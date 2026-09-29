Fernando Alonso renueva con Aston Martin: “Me retiraré de la Fórmula 1, pero todavía no”

El piloto de Aston Martin Fernando Alonso (David Kirouac)

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Fernando Alonso ha anunciado hace escasos minutos que seguirá compitiendo en la Fórmula 1 más allá de 2026, según un video publicado por Aston Martin en sus redes oficiales. El piloto asturiano, de 45 años, había mantenido en vilo a la categoría durante meses respecto a su continuidad, en medio de la peor campaña de su carrera con la escudería británica.

“La Fórmula 1 ha sido maravillosa conmigo. Tuve una carrera increíble. Viajé por todo el mundo, competí durante más de veintitrés años, en más de cuatrocientos Grandes Premios, y logré más de lo que jamás soñé”, afirmó Alonso en el material audiovisual. El bicampeón mundial agregó que le tomó “un poco de tiempo tomar la decisión”, pero que ahora tiene “las cosas muy claras” en su mente.

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El piloto asturiano descarta el retiro por ahora

A message from Fernando. pic.twitter.com/4qbPIoQRCe — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) September 29, 2026

“Me retiraré de la Fórmula 1, pero todavía no”, sostuvo Alonso en el video, que despeja las dudas sobre su futuro inmediato tras semanas de especulación. El piloto explicó que sigue sintiéndose “rápido, motivado” y con “una gran pasión” por la categoría y por el deporte en general. “Es mi vida”, cerró, en una declaración que la escudería difundió con música de fondo.

La confirmación llega después de que Alonso pidiera plazo hasta el tramo final de la temporada para tomar una determinación. En Madrid, semanas atrás, había señalado que un anuncio no llegaría “pronto” y se mostró esquivo ante las preguntas sobre qué necesitaba para quedarse. En Bakú, antes del Gran Premio de Azerbaiyán, ya había adelantado parte de su postura: “Sí, seguiré aquí. He dicho muchas veces que continuaré corriendo, ya sea en Fórmula 1 o en otras categorías. Todavía no lo sé con exactitud”.

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El anuncio se produce en el contexto de una campaña 2026 complicada para Aston Martin, que ocupa el segundo puesto por la cola en el campeonato de constructores con apenas tres puntos. Alonso, por su parte, es decimonoveno en la clasificación de pilotos y solo sumó una unidad en lo que va del año, tras un décimo puesto logrado en Mónaco.

El propio piloto reconoció en más de una ocasión que su decisión no dependía del rendimiento del monoplaza. “Somos menos competitivos que la parrilla, sí, pero no creo que ese sea el punto crítico para mí a la hora de tomar una decisión”, declaró Alonso semanas atrás. Según explicó, su principal reclamo apuntaba a la reglamentación técnica vigente, que a su juicio limita el instinto de manejo de los pilotos.

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