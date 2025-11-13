Ni fritas ni asadas: así puedes cocinar las berenjenas para conseguir que queden de lo más sabrosas

La receta de berenjenas con pan rallado y queso parmesano es sencilla para el día a día. / Freepick

Aunque la mejor temporada para consumir berenjenas es en verano, entre los meses de julio y agosto, su temporada de cultivo comienza en octubre y acaba en mayo, aproximadamente. No obstante, esta hortaliza se ha convertido en un alimento recurrente a lo largo del año que se cocina con una gran diversidad de formas: al horno, asada, frita, revuelta, empanada, en lasaña, etc. No es ninguna de estas opciones la que propone el blog italiano y culinario Butta la Pasta.

Las berenjenas han adquirido un nuevo protagonismo en la cocina doméstica gracias a una receta que prescinde tanto de la fritura como del asado tradicional. Utilizando únicamente pan rallado y una freidora de aire, este plato se ha consolidado como una de las opciones más rápidas y atractivas para quienes buscan un acompañamiento sencillo y sabroso. Así lo ha explicado el blog Butta la Pasta, que ha detallado cómo, en apenas unos minutos, es posible transformar este ingrediente en un capricho culinario apto para toda la familia.

La propuesta consiste en rebozar las berenjenas con pan rallado y queso parmesano antes de cocinarlas en la freidora de aire, lo que permite obtener una textura crujiente sin recurrir al aceite en abundancia ni a largas esperas frente al horno. Según ha relatado Butta la Pasta, esta preparación resulta especialmente útil en situaciones en las que el tiempo apremia y se dispone de pocos ingredientes, ya que la combinación de berenjena, pan rallado y parmesano es suficiente para lograr un resultado satisfactorio.

El blog ha subrayado que la versatilidad de las berenjenas las convierte en un recurso habitual en la cocina semanal, y que esta versión rápida puede acompañarse tanto de cremas tipo puré como de salsas variadas, adaptándose así a diferentes gustos y menús. Además, la autora, Angelica Gagliardi, ha compartido su experiencia personal, señalando que las berenjenas forman parte de su repertorio habitual y que esta receta le ha permitido renovar su forma de presentarlas en la mesa.

Opciones rápidas para el día a día

Butta la Pasta ha recordado que existen otras alternativas igualmente sencillas para quienes buscan guarniciones rápidas. Entre ellas, ha mencionado la posibilidad de saltear zanahorias con mantequilla o preparar berenjenas rellenas de setas, queso provola, tomate y salchichas, una combinación que aporta una variedad de sabores y aromas. El blog también ha sugerido recetas como la col lombarda al estilo tirolés, pensada para los meses más fríos, o las zanahorias glaseadas con miel, tomillo y cítricos, acompañadas de avellanas, que pueden complementar tanto platos de carne como de pescado.

Por último, Butta la Pasta ha propuesto una alternativa para quienes desean ahorrar tiempo y dinero en su día a día: los hinojos a la parrilla, condimentados con una salsa especial, que ofrecen una opción diferente a la tradicional versión gratinada al horno. Con estas sugerencias, el blog ha puesto de manifiesto la variedad de posibilidades que ofrecen las verduras como guarnición, adaptándose a las necesidades de quienes buscan rapidez y sabor en la cocina diaria, además de enamorar con sus platos a quienes los degustan.