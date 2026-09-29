El PP votará no al “vodevil de decretos” del Gobierno: “Solo han servido para destruir más el mercado de la vivienda”

Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, este martes. (EFE/Fernando Villar)

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El PP se opone a los decretos-ley aprobados este martes por el Consejo de Ministros en materia de vivienda en respuesta al movimiento surgido tras el desahucio de Maricarmen, con la acampada de Sol como su mayor exponente. Es previsible por tanto que el principal partido de la oposición vote no en el pleno extraordinario convocado este viernes en el Congreso de los Diputados para su convalidación.

PSOE y Sumar han llegado a un acuerdo este martes para la renovación automática de los contratos de alquiler, así como para la regulación del alquiler por habitaciones, la protección frente a desahucios de personas vulnerables, la prohibición de la compra de vivienda por fondos buitre o para bonificar fiscalmente a propietarios e inquilinos.

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“Estaban llevándoselo crudo”

El Sindicato de Inquilinas, motor de este cambio, ha reaccionado desde Sol: “Celebramos esta victoria del poder popular, pero estamos a la espera del texto concreto, es en la letra pequeña donde siempre nos han colado beneficiar a los rentistas”, ha afirmado Alicia del Río, portavoz. El PP no ha necesitado el documento para expresar su rechazo, que ha confirmado la también portavoz Ester Muñoz.

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso irá a los tribunales si la acampada no se ha levantado en 48 horas desde este martes.

Muñoz ha hablado de “vodevil de decretos”, señalando las discrepancias manifestadas ya en el propio seno del Gobierno. También ha subrayado “la gran mentira de la legislatura”, que “había una mayoría para investir a Pedro Sánchez, pero no para legislar”, y recordado que el PP tiene registradas tres leyes en materia de vivienda que el parlamento aún ni ha tomado en consideración.

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“Les van a expropiar”

La dirigente ha acusado al Ejecutivo de no haber hecho “nada” por facilitar el acceso a la vivienda: “Estaban a llevárselo crudo, no pueden estar a todo”, ha dicho antes de hacer un repaso de casos judiciales que apuntan al PSOE. “Ocho años de políticas progresistas que solo han servido para destruir más el mercado de la vivienda”, ha concluido.

En otra comparecencia, la consejera madrileña de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha opinado que el Gobierno traslada a los propietarios el mensaje de que “les va a expropiar la vivienda” si la arriendan, y “probablemente lo único que conseguirán es que no la alquilen”. A juicio de Albert, “los fondos buitre no son el problema”, sino “que no hay oferta suficiente”. Propone “construir más”.

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Vista aérea de las tiendas este martes en la Puerta del Sol. (EFE/Sergio Pérez)

El PSOE pide “altura de miras”

Montse Mínguez, esta portavoz del PSOE, ha pedido altura de miras a todas las fuerzas, en especial al PP, para que convaliden los dos reales decretos. Mínguez ha pedido a los populares y a su líder, Alberto Núñez Feijóo, que no espere a llegar a ser presidente y demuestre ahora “si está a favor de defender los intereses que en estos momentos está reclamando la gente”.

El PSOE asume sin embargo que el PP votará no, así como Vox (“pretenden arreglar con un decreto en media hora lo que no han hecho en ocho años”, según Pepa Millán, portavoz) y que la clave estará en Junts, cercano al decreto que lleva la firma del PSOE y no tanto al inspirado por Sumar. Hasta el viernes hay margen para negociar.

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