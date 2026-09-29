El Consejo de Ministros prevé aprobar un tope del 15% al gas y de 19,55 euros al butano

Una olla negra descansa sobre el quemador encendido de una estufa a gas natural de acero inoxidable, con la llama azul brillando intensamente, lista para cocinar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, adelantó que el Consejo de Ministros aprobará este martes un límite del 15% a la subida de la tarifa de último recurso (TUR) del gas, junto con un tope de 19,55 euros para el precio de la bombona de butano. Sin esta intervención, la tarifa habría repuntado por encima del 45%, según explicó la ministra a su llegada al consejo europeo de energía en Dublín en declaraciones recogidas por Europa Press.

La ministra calificó las decisiones como “medidas fundamentales para proteger” a la ciudadanía y a las empresas frente a lo que describió como “esta situación de vulnerabilidad” derivada de la subida de los precios de los carburantes. Aagesen remarcó que la diferencia entre el 15% aprobado y el 45% que se habría registrado sin tope resulta determinante para el bolsillo de los consumidores.

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El decreto de vivienda retrasa el inicio del Consejo de Ministros

La sesión, encabezada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenía previsto comenzar a las 9:30 horas. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo confirmaron poco antes de las 10:00 horas que la reunión todavía no había arrancado, a la espera de que PSOE y Sumar cerraran sus diferencias sobre el contenido del decreto.

Las negociaciones entre ambos socios de la coalición se prolongaron durante la noche, sin que se alcanzara un acuerdo definitivo antes del horario previsto. Sumar remitió a primera hora de esta jornada una nueva propuesta de borrador al PSOE, en un intento por destrabar las conversaciones antes de que comenzara formalmente el Consejo.

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(Noticia en ampliación)