Nivel rojo en Barcelona por las lluvias: Renfe suprime en Cataluña los trenes de alta velocidad y media distancia ante el temporal

Un usuario en la Estación de Sants de Barcelona en una imagen de archivo. (EFE/Toni Albir)

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Renfe ha suprimido los trenes de AVE y media distancia previstos entre las 09.00 y las 11.00 horas de este martes debido al fuerte temporal que está azotando a Cataluña. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el nivel rojo, que implica “peligro extraordinario”, por lluvias en el prelitoral de Barcelona, donde se han registrado acumulados de hasta 100 litros por metro cuadrado en una hora, y en el litoral de la provincia, donde se prevén hasta 90 litros por metro cuadrado.

También hay aviso naranja (peligro importante) por precipitaciones en las provincias de Barcelona y Girona, con acumulados de hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora y 150 litros por metro cuadrado en 12 horas, además de tormentas que pueden dejar granizo de menos de dos centímetros, rachas de entre 70 y 90 kilómetros por hora y posibles mangas marinas o tornados cerca de la costa. El nivel amarillo (peligro bajo) afecta al resto de la comunidad autónoma por lluvias, tormentas y rachas intensas.

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Mapa de alertas meteorológicas para este martes, 29 de septiembre de 2026. (Aemet)

Qué trenes están afectados

Renfe ha concretado que los trenes de media distancia suspendidos son uno que debía salir a las 09.15 horas de la Estación de Francia de Barcelona con dirección a Valencia y otro con salida inicialmente a las 08.45 horas de la misma estación hacia Zaragoza.

En cuanto a la alta velocidad, los afectados son el AVE a Madrid de las 06:57 horas, el Alvia con salida de Barcelona a las 08:50 horas, el Avant Figueres-Vilafant-Madrid de las 07:53h, el Alvia Barcelona-Vigo-Urzaiz de las 09:05 horas y el AVE Madrid-Barcelona de las 07:57 horas.

También han retrasado su salida el AVE Barcelona-Madrid de las 09:55 horas, el AVE Madrid–Figueres-Vilafant de las 07:27 horas, el Euromed Figueres-Vilafant-Alicante de las 09:09 horas y el AVE Madrid-Barcelona de las 08:27 horas.

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Por otro lado, los trenes que debían iniciar sus recorridos en esa franja horaria circularán a partir de las 11.00 horas, pero solo si las condiciones meteorológicas lo permiten.

Cambios y devoluciones gratuitas de los billetes

Renfe ha informado de que ha activado ya los cambios y devoluciones sin coste para los viajeros afectados, a los que pide que se informen sobre las afectaciones a través de los canales habituales.

Circulación lenta en Rodalies

Las lluvias están afectando también la circulación de cinco líneas de cercanías, la R2-sur, R2-norte, R3, R4 y R8, que ven limitada su velocidad debido a la situación meteorológica adversa.