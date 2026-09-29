PSOE y Sumar aprueban dos decretos con las prohibiciones de los desahucios y las compras de fondos buitre o la renovación automática de alquileres

Protestas contra el desahucio de Maricarmen (REUTERS/Susana Vera)

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Tras las horas de negociación entre PSOE y Sumar, el Consejo de Ministros ha aprobado un decreto ley que contiene la medida de la renovación automática de los contratos que lleva desde el viernes exigiendo el Sindicatos de Inquilinas, según han señalado a EFE fuentes cercanas. El otro decreto sobre vivienda que también ha aprobado este martes el Gobierno incluye el resto de medidas acordadas con los grupos, incluida la regulación del alquiler de habitaciones, la prohibición de compras de los fondos buitre hasta 2028 y de los desahucios hasta 2030.

Esta mañana, horas antes de conocerse en resultado del Consejo de Ministros, la líder de Junts, Miriam Nogueras, ha señalado que su partido no está de acuerdo con las últimas exigencias de Sumar. Consideran que la renovación automática pone en riesgo a los pequeños propietarios. La separación de esta medida del resto en dos decretos distintos buscan el apoyo del partido nacionalista al que incluye las demás propuestas, pues su voto en el Congreso será el que permita o impida su aprobación.

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La acampada en la Puerta del Sol ha amanecido este martes después de su tercera noche al raso tras la manifestación por la vivienda del pasado sábado.

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