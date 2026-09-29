Ayuso da 48 horas al Gobierno para desmantelar Sol o irá a los tribunales: “La impunidad y la ilegalidad no pueden seguir campando a sus anchas”

Acampada por la vivienda en la Puerta del Sol. (Reuters/Juan Medina)

Guardar

La Comunidad de Madrid ha dado 48 horas a la Delegación del Gobierno para que desmantele la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol, instalada el sábado tras la manifestación contra el desahucio de Maricarmen. Si el jueves no se ha levantado, acudirá a los tribunales, incluida la vía penal contra el delegado.

“La impunidad, la ilegalidad y el desorden no pueden seguir campando a sus anchas en la Puerta del Sol”, ha defendido en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García, quien ha acusado a la Delegación del Gobierno y al Ministerio del Interior de no estar haciendo “absolutamente nada” ante la ocupación de este espacio público.

PUBLICIDAD

En torno a 600 personas permanecen de forma permanente-rotatoria, acudiendo a sus trabajos o a la universidad mientras otro guarda el lugar. Están allí como medida de presión para dar lugar a medidas efectivas contra la especulación inmobiliaria, para que la vivienda no sea un bien de mercado. El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto que trata de contentar a los congregados.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha insistido en que la acampada en la Puerta del Sol "debería ser levantada de forma inmediata", para cargar contra la "dejación de funciones" del delegado del Gobierno, Francisco Martín, contra quien estudia "eventuales responsabilidades penales", y ha invitado a los acampados a que lo hagan ante quien es el responsable, Pedro Sánchez. (Fuente: Ayto. de Madrid)

(Noticia en ampliación)