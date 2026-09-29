España

La reina Letizia elige uno de sus vestidos más llamativos en su primer duelo estilístico con Brigitte Macron: lazo al cuello y estampado floral

La mujer de Emmanuel Macron ha optado por un vestido-abrigo rosa empolvado y joyas discretas en su llegada a España

El duelo de estilo de la reina Letizia y Brigitte Macron (EFE)
El duelo de estilo de la reina Letizia y Brigitte Macron (EFE)
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La reina Letizia ya ha preparado sus mejores prendas para la visitada de Estado del presidente Emmanuel Macron y su mujer Brigitte Macron, que se prolongará hasta mañana y culminará con una cena de gala. Para la primera cita, el recibimiento de la pareja, la monarca ha recuperado un vestido de Pertegaz.

La prenda, estrenada por doña Letizia en 2019 durante las audiencias previas a los Premios Princesa de Asturias, fue el primer diseño del modisto que llevó tras su vestido de novia del 22 de mayo de 2004. La elección recupera una pieza ligada a esa relación. La Plaza de la Armería ha acogido una recepción con honores militares, los himnos nacionales, una salva de 21 cañonazos, la revista al batallón de honores de la Guardia Real y el desfile de la Compañía de Honores.

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De manera imprevista, la pareja presidencial francesa ha llegado con 45 minutos de retraso. Tras los honores en el Palacio Real, los reyes han ofrecido un almuerzo en el Palacio de la Zarzuela. La jornada concluirá con la cena de gala en el Palacio Real, en una visita que se celebra algo más de tres años después de que España y Francia firmaran en Barcelona su Tratado de Amistad y Cooperación Reforzada.

El ‘look’ de la reina Letizia

El modelo elegido por la reina Letizia, de crepé gris perla, tiene cuello alto, cuerpo ajustado, costura bajo el pecho y falda lápiz hasta debajo de la rodilla. Sus mangas largas y abullonadas terminan en puños ajustados, mientras una gran lazada anudada cae sobre el pecho. El diseño reúne aplicaciones y bordados florales en relieve que recorren el hombro, el pecho y la falda en diagonal. Las flores rojas y coral, las hojas color teja y los motivos más pequeños en blanco y negro contrastan con el gris del tejido.

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El duelo de estilo de la reina Letizia y Brigitte Macron (EFE)
El duelo de estilo de la reina Letizia y Brigitte Macron (EFE)

Manuel Pertegaz diseñó el vestido de novia de la entonces princesa de Asturias para su boda, celebrada bajo la lluvia el 22 de mayo de 2004. El estilo de la firma durante los últimos años de vida del creador turolense no terminaba de encajar con el de doña Letizia, pero la casa se renovó tras su muerte con colecciones más contemporáneas y vanguardistas.

La reina Letizia ha vuelto a llevar esta prenda en abril de 2022, durante el almuerzo con representantes del mundo de las letras, y en noviembre del año pasado, para recibir al sultán de Omán en su visita de Estado a España. La recuperación del vestido responde a su hábito de reutilizar piezas de su armario, sobre todo las que conservan una historia personal.

Para completar el conjunto, ha escogido unos slingback negros de Massimo Dutti, unos pendientes muy pequeños de diamantes y los dos anillos que usa con más frecuencia: los de Karen Hallam y Coreterno. Los complementos han quedado en segundo plano frente al estampado floral del vestido.

El duelo de estilo de la reina Letizia y Brigitte Macron (EFE)
El duelo de estilo de la reina Letizia y Brigitte Macron (EFE)

El estilismo de Brigitte Macron

Los encuentros entre doña Letizia y Brigitte Macron suelen dar pie a comparaciones de sus estilismos, aunque entre ambas existe una relación de cercanía y complicidad. La esposa de Felipe VI ha recurrido a un creador español al que guarda especial cariño, frente a una invitada que viste casi en exclusiva firmas francesas. En esta ocasión, la primera dama francesa se ha decantado por el monocolor, apostando todo al rosa empolvado.

El duelo de estilo de la reina Letizia y Brigitte Macron (EFE)
El duelo de estilo de la reina Letizia y Brigitte Macron (EFE)

Brigitte Macron ha lucido un estilismo elegante y sofisticado, protagonizado por un abrigo-vestido, de corte recto y largo hasta la rodilla, con solapas, botones dorados y un cinturón que marca suavemente la cintura. Lo combina con zapatos de salón en tono nude y accesorios discretos, manteniendo una estética refinada y equilibrada con un maquillaje natural que completa su conjunto formal.

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