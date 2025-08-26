España

Gratinado de calabacín al horno, una receta muy fácil para disfrutar de esta saludable verdura en cualquier época del año

Extremadamente bajo en calorías y alto en micronutrientes como la vitamina C, el calabacín es un genial aliado para quienes buscan seguir una dieta saludable

Ana Plaza

Por Ana Plaza

Gratinado de calabacín, una receta
Gratinado de calabacín, una receta muy sencilla con una capa crujiente (Adobe Stock)

El calabacín es la verdura por excelencia de los meses de verano, aunque nos encanta disfrutarlo en cualquier momento del año. Extremadamente ligero, bajo en calorías y alto en vitamina C, es un genial aliado para quienes busquen seguir una dieta saludable sin renunciar al sabor de la buena cocina casera. Y es que la versatilidad del calabacín en la gastronomía es una de sus mayores virtudes; se puede disfrutar en forma de sofrito o de pisto, cocinado a la parrilla, a la plancha o en freidora de aire, relleno de diferentes ingredientes o incluso en forma de crema fría o caliente.

En esta ocasión, cocinaremos esta hortaliza al horno, creando una suerte de pastel de calabacín con huevo y leche evaporada que acabará coronado con una capa de gratinado crujiente a base de queso. Servido en porciones, esta receta funciona a la perfección como una guarnición vegetal para acompañar platos de carne o pescado, aunque también como plato principal vegetariano que, por sí solo, funciona estupendamente.

Receta de gratinado de calabacín

Para esta elaboración, utilizaremos calabacines cortados en rodajas muy finas, cubiertos con una mezcla de huevo y leche evaporada y abundante queso rallado, gratinados hasta dorar. El resultado es un plato sabroso y versátil, que requiere de muy poca preparación y que consigue una deliciosa cobertura crujiente.

Tiempo de preparación

  • Preparación de los ingredientes: 15 minutos
  • Montaje y horneado: 30 minutos
  • Tiempo total estimado: 45 minutos

Ingredientes

  • 2 calabacines grandes (unos 600 g)
  • 1 lata pequeña de leche evaporada (unos 350 ml)
  • 150 g de queso rallado (emmental, gouda, mozzarella o parmesano, al gusto)
  • 2 huevos grandes
  • 2 cucharadas soperas de pan rallado (opcional para más gratinado)
  • Sal y pimienta al gusto
  • Nuez moscada (opcional)
  • Mantequilla o aceite para engrasar la fuente

Cómo hacer gratinado de calabacín, paso a paso

  1. Lava y corta los calabacines en rodajas finas, de unos 3-4 mm. Puedes hacerlo con mandolina para un grosor uniforme. Seca el calabacín con papel de cocina antes de montar para evitar que la preparación quede aguada.
  2. Engrasa una fuente de horno con mantequilla o aceite. Coloca una capa de calabacín cubriendo el fondo.
  3. Bate en un bol la leche evaporada con los huevos, añade sal, pimienta y nuez moscada al gusto.
  4. Esparce una parte del queso rallado sobre el calabacín. Vierte una parte de la mezcla de leche evaporada y huevo.
  5. Repite capas de calabacín, queso y mezcla líquida hasta acabar los ingredientes, terminando con queso rallado y un poco de pan rallado para un acabado más crujiente.
  6. Hornea a 180 °C (horno medio-alto) durante 25-30 minutos, o hasta que la superficie esté dorada y burbujeante. Si suelta mucho líquido durante el horneado, deja 5 minutos extra con función grill.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para cuatro porciones como guarnición o dos generosas como plato principal vegetariano.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 210 kcal
  • Proteína: 11 g
  • Hidratos de carbono: 10 g
  • Grasas: 13 g
  • Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede refrigerar en recipiente hermético hasta dos días. Para recalentar, usar horno o microondas. El gratinado resulta más sabroso recalentado en horno para recuperar su textura crujiente.

