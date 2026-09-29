Ayuso da 48 horas al Gobierno para desmantelar Sol o irá a los tribunales: “La impunidad y la ilegalidad no pueden seguir campando a sus anchas”

La Comunidad de Madrid ha dado 48 horas a la Delegación del Gobierno para que desmantele la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol, instalada el sábado tras la manifestación contra el desahucio de Maricarmen. Si el jueves no se ha levantado, acudirá a los tribunales, incluida la vía penal contra el delegado.
“La impunidad, la ilegalidad y el desorden no pueden seguir campando a sus anchas en la Puerta del Sol”, ha defendido en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García, quien ha acusado a la Delegación del Gobierno y al Ministerio del Interior de no estar haciendo “absolutamente nada” ante la ocupación de este espacio público.
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En torno a 600 personas permanecen de forma permanente-rotatoria, acudiendo a sus trabajos o a la universidad mientras otro guarda el lugar. Están allí como medida de presión para dar lugar a medidas efectivas contra la especulación inmobiliaria, para que la vivienda no sea un bien de mercado. El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto que trata de contentar a los congregados.
(Noticia en ampliación)
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