C1, C2, 5, 27, 28, 29 y LN (línea nocturna). Al acabar, varios autobuses vacíos de cada línea esperarán en las paradas cercanas y saldrán según se llenen.