Todas las medidas de vivienda que incluyen los decretos aprobados por el Gobierno: freno a los desahucios, prórroga de alquileres y veto a los fondos buitre

Varias personas participan en la acampada de la Puerta del Sol (Madrid) para exigir medidas de vivienda. (EFE/Angel Herrera)

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El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros dos reales decretos de vivienda, tras una semana marcado por las protestas por el desahucio de Maricarmen, que derivaron en una acampada que se ha prolongado ya tres noches en la madrileña Puerta del Sol. Las nuevas normas amplían hasta 2030 la protección frente a los desalojos, regulan el alquiler de temporada y de habitaciones, prohíben hasta 2028 la compra de vivienda por parte de fondos buitre y prorrogan dos años los contratos en vigor que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028. A estas medidas se suma la renovación automática de los alquileres, incluida en un segundo real decreto tras el acuerdo alcanzado entre los socios de Gobierno.

El Congreso de los Diputados celebrará este viernes un pleno urgente para convalidar o derogar por separado los dos decretos, después de que el propio Gobierno haya solicitado acelerar la tramitación. Las normas entran en vigor de manera inmediata tras la aprobación del Consejo de Ministros y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y disponen de un plazo máximo de 30 días para debatirse en la Cámara baja.

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(Noticia en ampliación)