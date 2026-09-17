España

Silvia Severino, psicóloga: “Si no soportas ni un momento de aburrimiento, tu cerebro te está pidiendo algo importante. Le estás quitando algo que necesita”

La experta explica qué ocurre en nuestra mente cuando recurrimos al móvil cada vez que no tenemos estímulos

Psicóloga hablando de la adicción al móvil
Montaje Infobae en el que aparece Silvia Severino
Guardar

El aburrimiento es una de esas emociones que intentamos evitar a toda costa. Hace unos años, era mucho más difícil mantenerse entretenido durante las 24 horas del día. Sin embargo, desde que los teléfonos móviles inteligentes se asentaron en la sociedad, tenemos al alcance de la mano juegos, vídeos y todo tipo de aplicaciones que nos permiten cubrir prácticamente cualquier momento de espera.

Uno de los lugares en los que se ve más claro es al usar el transporte público. La mayoría de personas usan el móvil, leen un libro o están entretenidos con otras actividades. Aunque sea muy tentador usar estos espacios para no aburrirnos, lo cierto es que aburrirnos puede ser una herramienta muy efectiva para nuestra salud.

PUBLICIDAD

Sobre esta cuestión se ha pronunciado Silvia Severino, una de las psicólogas hispanohablantes con más seguidores en redes sociales. “Si no soportas ni un segundo de aburrimiento, tu cerebro te está pidiendo algo importante. Cada vez que hay un silencio, una espera, un momento vacío, tu mano busca el teléfono y sin darte cuenta dejaste de aburrirte por completo”, afirma durante los primeros segundos.

Por qué es importante el aburrimiento

La explicación de Silvia Severino parte de una premisa sencilla. “Cuando te aburres, tu mente no se apaga, al contrario, entra en un estado en el que conecta ideas, procesa lo que viviste y resuelve cosas en un segundo plano”.

PUBLICIDAD

Mujer con un móvil. (Magnific)
Mujer con un móvil. (Magnific)

Es decir, que los pequeños momentos en los que no hacemos nada concreto pueden tener más importancia de la que parece. Un trayecto en transporte público, un momento de espera o unos minutos sin hacer nada pueden convertirse en una oportunidad para asentar diferentes conocimientos que hemos adquirido a lo largo del día.

El problema aparece cuando recurrimos automáticamente al teléfono cada vez que surge uno de estos momentos. Un vídeo, un mensaje o cualquier otra aplicación consigue captar nuestra atención de inmediato, pero también elimina ese espacio de pausa.

Como señala la psicóloga, mantenernos ocupados de forma constante puede hacer que terminemos sintiéndonos saturados incluso después de pasar el día realizando actividades aparentemente poco exigentes. Por lo tanto, aunque pueda parecer negativo aburrirse, puede tener efectos positivos.

Persona triste. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Persona triste. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda constante de dopamina

Parte de la dificultad para tolerar el aburrimiento está relacionada con la búsqueda continua de estímulos visuales. La dopamina es un neurotransmisor que interviene, entre otras funciones, en la motivación y el sistema de recompensa del cerebro. Cada notificación, vídeo, mensaje o contenido nuevo puede ofrecer un estímulo que nos lleva a seguir buscando otro.

El problema aparece cuando esta dinámica se convierte en algo automático. Esto no significa que haya que evitar la dopamina ni que el teléfono sea perjudicial por sí mismo. La cuestión está en la necesidad de recibir estímulos continuamente, por lo que, si te sientes así, es importante que corrijas este comportamiento.

Una buena forma de empezar es recuperar pequeños momentos de aburrimiento a lo largo del día. Al principio puede resultar extraño e incluso incómodo. La tentación de mirar una notificación, abrir una red social o buscar cualquier contenido será probablemente mayor. Sin embargo, si dejamos de responder automáticamente a ese impulso, poco a poco podemos recuperar la capacidad de aburrirnos.

