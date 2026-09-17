Florentino Pérez se planta en Ceuta y Marruecos mira al Real Madrid: así ve el gesto la prensa marroquí tras la polémica con las camisetas “Todos somos Caballas”

Florentino Pérez se planta en Ceuta y Marruecos mira al Real Madrid. (Europa Press)

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Poco antes de las 21:30 de la noche del martes, Real Madrid y Elche CF saltaban al césped del Martínez Valero con camisetas de apoyo a Ceuta. Todos menos tres. Kylian Mbappé, Vinícius Jr. y Konaté decidieron doblarse la camiseta tapando el mensaje “Todos somos caballas”, comúnmente referido a la flota pesquera de la ciudad.

El gesto ha causado una fuerte repercusión entre los madridistas, especialmente en la peña del club de Ceuta. Florentino Pérez viajará este viernes 18 de septiembre a la comunidad autónoma en lo que se espera sea una visita para estrechar lazos y calmar los ánimos.

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Mbappé, Vinícius y Konaté tapan el mensaje de apoyo a Ceuta en sus camisetas en la salida al campo para el partido entre el Elche y el Real Madrid

Le acompañarán Emilio Butragueño y José Martínez “Pirri”, presidente de honor del Real Madrid y nacido allí. A las 11:30 horas, Juan Vivas, presidente de Ceuta, recibirá a la expedición blanca en el Palacio Autonómico. El club insiste en que la cita estaba cerrada desde hace más de dos semanas y que no responde a ninguna polémica reciente.

Mbappé, Vinícius y Konaté tapan el mensaje de apoyo a Ceuta en sus camisetas en la salida al campo para el partido entre el Elche y el Real Madrid

Si es cierto, las fechas les han jugado una mala pasada. Si no lo es, se trata de la oportunidad perfecta para dar explicaciones y estrechar lazos tanto con el pueblo ceutí como con el marroquí

Los futbolistas Vinícius Júnior y Kylian Mbappé visten camisetas con la frase Todos somos caballas en muestra de apoyo a la ciudad de Ceuta.

La prensa marroquí no se cree la visita institucional

“Para apagar las llamas de la crisis... “(Florentino) Pérez toma su primera decisión tras la polémica de la camiseta de apoyo a Ceuta”, resume el medio Kooora. . La prensa lleva semanas siguiendo con lupa cualquier movimiento del fútbol español relacionado con Ceuta, a la que llama sistemáticamente “Sebta” y describe como territorio “ocupado”.

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Medios como Le360, Almontakhab o Al3omk no interpretan estos viajes como solidaridad desinteresada, sino como parte de lo que llaman “politización del deporte”. Ya lo hicieron cuando el seleccionador, Luis de la Fuente, y el presidente de la Federación, Rafael Louzán, pusieron pie en Ceuta.

La comparación que más ha circulado en esos medios es la de Abde Ezzalzouli, internacional marroquí del Betis, que sí llevó la camiseta completa y visible un día antes ante el Villarreal. El jugador tuvo que salir a aclarar que no había ningún objetivo político detrás de su gesto, solo una intención social.

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Le360 ha señalado esa diferencia de trato como una muestra de lo que llama “bipolaridad” informativa en España: a Abde se le exige normalizar el símbolo, mientras que a Mbappé, Vinicius y Konaté se les recrimina no hacerlo con la misma intensidad.

Además, la prensa subraya los vínculos personales de Mbappé y Vinicius con Marruecos (su cercanía con Achraf Hakimi, sus estancias en Marrakech) para explicar su actitud como una forma de empatía con la realidad migratoria, más que como un desaire a Ceuta.

Abde, el primer afectado por la polémica de la camiseta en apoyo a Ceuta. (REUTERS/Catherine Steenkeste)

“Refuerzo de los vínculos institucionales”

Pero no solo hay una sola opinión al otro lado del estrecho de Gibraltar. El medio deportivo ElBotola presenta el viaje sobre todo como un gesto de “refuerzo de los vínculos institucionales” entre el Real Madrid y Ceuta, y pone el acento en Pirri como nexo personal e histórico del club con la ciudad.

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Kawalis Rif, en cambio, adopta un tono más político: habla de la llegada de Florentino a “Sebta” y sostiene que la visita no puede desligarse de la controversia de los últimos días, en la que ve un componente que ha saltado del césped al debate sobre identidad y frontera.

Florentino Pérez y "Pirri", presidente de honor del Real Madrid. (REUTERS/Ana Beltran)

Un club que ya estaba en el punto de mira marroquí

La visita se suma a otro asunto que circula desde hace meses en medios marroquíes: la figura de Anas Laghrari, asesor de Florentino Pérez y de origen marroquí, al que algunos sectores (“militantes de la derecha radical española”, según Le360) han acusado de haber intentado frenar la entrada de banderas españolas y pancartas de apoyo a Ceuta en el Santiago Bernabéu.

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El Real Madrid desmintió tajantemente esa versión, asegurando que nunca hubo instrucción alguna en ese sentido y que su reglamento permite banderas oficiales “sin ninguna restricción”. El propio club dedicó ya un homenaje a Ceuta en el Bernabéu, con el Fondo Sur ondeando banderas de la ciudad antes del estreno en Champions ante el Inter.