La izquierda se ‘divorcia’ en Madrid y presentará cinco candidaturas diferentes para deleite de Almeida, que ya piensa en revalidar su mayoría absoluta

Pablo Fernández (Podemos), Marta Higueras (Independientes), Rita Maestre (Más Madrid) y Reyes Maroto (PSOE)

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José Luis Martínez-Almeida se presentará, de nuevo, como candidato del PP al Ayuntamiento de Madrid. No porque le haga especial ilusión, cuentan fuentes de su entorno. Lleva ya ocho años en el cargo y sufre cierto “aburrimiento” y le gustaría afrontar otro tipo de retos. Pero el partido manda y el regidor es muy disciplinado. Así que espera revalidar la mayoría absoluta que obtuvo en 2023. Los 29 ediles que obtuvo entonces le han permitido gobernar sin depender de los 5 de Vox mientras la izquierda ha seguido su particular travesía por el desierto municipal con solo dos formaciones representadas en el Pleno: PSOE y Más Madrid.

Almeida repetirá, Vox sigue sin candidato tras la expulsión de Javier Ortega Smith, uno de los fundadores del partido junto a Santiago Abascal, que dejó de ser miembro (y portavoz) del grupo municipal. Y la izquierda está consumando una especie de ‘divorcio’ político que deja el camino libre para que Almeida pueda volver a repetir esa mayoría absoluta. Ese ‘divorcio’ se sigue consumando este martes con el anuncio de que Pablo Fernández, secretario de Organización y portavoz de Podemos, se presentará a las primarias del partido para ser el candidato al Ayuntamiento. En 2023 Podemos obtuvo 79.800 votos y se no pudo obtener ningún concejal. En esos comicios locales, el suelo electoral se situó en torno a los 82.000 votos para poder obtener representación.

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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida,. (Marta Fernández/Europa Press)

Los votantes tendrán así cinco opciones progresistas cuando acudan a los colegios electorales en mayo: PSOE, Más Madrid, Podemos, Indepedientes por Madrid y los anticapitalistas, que se presentarán con otra marca (en Andalucía, por ejemplo, lo han hecho con Adelante Andalucía). Cinco opciones que pueden dispersar mucho el voto de izquierdas. La candida socialista seguirá siendo Reyes Maroto, que aunque era la elegida por Moncloa tuvo que pasar unas primarias contra una rival de última hora, su compañera Enma López. Las disputas internas se pagan, y tras la victoria de Maroto, el partido la despojó de sus cargos en el grupo: dejó de ser portavoz adjunta socialista en Cibeles y encargada de la coordinación con los vocales vecinos.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (Alejandro Martínez Vélez - Europa Press)

Las aguas bajan más calmadas en Más Madrid. Nadie ha discutido el liderazgo de Rita Maestre, que ha sido refrendada en las primarias internas. Ya lleva 11 años en política y su formación (con una lista muy renovada) aspira a liderar de nuevo la izquierda quedando por encima del PSOE. “Aspiramos a gobernar la ciudad de Madrid, no a ser el principal partido de la oposición”, explican fuentes de Más Madrid. En este ecosistema tan complejo han aparecido nuevos actores. Marta Higueras, quien fuera la mano derecha de Manuela Carmena, también quiere presentarse a las elecciones por Independientes por Madrid.

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“No negociaremos cargos”

Los de Higueras aseguran que, si tienen representación, “no negociaremos cargos, sino medidas. Quien quiera nuestros votos tendrá que aceptar un pliego de compromisos concretos que iremos publicando de aquí a las elecciones”, explican. Por ejemplo, quieren que todos los concejales se bajan el sueldo un 20% para reforzar la Oficina Municipal contra la Corrupción y el Fraude. Pero dejarán claro que nunca apoyarían un Gobierno en el que estuviera Vox. “La confusión consiste en llamar pacto a cosas que no lo son. Hablar con un grupo municipal no es pactar. Votar lo mismo que otro grupo en un expediente concreto no es pactar. Acordar el texto de una iniciativa sobre un cantón de limpieza o una línea de autobús no es pactar. Pactar es formar un gobierno o sostenerlo, y eso es lo único que Independientes por Madrid no ha planteado ni plantea con Vox”.

Y luego están los anticapitalistas, que en elecciones anteriores han acudido junto a Podemos. Ahora lo harán en solitario. Presentarán su candidatura el próximo 24 de octubre. Creen que hay mucho votante de izquierda “desencantado” y fijan su objetivo en “echar a las derechas, sin renunciar a nada. Necesitamos un nuevo impulso que sea capaz de superar la desafección y las decepciones causadas por la izquierda vinculada al Gobierno central. Por eso queremos construir una izquierda nueva, emancipadora, de confianza y que no renuncie a nada”. Con el lema ‘liberar Madrid’.

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"Madrid necesita una izquierda valiente que se atreva a cambiar las cosas".

Anticapitalistas formó parte del lanzamiento de Podemos y de la conformación de Ahora Madrid, embrión del actual Más Madrid, aunque acabó por abandonar ambas organizaciones después de importantes desavenencias. En 2019, integraron la candidatura ‘Madrid En Pie Municipalista’, que acabó sin representación. Hay que recalcar que Anticapitalistas ha sido el partido político impulsor de Adelante Andalucía, la candidatura que logró ocho diputados en las últimas elecciones autonómicas, cuadruplicando su resultado de 2022. También se presentarán a la Comunidad de Madrid.

La verdad es que las posiciones están tan distanciadas, “sobre todo personales”, explica una fuente de Podemos, que un frente unido, una nueva especie de ‘Sumar municipal’ con Más Madrid, Podemos, Independientes y los ‘anticapis’ es impensable. Imposible. Inviable. “Nosotros no queremos nada con Podemos”, aseguran desde Anticapitalistas. “Nosotros ni agua”, confirman desde Más Madrid. Mientras, Almeida ya se frota las manos.

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