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El juicio de Marius Borg ya tiene fecha para empezar desde cero: el hijo de la reina Mette-Marit vuelve a los tribunales en febrero de 2027

El acusado tendrá la oportunidad de cambiar su sentencia desde el 9 de febrero hasta el 5 de marzo de 2027

Marius Borg en el funeral de Estado del rey Harald (Reuters/Dylan Martinez)
Marius Borg en el funeral de Estado del rey Harald (Reuters/Dylan Martinez)
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Como ya se confirmó hace una semana, Marius Borg Høiby será juzgado de nuevo para revisar la condena de cuatro años de prisión dictada contra el hijo de la reina Mette-Marit por delitos de violencia y agresión sexual, además de las indemnizaciones reconocidas a varias perjudicadas. Ahora la justicia noruega ha confirmado que la vista de apelación comenzará el 9 de febrero, casi un año después del juicio principal celebrado en junio de 2026.

El Tribunal de Apelación ha reservado provisionalmente 16 días de vista, desde el 9 de febrero hasta el 5 de marzo de 2027, para revisar la culpabilidad, la pena, la indemnización por daños y perjuicios y la compensación por daño moral. El juez Frode Elgesem presidirá el procedimiento de Marius Borg, que permanece bajo medidas cautelares desde principios de febrero.

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Pasó los primeros meses en prisión preventiva y, desde el 14 de julio, cumple esa situación en su domicilio de la finca de Skaugum con una pulsera telemática. En total, lleva más de 200 días privado de su libertad, un periodo que se descontaría de una eventual pena firme. El tribunal revisará el caso en su totalidad, incluidos los hechos declarados probados, la duración de la condena y las responsabilidades civiles. La sentencia de primera instancia también establecía el pago de 640.000 coronas noruegas a cuatro personas perjudicadas, una suma equivalente a 59.223 euros.

Marius Borg en el funeral de Estado del rey Harald (Reuters/Dylan Martinez)
Marius Borg en el funeral de Estado del rey Harald (Reuters/Dylan Martinez)

El nuevo juicio de Marius Borg

La defensa presentó el recurso el mismo día en que se conoció el fallo. Las autoridades judiciales notificaron el 10 de septiembre que habían admitido a trámite la apelación de la representación legal de Marius Borg. El abogado defensor Petar Sekulic celebró la decisión en un comunicado remitido a NTB: “Esto es lo esperado y, naturalmente, estamos satisfechos con la decisión del Tribunal de Apelación”.

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El hijo de la reina de Noruega fue absuelto de las acusaciones de violación de dos mujeres y condenado por los restantes delitos, entre ellos malos tratos a su expareja Nora Haukland, violencia y varios quebrantamientos de una orden de alejamiento. El fiscal del Estado Sturla Henriksbø se había opuesto a la admisión del recurso al considerar que las pruebas reunidas eran suficientes. “Creemos que se trataba de una prueba muy sólida que el Tribunal de Apelación podía evaluar con antelación, sin tener que hacerlo en el marco de una vista de apelación”, ha defendido a NTB.

Marius Borg en el funeral de Estado del rey Harald (Reuters/Dylan Martinez)
Marius Borg en el funeral de Estado del rey Harald (Reuters/Dylan Martinez)

Marius Borg en el funeral del rey Harald

La evolución judicial ha coincidido con el funeral de Estado de Harald V, al que asistió como un nieto más. Pese a la gravedad de los cargos y a la vigilancia electrónica, las autoridades autorizaron su participación en las exequias por el fallecimiento del padre del nuevo rey Haakon. La participación de Marius Borg como portador del ataúd ha reabierto el debate sobre su lugar en la familia real noruega.

Una encuesta de VG indica que el 58% de los noruegos respalda que Marius Borg portase el féretro del rey Harald durante el funeral, frente a un 21% que rechaza total o parcialmente su participación. Las imágenes del acto fueron emitidas en directo por televisión y suscitaron críticas. La experta en la realeza Tove Taalesen interpreta en Nettavisen los resultados del sondeo como una muestra de que una parte mayoritaria de la población identifica a Høiby como integrante de la familia. Para ella, su participación en la despedida de su abuelo era una consecuencia natural de ese vínculo.

El féretro del rey Harald V recorre Oslo, acompañado por la familia real.

La analista ha formulado su crítica al rey Haakon con claridad: “Si el rey Haakon quiere mantener el argumento de que Marius no forma parte de la Casa Real, es incorrecto que aparezca en directo por televisión llevando el ataúd real por las estancias oficiales del palacio”. La experta considera que el monarca “se ha perjudicado a sí mismo” con esa decisión.

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