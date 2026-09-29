Comprar alimentos frescos sale más caro: el precio de frutas, verduras, carne y pescado sube un 5,8% en septiembre

Puesto de fruta y verdura en Zaragoza (Europa Press)

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Comprar frutas, verduras, carne o pescado ha costado un 5,8% más en septiembre de este año que en 2025, según el indicador adelantado del Índice de Precios de Consumo (IPC) que ha publicado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE). El dato marca un giro respecto a agosto, cuando estos mismos productos, agrupados bajo la categoría de alimentos sin elaboración, bajaban un 0,6% en tasa mensual. En septiembre han subido un 1,2% respecto al mes anterior: un salto de 1,8 puntos porcentuales en solo cuatro semanas.

El contraste con los alimentos procesados -productos elaborados, bebidas y tabaco- es notable. Esta categoría ha subido apenas un 1,5% interanual en septiembre y, en términos mensuales, incluso ha bajado un 0,2% respecto a agosto. Mientras los productos frescos se encarecen con fuerza, los envasados y transformados se han abaratado ligeramente en el mismo periodo.

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El conjunto de alimentos, bebidas y tabaco ha cerrado septiembre con una subida del 2,7% interanual y del 0,3% mensual, según los datos adelantados del INE. La cifra llega en un mes en que la inflación general se ha disparado hasta el 4,9%, su nivel más alto desde febrero de 2023, aunque el motor principal de ese repunte no fueron los alimentos, sino el encarecimiento de los combustibles y los paquetes turísticos.

El giro llega tras meses de moderación

Hasta agosto, los alimentos sin elaboración habían mostrado una tendencia de enfriamiento: su tasa anual se situaba en el 4,5%, con una caída mensual del 0,6% que el propio INE atribuyó al abaratamiento estacional de las frutas frescas. Ese descenso, sin embargo, ya fue menor que el registrado en agosto de 2025, un primer indicio de que la moderación empezaba a agotarse.

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Un mes después, la tendencia se ha revertido por completo. La tasa anual de los alimentos frescos ha pasado del 4,5% al 5,8%, y la variación mensual se ha dado la vuelta: de una bajada del 0,6% a una subida del 1,2%. El INE no ha detallado todavía qué productos concretos impulsaron este repunte en septiembre; ese desglose por alimentos -frutas, carne, pescado, huevos- se conocerá con la publicación del dato definitivo, prevista para el 14 de octubre.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó su tasa interanual siete décimas en agosto, hasta el 4,3%, su nivel más alto desde febrero de 2023, cuando se situó en el 6%, debido al encarecimiento de los combustibles, según los datos definitivos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado. (Fuente: Europa Press/EBS)

Los procesados siguen una trayectoria distinta

Los alimentos con elaboración, bebidas y tabaco muestran un comportamiento casi inverso al de los frescos. En agosto subieron un 0,2% respecto a julio y situaron su tasa anual en el 1,3%. En septiembre, esa tasa anual ha avanzado levemente hasta el 1,5%, pero la variación mensual ha sido negativa: un 0,2% menos que en agosto.

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La diferencia entre ambas categorías se ha ampliado de forma considerable en un solo mes. En agosto, la brecha entre la tasa anual de los alimentos sin elaborar (4,5%) y los elaborados (1,3%) era de 3,2 puntos. En septiembre, esa distancia ha crecido hasta 4,3 puntos: los productos frescos suben ahora casi cuatro veces más rápido que los procesados.

Una inflación que no depende solo de la energía

El repunte de septiembre se produce en paralelo a la aceleración de la inflación general, que ha subido seis décimas hasta el 4,9%, la tasa más alta en más de tres años. El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha atribuido ese avance principalmente al encarecimiento de los carburantes, derivado del shock energético que persiste tras el conflicto en Irán, junto con un efecto base: los combustibles habían bajado en septiembre de 2025.

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La inflación subyacente, que excluye tanto los alimentos frescos como los productos energéticos por su mayor volatilidad, también ha subido dos décimas, hasta el 3,1%, la tasa más elevada desde marzo de 2024. Esto indica que la presión sobre los precios no se limita a los sectores más volátiles, sino que se extiende a un conjunto más amplio de bienes y servicios.