Temas Relacionados

DopaminaMóvilAdiccionesVirales EspañaEspaña-SaludEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un mecánico enseña el coche de Fernando Alonso para “ir a comprar el pan”: puede llegar hasta los 727 caballos

El modelo de Aston Martin permite acelerar de cero a 100 km/h en 3,3 segundos

Un mecánico enseña el coche de Fernando Alonso para “ir a comprar el pan”: puede llegar hasta los 727 caballos

Última hora de las lluvias y tormentas en el Mediterráneo, en directo: el temporal obliga a mandar un ES-Alert en Ibiza y Formentera

En Olivella (Barcelona), un hombre ha fallecido tras ser arrastrado por el agua mientras se encontraba en su vehículo

Última hora de las lluvias y tormentas en el Mediterráneo, en directo: el temporal obliga a mandar un ES-Alert en Ibiza y Formentera

Una mujer con migraña crónica se compra una casa en Sicilia para ir de vacaciones y acaba mudándose: la historia de Camellia y su marido

Un trayecto intercontinental podía dejarla postrada en cama durante una semana entera, sin capacidad para hacer nada

Una mujer con migraña crónica se compra una casa en Sicilia para ir de vacaciones y acaba mudándose: la historia de Camellia y su marido

Un cuadro de Monet oculto al público sale a subasta en París por hasta 30 millones de euros: podría batir el precio récord de una pintura en Francia

La obra forma parte de la colección Schlumberger, que reúne 28 piezas de artistas como Cézanne y Delacroix. La subasta tendrá lugar el 22 de octubre

Un cuadro de Monet oculto al público sale a subasta en París por hasta 30 millones de euros: podría batir el precio récord de una pintura en Francia

RTVE dejará de emitir ‘MasterChef Junior’: la próxima edición solo se podrá ver en Disney+

La 1 continuará con las versiones de adultos y famosos, únicamente el formato infantil pasa al catálogo de la plataforma

RTVE dejará de emitir ‘MasterChef Junior’: la próxima edición solo se podrá ver en Disney+
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un mecánico enseña el coche de Fernando Alonso para “ir a comprar el pan”: puede llegar hasta los 727 caballos

Un mecánico enseña el coche de Fernando Alonso para “ir a comprar el pan”: puede llegar hasta los 727 caballos

El ático de Chamberí que compró el Gobierno de Ayuso queda desierto en la subasta tras no recibir ofertas

La Audiencia Nacional rechaza paralizar la instalación del campamento en el Puerto de Ceuta donde el Gobierno prevé alojar a más de 1.000 migrantes

Florentino Pérez visitará Ceuta este viernes tras la polémica de las camisetas con Mbappé, Vinícius y Konaté

El audio de la declaración de la gerente del PSOE en el que atribuye a Santos Cerdán la máxima responsabilidad: “Tiene poder para efectuar cualquier tipo de acción”

ECONOMÍA

Lucía Menéndez, abogada: “Puedes reclamar una compensación económica a tu hermano por estar disfrutando solo de una casa que tú también has heredado”

Lucía Menéndez, abogada: “Puedes reclamar una compensación económica a tu hermano por estar disfrutando solo de una casa que tú también has heredado”

Más dinero para los funcionarios: el Gobierno anuncia mejoras y actualizará sus indemnizaciones en los próximos meses

Huelva tendrá el mayor embalse de hidrógeno verde de Europa: una planta de 1.000 millones de euros que producirá combustible limpio para coches, barcos y aviones

Ceuta abre el plazo para que los autónomos cobren 5.000 euros por la crisis migratoria: el plazo termina el 30 de noviembre

La IA golpea primero a los más formados: las ofertas para programadores junior caen un 33% y crece el riesgo de automatización para los universitarios

DEPORTES

Pirri, el ‘embajador de paz’ de Florentino Pérez para apagar el incendio de Ceuta y tender puentes con el Real Madrid

Pirri, el ‘embajador de paz’ de Florentino Pérez para apagar el incendio de Ceuta y tender puentes con el Real Madrid

Florentino Pérez se planta en Ceuta y Marruecos mira al Real Madrid: así ve el gesto la prensa marroquí tras la polémica con las camisetas “Todos somos Caballas”

Polémica en LaLiga: Por qué han aguantado hasta el último momento para cancelar el Levante vs Athletic Club pese a la intensa tormenta

Mbappé explica por qué ocultó parte del lema sobre Ceuta: “También quería tener un gesto con los inmigrantes que han perdido la vida”

El Málaga quiere su propio ‘efecto Aubameyang’: Anthony Martial, el fichaje boquerón que busca la redención en España