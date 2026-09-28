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Los jubilados cobran más y se retiran más tarde: la pensión media sube un 4,6% en un año y ya alcanza los 1.576 euros

La Seguridad Social abona 10,5 millones de pensiones en septiembre, con una nómina de 14.498 millones de euros, mientras crecen las jubilaciones demoradas y se reduce el peso de los retiros anticipados

Pensionistas pasean por Madrid.
Pensionistas pasean por Madrid.
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La Seguridad Social ha abonado en septiembre 10.547.417 pensiones a más de 9,5 millones de personas, con una nómina mensual que alcanza los 14.498,2 millones de euros. La mayor parte de estas prestaciones corresponde a las pensiones de jubilación, aunque también se incluyen las de viudedad, incapacidad permanente, orfandad y las destinadas a familiares.

Este número de pensiones se disparará en los próximos años, a juicio de Inés Olóndriz, presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Calcula que “en 2050 habrá seis millones más de pensiones y hay que ver cómo se mantiene eso; pasará del 13% del PIB al 16% o incluso más”. Por el momento, el importe de la pensión media del conjunto del sistema se situó en septiembre en 1.374,6 euros mensuales, un 4,6% más que el mismo mes del año pasado. En el caso de la pensión de jubilación, la cuantía media asciende a 1.576,1 euros al mes, tras crecer un 4,5% en términos interanuales. Estas prestaciones representan más de dos tercios del total de pensionistas, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

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La nómina de septiembre incluye cerca de 6,8 millones de pensiones de jubilación y más de 2,3 millones de viudedad. A ellas se suman 1,1 millones de prestaciones por incapacidad permanente, 335.900 de orfandad y 46.985 pensiones en favor de familiares.

Los autónomos cobran 672 euros menos de media que los jubilados del Régimen General

Las cuantías de las pensiones varían según el régimen de cotización. La pensión media de jubilación del Régimen General alcanza los 1.734,7 euros mensuales, mientras que entre los trabajadores autónomos se sitúa en 1.062,8 euros, lo que supone 672 euros menos. En la Minería del Carbón, la media llega a 3.005,7 euros, y en el Régimen del Mar alcanza los 1.741,2 euros.

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En cuanto a las nuevas altas de jubilación, la prestación media fue de 1.711,4 euros mensuales en agosto, último mes con datos disponibles. Estas nuevas prestaciones “tienen una cuantía superior a las que causan baja”, señala Inés Olóndriz. En cuanto a la pensión media de viudedad, se situó en 976,3 euros al mes, según las cifras facilitadas por la Seguridad Social.

El grueso de los 14.498,2 millones de euros de la nómina contributiva se destina a las jubilaciones. En concreto, absorben 10.654,6 millones, el 73,5% del total. Las pensiones de viudedad reciben 2.288,4 millones; las de incapacidad permanente, 1.330,9 millones; las de orfandad, 185,5 millones; y las prestaciones en favor de familiares, 38,8 millones.

Más trabajadores retrasan la jubilación

Uno de los cambios que reflejan las estadísticas es el aumento de las jubilaciones demoradas voluntariamente. Hasta agosto de 2026 se contabilizaron 247.161 nuevas altas de jubilación, de las que el 11,6% correspondieron a personas que decidieron retrasar voluntariamente su retiro.

Ese porcentaje es 6,8 puntos superior al registrado en 2019. En paralelo, la edad media de acceso a la jubilación ha aumentado: en 2026 se sitúa en 65,4 años, frente a los 64,4 años de media registrados en 2019.

La Seguridad Social vincula esta evolución a los cambios introducidos en los últimos años para incentivar el retraso voluntario de la jubilación y a la modificación de las condiciones de acceso a la jubilación anticipada. Además, el 68,9% de las nuevas jubilaciones registradas hasta agosto se produjo a la edad ordinaria, con 170.211 altas.

Enrique Devesa, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), nos explica cómo la pensión que cobran los jubilados en España es un 60% más de lo que han cotizado a la Seguridad Social.

El complemento por hijos alcanza a 1,7 millones de pensiones

La estadística también recoge la evolución del complemento para la reducción de la brecha de género. En septiembre, un total de 1.693.659 pensiones incorporan esta ayuda, de las que el 69,8% tienen como titulares a mujeres, un total de 1.181.434 pensionistas.

El importe medio mensual del complemento asciende a 76,7 euros. La mayoría de las pensiones complementadas corresponden a beneficiarios con dos hijos: 862.404, el 50,9% del total. Otras 399.086 corresponden a pensionistas con un hijo, mientras que 296.416 tienen tres hijos y 135.732, cuatro o más.

El complemento está vigente desde febrero de 2021 y en 2026 su cuantía se ha situado en 36,9 euros mensuales por hijo. La prestación debe solicitarse en el mismo momento en que se tramita la pensión.

Clases Pasivas elevan su nómina un 5,9%

Por otra parte, la nómina mensual de Clases Pasivas ascendió a 1.774,1 millones de euros en agosto, último dato disponible. La cifra supone un incremento de 99,2 millones respecto al mismo mes del año anterior, equivalente a un crecimiento del 5,9%. El número de pensiones en vigor alcanzó las 740.431, unas 14.800 más que un año antes, lo que supone un aumento del 2%. Estas prestaciones corresponden a 720.276 pensionistas.

El régimen incluye fundamentalmente al personal militar y a determinados trabajadores civiles de la Administración General del Estado, la Administración de Justicia, las Cortes Generales y otros órganos constitucionales y estatales, además de funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.

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